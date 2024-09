Derfor drømmer du ikke, når du har røget dig skæv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Man skulle tro, at man havde de mærkeligste drømme efter at have røget sig skæv, men i virkeligheden er det helt omvendt. Hvor frygt er det, der slår sindet ihjel ifølge stoner-klassikeren Dune, så er cannabis det, der slår drømme ihjel. Men når du holder op med at ryge, så vender dine drømme måske tilbage med fuld kraft.

Det er ikke, fordi din hjerne løber ikke tør for billeder, hvis du ryger, men jointen ændrer, hvor billederne kommer fra. For at forstå det må vi først dykke ned i selve søvnen.

“Søvnen er inddelt i flere forskellige faser,” siger Dr. Elliot Lee fra Royal Sleep Disorders Clinic i Ottawa. Han fortæller, at de forskellige stadier kan indordnes i to basale kategorier. “Der er REM-søvn (Rapid Eye Movement, red.), som nogle gange bliver kaldt for drømmesøvn. Alt andet er non-REM søvn (NREM, red.).“

NREM-søvn kommer i tre former: N1-søvn er, når du lige er ved at døse hen i overgangen mellem at være vågen og sove. N3, som også kaldes slow wave sleep (SWS), er “den mest fysiske og mentalt genopbyggende form,” ifølge Elliot Lee. N2-søvn foregår, når man går fra et søvnstadie til et andet, for eksempel fra N1 til REM, eller fra REM til N3 – det er med andre ord cremefyldet i din søvn-Oreo.

Selvom REM af og til kaldes for drømmesøvn, så drømmer vi også under NREM-søvn. Det er bare mindre sandsynligt, og vi er mindre tilbøjelige til at huske det, når vi vågner. “Omkring 80 procent af vores drømme opstår under REM-søvn.” REM-drømme er også mærkeligere. Hvor NREM-drømme som regel handler om hverdagsting, så er REM-drømme dem, hvor du slås til døden med Jamie Lee Curtis i mejeriafdelingen af et supermarked i Georgia. “De er mere følelsesladede og mere farverige,” fortæller Elliot Lee.

Hashrygning er et kæmpe buzzkill for drømme på flere forskellige måder. “Cannabis er ekstremt effektivt til at bekæmpe søvnløshed, både til at falde i søvn og forblive sovende,” fortæller Andrew Kuebbing og Felicia Carbajal fra My Health Freedom – en gruppe cannabisforkæmpere i Californien. Undersøgelser har vist, at pot forkorter tiden, det tager at falde i søvn og fremmer SWS-søvn, altså N3.

Men er det farligt at gå glip af sine drømme? Vi ved stadig ikke helt, hvad REM-søvn gør, mens SWS er det, der reparerer vores kroppe og sind. Jeg spurgte Elliot Lee, om vi ved, hvilken funktion REM-søvnen tjener. “Helt præcist? Nej. Men vi har mange teorier.”

Ifølge ham er den mest lovende teori “søvn for at glemme/søvn for huske”-teorien. REM-søvn spiller måske en rolle i at bearbejde følelsesmæssige minder. Hvis du bliver udsat for noget traumatisk, indskrives der to forskellige slags minder i din hjerne: Deklarativ hukommelse og emotionel hukommelse. Deklarativ hukommelse beskriver de specifikke detaljer for, hvad der skete – hvem, hvad, hvor, hvordan og nogle gange hvorfor. Emotionel hukommelse er præcis, som det lyder: Den beskriver, hvordan du havde det, mens det skete. I det umiddelbare efterspil til et traume bliver den emotionelle hukommelse blandet sammen med den deklarative. Man kan ikke genkalde sig detaljerne uden følelserne. Drømmene hjælper dig til at adskille følelserne fra begivenhederne og gør det muligt at bearbejde oplevelsen.

Hvis du er bekymret for at gå glip af dine drømme, er der en simpel løsning. “Der er en periode med ‘bagslag’, efter man har røget cannabis, hvor man oplever højnet REM-søvn,” fortæller holdet fra My Health Freedom. REM-bagslag opstår, når du har været i underskud af REM-søvn. “Hvis man har været vågen hele natten af en eller anden grund, vil kroppen indhente den mistede søvn den næste nat,” fortæller Elliot Lee. Hvis der slet ingen søvn var, ville førsteprioriteten være NREM-søvn. Så hvis du røg lidt for mange fjollepinde, faldt i søvn og missede al din REM-søvn, så bliver din næste upåvirkede nat formentlig virkelig underlig.

REM-bagslag sker også efter en nat med tungt alkoholindtag. Alkohol forkorter den tid, det tager at falde i søvn og undertrykker REM-søvn i den første halvdel af natten. Efter alkoholen er passeret gennem systemet, opstår der REM-bagslag. Det er formentlig derfor, mange mennesker fortæller om mærkelige drømme efter en festlig nat – din hjerne holder efterfest.

Jeg blev nysgerrig på, om jeg kunne mærke en forskel selv, så jeg udførte mit eget eksperiment for at demonstrere REM-bagslag. Jeg skrev ned, hvad jeg havde drømt i to nætter: Den ene ædru, den anden fuld. Den ædru nat var mine drømme ret almindelige. En drøm var bare et minde om, at Rob Delaney slet ikke så særligt skuffet ud, da han ikke vandt en Emmy. Alle drømmene var helt uden følelser: Jeg drømte, jeg arbejdede på mit gamle job, men ikke behøvede at tage telefonen. Min fulde nat var til gengæld en følelsesmæssig rutchebanetur. Jeg var til prom night med Carson Daly, og jeg havde optur på. Min mor jagtede mig i et fyrtårn, og jeg var rædselsslagen. Mine meget politiske venner kørte folk rundt for at stemme, og jeg var grådkvalt.

Men vent lidt med at tylle en godnatbajer hver eneste aften. Elliot Lee fortæller, at alkohol kun hjælper på drømmene, hvis man bruger det sjældent: “Problemet opstår, når folk bruger det regelmæssigt, for så bliver det sværere at falde i søvn, og det undertrykker begge søvnstadier. Det er lidt af en fælde.”