Derfor er det så fristende at tjekke sin telefon under sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Sammenlagt tjekker skandinaverne i gennemsnit deres telefoner mere end 850 millioner gange hver dag; når vi kører bil, i biffen og endda også under sex.

Videos by VICE

En ny undersøgelse fra University of Virginia antyder, at de konstante afbrydelser muligvis er skyld i en stigende tendens til hyperaktivitet og uopmærksomhed, der som regel associeres med ADHD. Folk med ADHD har ofte svært ved at koncentrere sig og bliver nemt distraheret. Den samme tilstand af rastløshed og nedsat produktivitet ses også hos folk, der konstant får notifikationer på deres telefoner.

“Der er mere og mere litteratur, der peger på, at folk ofte tjekker deres telefoner lige med det samme, når de får en notifikation,” står der i undersøgelsen. “Telefonernes evne til at afbryde deres brugere skyldes utvivlsomt, at de konstant er til stede i vores daglige liv.”

I undersøgelsen bad forskere deltagerne, der alle var bachelorstuderende, om at tænde for alle notifikationer og push-meddelelser i en uge og om altid at have deres telefon inden for rækkevidde. Senere blev de bedt om at gøre det modsatte – at slukke for alle notifikationer og gemme telefonen væk.

Forsøgspersonerne viste i højere grad tegn på uopmærksomhed og hyperaktivitet, når de konstant var på deres telefoner, hvilket ifølge undersøgelsen førte til “lavere produktivitet og psykisk velbehag.”

Læs mere fra Broadly: Skal man være bekymret for at tage fortrydelsespiller for ofte?



Selvom undersøgelsen ikke hævder, at telefoniske afbrydelser forårsager ADHD, konkluderer forfatterne at “konstante afbrydelser i form af påmindelser og notifikationer muligvis bidrager til en problematisk tendens til en mindre opmærksomhedsspændvidde i vores digitalt forbundne samfund.”

Enhver afbrydelse – om den skyldes din telefon eller ej – kan gøre dig mere uopmærksom, påpeger Pamela Rutledge, der er direktør for Media Psychology Research Center. Men grunden til, at de afbrydelser, der kommer fra vores telefoner, er så distraherende, er, at de generelt har social relevans.

“En afbrydelse fra en telefon er stedfortræder for social interaktion,” siger Rutledge. “Med andre ord har de alle sammen en indirekte forbindelse til en eller anden form for potentiel social kontakt. Siden vi mennesker i højere grad end noget andet er programmerede fra naturens side til at reagere socialt på ting, er det en ret tiltalende invitation.”

Alligevel er der forskning, der viser, at vores telefoner er så stor en del af vores liv, at vi stadig responderer på dem og tjekker dem, selvom vi er midt i rigtige sociale interaktioner. Ifølge en undersøgelse af mobilvaner foretaget af Harris Interactive i 2013, tjekker 20 procent af de 18 til 34-årige deres telefoner, mens de har sex. Og næsten 75 procent af de adspurgte svarede, at de ikke var mere end tre meter væk fra deres smartphone 24 timer i døgnet.

Tidligere har mere dybdegående undersøgelser fundet frem til resultater, der minder meget om UVA-forskningen. En undersøgelse af over 7000 kinesiske teenagere foretaget i 2014 viste en sammenhæng mellem brugen af mobiltelefoner og uopmærksomhed. Undersøgelsen konkluderede også, at nedsat mobilbrug medførte op til en times ekstra fokus om dagen. En undersøgelse fra 2015 fandt frem til, at mere tid på vores telefoner kan føre til midlertidig “uopmærksom døvhed”, hvor brugere bliver så distraherede af visuelle stimuli, at de ikke hører, hvad der foregår omkring dem.

Komikeren Louis C.K. sagde for nyligt på CONAN, at han havde opgivet internettet fuldstændigt – at al den tid, han havde brugt på sin telefon, havde medvirket, at han havde meget mindre tid og opmærksomhed til sine børn. Med sin nye, forbedrede koncentrationsevne var det lykkedes ham at læse Jane Austens Stolthed og fordom, mens han var på ferie.

“Jeg synes, det er voldsomt irriterende, når folk dæmoniserer teknologien i stedet for at sige; ‘Her er beviserne for, at folk skal være opmærksomme på, hvordan de bruger deres telefoner,’” siger Rutledge. “Vi har det her virkelig magtfulde redskab, som vi ikke må lade styre vores liv. Vi er nødt til at begynde at træffe valg. Vi er nødt til at forstå, hvilken effekt vores telefoner har, og hvordan mennesker er skruet sammen.”

Læs mere om smartphone-afhængighed og kærlighed på VICE og Broadly:

Sådan her får du sex om fem år



Derfor droppede jeg min kæreste og mine to bedste venner ved at slette dem på Facebook

Hvad fanden vil det sige at være afhængig af sin smartphone?