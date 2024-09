Din sukkertrang bør behandles som alle andre stofmisbrug

Hvornår kan din handlingslammende trang til sukker kategoriseres som værende regulær afhængighed? Er det afhængighed, når du ruller tilfældigt forbipasserende børn for deres halvspiste Kinderæg? Eller er det, når du har modificeret din CamelBak, så den sørger for at hælde en lind strøm af cola ned i svælget på dig, mens du sover?

Det er det nok. Men når det så er sagt, så har der aldrig før været et bedre tidspunkt at gøre noget ved din afhængighed.

En undersøgelse foretaget af det australske universitet Queensland University og Technology tyder på, at de stoffer, man bruger til at kurere nikotinafhængighed, også kan bruges til at få folk til at kvitte sukkeret.

Professor i neurovidenskab Selena Bartlett var tovholder på undersøgelsen, og resultaterne blev fornyligt offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE. Bartlett udtaler, at sukkerafhængighed er et alvorligt emne. Verdenssundhedsorganisationen anslår, at der findes 1.9 milliarder overvægtige på verdensplan, hvoraf 600 millioner af dem betragtes som fede.

Folk spiser tydeligvis for meget sukker. Men sukkerindtag føles så tilfredsstillende, og det er der en god grund til. Studier har påvist, at indtagelsen af sukker øger dopamin-niveauet i hjernens belønningscenter. Det er det samme sted i hjernen, der elsker tobak, kokain og morfin.

Måske er det mest narkotika-agtige ved sukker, at mængden af dopamin i hjernen falder som en direkte konsekvens af længerevarende indtagelse af sukker, hvilket betyder, at man er nødt til hele tiden at øge mængden af sukker for at opnå samme lykkefølelse. Lyder det velkendt? Ifølge Bartlett står det endnu værre til: “Dyr med et højt sukker forbrug, og som overspiser som voksne, er i højere grad i risikozonen for at udvikle neurologiske og psykiske konsekvenser, der påvirker humøret og motivationen.”

Hvis man tror, man bare kan skifte til kunstige sødemidler og på den måde sno sig uden om problemerne, kan man godt tro om. Masroor Shariff, der var med til at udfærdige undersøgelsen, udtaler: “Det er interessant, at vores forskning også tyder på, at kunstige sødemidler såsom saccharin har samme virkning som normalt sukker. Det understreger vigtigheden af, at vi reevaluerer vores forhold til sødede fødevarer.”

Løsningen findes måske i stoffet vareniclin, der sælges under navnet Campix. Forskerne udtaler, at stoffet er godkendt til at behandle nikotinafhængighed, men deres undersøgelse viste, at det også kan være nyttigt, når det gælder sukkerafhængighed. Vareniclin (og andre stoffer som mecamylamin og cytasin) modulerer hjernens neurale nikotinreceptorer, hvilket gør det lettere at undvære sødestoffer.

Bartlett fortæller, at det er svært at droppe sukkeret ved hjælp af god gammeldags viljestyrke: “Som det også er tilfældet med andre misbrug, så kan afvænningen fra kronisk sukkereksponering forårsage en ubalance i dopaminniveauet, og det kan derfor føles som at tage en kold tyrker.”

Kategorien af stoffer, der bruges til at få folk til at droppe smøgerne – kendt som nAChR-stoffer – må “derfor antages for at være en ny måde, vi kan tackle verdens voksende fedmeepidemi”.

Det har derfor aldrig været et bedre tidspunkt at være den sukkersniffende version af Tony Montana.