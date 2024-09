​Derfor er Lego-tyveri muligvis den perfekte forbrydelse

Billede via Flickr-brugeren Pascal

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den 3. marts gjorde politiet i Portland sig klar til at fælde en eftersøgt kriminel. Målet var Pavel Kuzik, en garvet forbryder, der allerede havde været i myndighedernes søgelys flere gange for tyveri og bedrag. Han havde endda stjålet den bil, som han kom kørende i, da han mødtes med betjentene, der var undercover. Men hvad havde den 25-årige nu gjort for at få politiet på nakken? Han havde stjålet legoklodser og solgt dem videre på nettet.

Videos by VICE

Selvom “Lego-tyv” lyder som en beskæftigelse, der kun eksisterer i crowdfundede Zach Braff film, fortæller sergeant Peter Simpson ved Portlands politi, at det kan være ret lukrativt at stjæle de overraskende dyre, farvede byggeklodser.

“Der er et ‘sort’ eller sekundært marked for alt; især værdifulde ting,” fortæller han. “Legoklodser er eftertragtede på grund af deres popularitet og markedspris. De er stort set umulige at spore – har intet fabrikationsnummer – og kan nemt sælges videre.”

De amerikanske myndigheder oplyser, at organiserede tyvebander med chauffører, udkigsmænd, låsesmede og hælere er blevet mere udbredte i USA siden finanskrisens start. Ifølge National Retail Federation er der siden 2008 blevet vedtaget love i 30 stater, der har til formål at bekæmpe organiseret kriminalitet inden for detailhandlen. Selvom legoklodser ikke nævnes i NRF’s seneste rapport, er der anekdotiske beviser for, at de er en favoritvare blandt de professionelle butikstyve.

Eksempelvis blev et hold på fem mennesker sidste juni arresteret i San Diego for angiveligt at have stjålet for over 100.000 kroners legetøj, hvoraf størstedelen var legoklodser. I 2014 fældede politiet i Phoenix et endnu større netværk og konfiskerede for over 1,3 millioner kroners stjålne legoklodser. Og så er der Gloria Haas, en kvinde fra Long Island, der samme år blev anklaget for at have stjålet Lego til en værdi af 392.250 kroner fra et lager. I december fangede et overvågningskamera i Beaverton, Oregon en 43-årig, der stjal en legofigur af R2-D2 til en værdi 3000 kroner. Der var sågar en person i Vancouver, Canada, der smadrede en butiksrude for at negle én enkelt kasse af plastikklodserne.

Som sætningen “R2-D2 legofigur til 3000 kroner” indebærer, kan de her produkter være ekstremt dyre, men sikkerheden omkring dem er som regel ikke i lige så høj som den for eksempel er ved elektronik. Ifølge Tommy Williamson, der driver hjemmesiden bricknerd.com, er legoklodser blevet endnu dyrere gennem de sidste 15 år, selvom de aldrig har været billige. Som følge af nedgang i slut-90’erne startede Lego en række samarbejder med blandt andre Star Wars, Harry Potter og Frozen, forklarer han mig. Det er som regel disse produkter, der er dyrest, og derfor også dem, der tiltrækker flest Lego-tyve. Der er for eksempel et sæt, der hedder Ultimate Collector’s Millenium Falcom, der er vurderet til næsten 27.000 kroner. (Williamson viste mig også en håndfuld artikler, der argumenterer for, at Lego er mere værd end guld.)

Han gjorde os også opmærksom på en anden fremherskende form for Lego-kriminalitet: nemlig at stjæle individuelle stykker og plastikfolk fra forskellige sæt, og så returnere sættene til butikken. Så bliver delene solgt på bricklink.com, der hyppigt besøges af samlere og entusiaster.

“Vi anser dem for at være nogle dumme svin,” siger Williamson om tyvene. “Dem, der gør det, har normalt kæmpe samlinger og fint råd, til at finansiere deres hobby, men de giver os et dårligt ry. Vi ved, at dem der gør det, som regel er fans, men de er også fans af den mørke side.”

Imidlertid har politiet ikke tilkendegivet, om de mistænker Kuzik for at arbejde alene, eller om han skulle være en del af et større netværk. Der vil ikke blive frigivet flere detaljer i sagen indtil efterforskningen er overstået, siger en talsmand for statsadvokaten i Multnomah County. Men Lego-tyveri virker logisk som næste plet på hans straffeattest, hvor man blandt andet også kan finde identitetstyveri, indbrud og butikstyveri.

“Jeg ville ikke sige, at der er en stor sortbørs for plastikklodser,” siger Peter Simpson. “Men som i enhver storby er der altid folk, der er villige til at købe billige varer uden at stille spørgsmål.”

Lego har ikke svaret på vores henvendelse til denne historie.



Læs mere fra VICE:

Far og søn stjal chicken wings for 280.000 kroner

Se den dramatiske GoPro-film af razziaen, der fældede El Chapo (igen)

Livet som narko-grossist