Derfor er kokain blevet så potent

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I 2015 fortalte vi, at der dybest set ikke var kokain i den kokain, du købte. Stoffet var fortyndet med så mange forskellige og billige erstatningsstoffer, at vi taler om kokain med en grad af renhed, der kan tælles på to hænder. Men efter det britiske politi begyndte at slå ned på både udviklingen og distributionen af erstatningsstofferne, er der sket en overraskende udvikling: Kokainen er blevet stærkere – i visse tilfælde har man målt renhedsgrader på op til 80 procent i kokain, der er beslaglagt under razziaer – i hvert fald i England.

Nu oversvømmer pusherne gaderne med superstærk kokain, fordi de ganske enkelt ikke har adgang til erstatningsstoffer, de kan fortynde varen med. Resultatet er, at mange pushere er holdt op med at bruge penge på at købe og opbevare erstatningsstoffer for i stedet at sælge kokain af en højere kvalitet til højere priser. På samme tid er det også et tiltag, der skal sørge for, at kokainpusherne ikke mister flere markedsandele til syntetiske stoffer som for eksempel MDMA.

”Det er altid risikabelt at fortynde stoffer. Hele processen tager lang tid, det kræver meget udstyr og efterlader mange spor, der senere kan bruges som bevismateriale af politiet. Hvis man skal fortynde og pakke varer om, forøger man profitten, men man øger også risikoen for at blive opdaget. Oven i det så er det også langt sværere at få fat i benzokain i dag, end det har været selv over Dark Web. Det er simpelthen lettere ikke at fortynde kokainen i dag. I stedet kan man sælge en vare af bedre kvalitet til en højere pris,” siger Allen Morgan, der er en uafhængig ekspert, der foretager prøver af narkotika, som det britiske politi har beslaglagt, og det er et bud på, hvorfor kokainen er meget stærkere end tidligere.

Men det er som om, at folk ikke ved, at kokainen er blevet stærkere. Kokainrelaterede dødsfald i England steg med 16 procent i 2016 ifølge tal fra Office for National Statistics – det er det højeste tal, siden man begyndte opmålingen i 1993. Det er især mænd i alderen 30 til 49, der tegner sig for den triste statistik.

”Jeg er bekymret over at se, hvor mange unge mennesker dør af kokainoverdoser. Jeg har været retsmediciner i 23 år. Det her er et nyt fænomen,” siger retsmediciner Michael Singleton.

Den forbedrede kvalitet i kokainen er en utilsigtet konsekvens af politiets hetz mod dem, der producerer erstatningsstofferne, som traditionelt har udvandet kokainen på gadeplan. Den såkaldte Serious Crime Act, der blev vedtaget i 2015, betyder, at folk, der i England producerer erstatningsstoffer risikerer domme på op til 20 års fængsel.

”Jeg hadede at fortynde stoffer. Man skal hele tiden ud og købe nye blendere til at blande med, fordi de hele går i stykker, når man fylder dem med pulver. Alt dit udstyr – plastikposer, tragte, blendere – det hele skal vaskes med klorin og så smides ud. Før politiet begyndte at slå ned på benzokain, kunne man godt blive taget for besiddelse af det, uden det fik de store konsekvenser. Nu er man sindssygt nervøs for, at der skal være spor efter pulver på ens ejendele. Det giver god mening at sælge renere kokain, fordi man kan slippe af med det hurtigere,” siger 32-årige Tony*, der har pushet kokain i det sydlige London gennem de sidste 12 år. Han har tidligere afsonet en dom på 11 måneder for besiddelse af benzokain.

Besiddelse af nogle af de mere almindelige erstatningsstoffer udløser betydeligt større domme, end det tidligere har gjort. I juni blev en mand idømt 18 års fængsel for at importere 2,7 tons erstatningsstoffer, der skulle omdannes til kokain, som kunne have indbragt omkring 118 millioner pund (993.500.000 kroner, red.). Det var en af de største fangster, politiet har gjort i Storbritannien nogensinde.