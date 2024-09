​Derfor bør du onanere mens du føder

Angela Gallo midt i sine veer. Billede via Lacey Barratt Photography

Seksuel nydelse indgår som regel ikke i de fleste kvinders fødselsberetninger. Fødsler er grisede, smertefulde og helt afgjort usexede. Så da Angela Gallo, en fødselshjælper og fødselsfotograf fra Melbourne skrev et blogopslag, hvori hun lovpriste fordelene ved at røre ved sig selv, mens hun fødte, vakte det den respons, man nok ville forvente: tabloidartikler skød frem til højre og venstre efterfulgt af chokerede og rystede ramaskrig fra alverdens kommentatorer.

Gallo siger, at hun bare er glad for at have født sit andet barn på sine egne betingelser – og at onanien bare var en lille del af det større puslespil.

“Første gang jeg fødte, forstod jeg ikke min krop på et fysiologisk plan, og det var derfor, jeg virkelig saboterede det for mig selv,” fortæller hun. Hun beskriver sin første hospitalsfødsel som “en overflod af indgreb”, der begyndte med 20 timers veer, hvorefter fik hun stoffet Pitocin, som fremkalder fødselsveer, og en rygmarvsbedøvelse – og så fulgte yderligere tre timer med nyttesløst presseri, der kulminerede i, at hun med vakuum-assistance fødte en sund og rask lille pige.

Anden gang Angela Gallo skulle føde, valgte hun at få størstedelen af sine veer derhjemme med hjælp fra sin mand og en fødselshjælper.

“Jo tættere jeg kom på den egentlige fødsel, jo mere sårbar og stresset følte jeg mig. Jeg gik ud i brusebadet i håb om at lindre situationen, og så spurgte min mand, om jeg havde lyst til at have sex. Jeg sagde nej, men det mindede mig om, at jeg kunne stimulere mig selv,” fortæller hun. “Det øjeblik, jeg begyndte at stimulere klitoris, blev hvileperioden mellem veerne meget mere tilfredsstillende, og jeg kunne samle flere kræfter til veernes klimaks.” Gallo beskriver følelsen som at tage toppen af smerten – ikke som seksuel nydelse.

“Sex- og fødselshormoner er identiske.” – Kate Dimpfl

Udover selve undfangelsen bliver forbindelsen mellem sex og fødsel sjældent diskuteret eller overhovedet bekræftet. Det, de fleste af os ved om at føde, er, at det som regel er: a) smertefuldt og b) ydmygende (læs: spontan tømning af tarmene). I USA, hvor omkring 99 procent af fødsler finder sted på et hospital eller lignende kliniske omgivelser, er der bare ikke plads til seksualitet i fødestuen.

Og dog er “hvad der får barnet ind, får barnet ud” i stigende grad blevet et populært mantra for folk som Kate Dimpfl, stifter af Holistic Childbirth, der underviser i fødsler og at være forælder.

“Sex- og fødselshormoner er identiske,” forklarede Dimpfl i sin TEDx talk, “We Must Put the Sex Back into Birth,” hvor hun henviste til hormonet oxytocin, der bogstaveligt talt er opkaldt efter det græske begreb for “hurtig fødsel.” Oxytocin frigives ved seksuel ophidselse og orgasmer, men også ved fødsler, hud-mod-hud berøring af en nyfødt og amning. Når oxytocin frigives, produceres der flere endorfiner, der er naturligt smertelindrende.

Syntetiske lægemidler som Pitocin – det middel, der som oftest bruges til at accelerere fødsler – imiterer oxytocin og skaber stærkere og mere hyppige veer end det naturlige hormon, hvilket ofte fører til en lammende rygmarvsbedøvelse. Veerne får adrenalinenniveauet i kroppen til at stige, hvilket kan hæmme kroppens oxytocin produktion og dirigere blod væk fra livmoderen. Det bereder kroppen på flugt eller fejde, hvilket i sidste ende kan hindre en naturlig fødsel og betyde, at fødslen må ske ved hjælp af vakuum, tang eller kejsersnit.

“Ved fødsler bliver næsten alle kvinder underservicerede, fordi vi er ret uvidende omkring vores egne kroppe,” fortæller Dimpfl mig. “En fødsel er egentlig bare, når kroppen genbruger sine egne systemer og bruger dem til at presse en baby ud.”

Så kan man udnytte seksualiteten i fødselsprocessen til at erstatte smerte med nydelse? Måske ikke, men der findes en hel del anekdotiske beviser for, at det skulle være muligt.

“Jeg havde sex og stimulerede mig selv, mens jeg havde veer, og jeg fik en orgasme,” siger Laura Kaplan Shanley, der har skrevet Unassisted Childbirth. “Vores fødsler forløber bedre og mere sikkert, når vi befrier os selv fra den skam, som fødsler er omtåget af, og tager vores seksualitet til os med åbne arme.”

Shanleys hjemmeside er fyldt med denne slags beretninger – kvinder, der kysser deres partnere omgivet af stearinlys, har magelige seksuelle oplevelser og får orgasmer i fødselskarbadet derhjemme. Og selvom du vil have svært ved at finde mange eksperter, der støtter egenhændige fødsler – som i derhjemme, uden en læge eller jordmoder til stede – stammer Shanleys filosofi fra et koncept, der har eksisterede i årtusinder, men er svundet bort gennem de seneste 100 år: at de fleste fødsler er “normale” og ikke behøver medicinske indgreb.

Fortalere for naturlige fødsler som Ina May Gaskin, der ofte kaldes “det moderne jordmoderfags moder”, kæmper for at tage frygten ud af fødsler, promoverer fødsler med få eller ingen indgreb og gør opmærksom på, at smerten ved fødsler kan mindskes gennem brug af åndedrætsteknikker, kysseri, massage, stimulering af brystvorterne og andre former for berøring.

Dimpfl anerkender, at det længe har været kendt, at seksualiteten kan bruges som et fødselsværktøj, og at sex for eksempel kan producere en stigning i oxytocin, og at sæd faktisk kan blødgøre livmoderhalsen. Men hun understreger også det vigtige i at involvere seksualitet i fødselsprocessen af mere omsiggribende årsager: “Hvis vi betragter fødsler som en seksuel handling, vil en medhjælper, der inviteres ind i det rum, også opføre sig anderledes og for eksempel bede om lov til at røre.”

Ting som privatliv og samtykke er ikke længere en faktor for kvinder på fødestuer, efter deres fødselslæger tjekker deres livmoderhalse for tusinde gang eller beslutter sig for, at det er tid til at “strejfe” membranen på fosterhinden for at chokstarte fødslen.

Angela Gallo tilføjer, at det er meget let at “indordne sig i et eksisterende system,” og sammenligner sin første “ekstremt medicinerede” fødsel med fødsel nummer to; “Jeg føler, at man har langt større sandsynlighed for at få en fantastisk oplevelse, hvis man forstår, hvad der sker med kroppen.”

Betragter man ikke fødsel som en del af det seksuelle spektrum, hvori kvinder har fuld kontrol over deres egne kroppe, argumenterer Dimpfl for, at hele processen bliver taget fuldstændig ud af kvindernes hænder. “En tredjedel af USA beretter om at have været igennem en traumatisk fødselsoplevelse,” siger hun. “Det gør stor skade på kvinder at ignorere seksualiteten.”

