Derfor er Cocio verdens bedste kakaomælk

Vi danskere er blevet kendt rundt omkring i verden for at leve i et nordisk nirvana, og når vi hylder vores egne evner inden for gastronomi, grøn omstilling og evnen til at slutte øverst i internationale lykkeindeks, smager det ofte lidt af ananas i egen juice.

Men skal vi nu alligevel ikke også prale lidt med, at vi er velsignet med verdens vel nok bedste kakaomælk: en kold og velrystet Cocio, serveret i glasflaske med det umiskendelige røde og gule retro-logo. Den er læskende, rig på chokolade, og dens fløjlsagtige konsistens efterlader en ubærlig trang til at tage endnu en tår. Selv Eva Mendes promoverer skamløst Cocioens vidunderlige smag.

Og det er en universel trang. Når jeg har kokke og venner på besøg fra udlandet, kaster de det brune stads i sig som var det flydende guld.

Men en Cocio indeholder hverken ædelmetaller eller tilsætningsstoffer. Den består af tre ting – mælk, sukker og kakao. Det er så vanvittigt simpelt, at der må være en alkymist indblandet i tilblivelsesprocessen.

“Hemmeligheden, hvis du vil kalde den det, ligger i måden vi producerer Cocio på,” fortæller Cocios marketing direktør Mikael Horsbøll. “I modsætning til de fleste andre slags kakaomælk, koger vi Cocio i cirka 30 minutter, efter den er kommet på flaske, for at sikre at sukkeret karamelliserer. Det giver kakaoen dens helt unikke smag og karakter.”

