Derfor bliver vaginal plastikkirurgi mere og mere populært

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

Dr. Sharon Giese er en af de mest eftertragtede plastikkirurger i New York City. Giese er kendt for det kosmetiske indgreb “The Natural Lift“, som er et alternativ til ansigtsløftet. Derudover udfører hun også kønslæbereduktioner eller labiaplasty – et indgreb som opstrammer kønslæbernes udseende og som er blevet mere og mere udbredt over de sidste fem år.

Videos by VICE

I dag er der stor efterspørgsel på plastikkirurgi for de kvindelige kønsdele og såkaldt “vaginal foryngelse” – og ikke kun fra kvinder som lige har født eller er i overgangsalderen. I 2013 blev der udført mere end 5000 kønslæbereduktioner i USA, hvilket var en stigning på 44 procent sammenlignet med året før.

Læs også: Et slag for behårede kvinder

Den hotteste trend inden for fænomenet er en ikke-invasiv ‘vaginal foryngelse’ med en europæisk teknik, som kaldes Protégé Intima. Indgrebet kræver fire behandlinger af 12 minutters varighed med en uges mellemrum, og det koster ca. 2000 kroner per behandling. Behandlingen har fået tilnavnet “vontouring” efter make-up proceduren “contouring”, – hvor man kan omforme sit ansigt fuldstændigt kun ved brug af make-up – der er blevet gjort kendt af dragqueens og Kardashian-familien. Giese afventer dog at succesraten for behandlingerne stiger, inden hun vil implementere indgrebet i sin egen praksis.

Protégé Intima benytter en mild laserstråle, som stimulerer collagenen og det elastiske væv i kønslæberne. Det er ifølge Giese et smertefrit indgreb, selvom hun dog ikke selv har prøvet det. (Hun lyder dog noget skeptisk, mens hun siger det.) Laseren er godkendt af den amerikanske sundhedsstyrelse (FDA), (omend ikke specifikt til kosmetiske indgreb), og behandlingen i fremgang på det amerikanske kosmetologimarked for kvinder.

Selvom fænomenet måske lyder grinagtigt i nogens ører, så handler det ikke kun om det æstetiske. Behandlingen lover ikke kun at forbedre udseendet af kvinders vaginaer ved at få dem til at se fyldigere og fastere ud, men angiveligt forbedrer det også den seksuelle tilfredsstillelse.

“Jeg har mange patienter, som får lyst til at få opereret kønslæberne, mens de får foretaget en fedtsugning eller brystoperation, når de ser, at jeg også foretager den slags indgreb,” fortæller Giese. “Det tager kun en halv time mere.”

Foto af Alan Shapiro via Stocksy



Kvinders bevægegrunde for at ville have foretaget en labiaplasty er ligeså forskellige, som vaginaer i sig selv er. Kønslæberne består af væv med en stor koncentration af nerveender, og deres funktion er at beskytte skedeåbningen mod bakterier. Kvinder med forstørrede kønslæber vurderer, at de er kilde til smerte under samleje eller endda svampeinfektioner. De får som oftest foretaget en operation af kønslæberne for at korrigere de ændringer, som kan ske i forbindelse med fødsel eller overgangsalderen. Det er som regel de lidt løsere, indre kønslæber, som kan skabe ubehag eller smerte i forbindelse med påklædning eller samleje.

Æstetiske modifikationer som labiaplasty og det nye, ikke-kirurgiske indgreb ‘vaginal foryngelse’ bliver mere og mere populære. Giese kommer fra en familie af kirurger, men hun er den første, som fokuserer på kosmetiske indgreb. Under sin uddannelse havde hun mentoren Dr. Donald Laub, der er pioner inden for behandlingen af transkønnede i USA. Giese specialiserede sig i kosmetiske operationer af kønsdelene, og selvom hun i dag fokuserer mest på brysterne, kroppen og ansigtet, så fortæller hun, at patienterne er gladest for at få foretaget labiaplasty hos hende.

“Det er et relativt simpelt indgreb, men det får de her kvinder til at føle sig langt bedre tilpas,” forklarer Giese. “Det mest almindelige tilfælde er, at de indre kønslæber bliver større med alderen eller efter en fødsel, og løsningen [labiaplasty] er bare en simpel operation. Nogle gange er det de ydre læber – de kan være forstørrede eller endda punkterede. I de tilfælde kan vi skære noget af huden fra eller foretage fedtindsprøjtninger. Det er kosmetisk, men det handler også om fysisk komfort.” Nogle gynækologer giver porno skylden for at fremvise små kønslæber som normen, mens andre læger hævder, at deres patienter har følt en irritation, når de har været iført stramme yogabukser.

Pornostjernen Sydney Leathers fik foretaget en labiaplasty, (i forbindelse med en række andre plastikkirurgiske indgreb) og slog helingsprocessen hen som ingenting. “Det lyder måske åndssvagt, men det var den letteste plastikoperation at komme sig efter,” fortæller hun. “Det gjorde overhovedet ikke ondt, og jeg gik endda en tur på stranden bagefter. Jeg havde sting i cirka fire uger, så jeg havde en enkelt menstruation, hvor jeg kun kunne bruge bind, og jeg kunne ikke have sex eller onanere i den periode. Det var de eneste ulemper.” Sydney Leathers forsøgte også at sælge de afskårne dele af sine kønslæber på eBay som et publicitystunt, men annoncen blev hurtigt fjernet, fordi siden har en streng politik imod at købe kropsdele.

“Jeg har været plastikkirurg i 15 år, og jeg tror, at det øgede fokus på vaginaen og dens udseende skyldes den brasilianske voksbehandlings overvældende popularitet,” fortæller Giese. “Der er virkelig sket i skift i vaginaens æstetik, og kvinder fjerner i højere grad alt håret. Jeg ser nøgne kvinder hele tiden under fedtsugninger og den slags, så jeg ser ændringerne i, hvordan de barberer sig. Det er ikke kun en tendens hos yngre kvinder – det kan også ses hos den mere modne generation.”

Kvindelig kønsbehåring er blevet et populært emne, som ikke kun bliver diskuteret kvinder imellem. I 2014 trykte Men’s Health en artikel om, at busken var på vej tilbage (artiklens forfatter hævdede også på baggrund af sin egen undersøgelse, at 90 procent af mænd var imod, at deres partnere var fuldstændig hårfri), mens Cameron Diaz skrev i sin bog, at “tanken om, at vaginaer er at foretrække i hårfri tilstand, er et nyere fænomen, og trends ændrer sig hele tiden.” Måske er hårfjerning in lige nu, men hvad sker der, hvis busken gør comeback? Begynder Gucci at markedsføre skedeparykken, som en gang blev brugt til syfilisramte prostituerede i 1450’erne? Vil trendsetterne begynde at gå med designer-kussemåtter?

Jeg er ikke interesseret i at få kvinder til at have det skidt med sig selv – fra et marketingssynspunkt er det jo let nok at udnytte enhver usikkerhed.



Giese tænker meget på trends, når hendes patienter beder om at få fjernet al deres kønsbehåring permanent. “Jeg har mange betænkeligheder ved ikke at efterlade en lille smule hår. Hvis man fjerner det hele… Det ser ret pre-pubertært ud,” fortæller hun. Og i forhold til udseende, så er det jo mindre vigtigt, hvordan kønslæberne ser ud, hvis de er dækket af hår.

Giese ser positivt på plastikkirurgi og er bevidst om, at hendes karriereorienterede kunder ønsker effektive operationer og hurtig rekonvalescens bagefter. Hun arbejder trods alt på Manhattan, hvor kvinderne i overklassen går op i deres udseende og gerne vil ældes yndefuldt over hele kroppen. Innovative, ikke-invasive kosmetiske behandlinger, som er hurtigt overståede og giver effektive resultater, møder derfor nutidens efterspørgsel fra kvinder.

Mens mange plastikkirurger anses for at kapitalisere på kvinders usikkerheder, så lader Giese til at være meget varsom med innovationerne inden for vaginal foryngelse. “Der er så mange afarter af normalen,” fortsætter hun. “Jeg er ikke interesseret i at få kvinder til at have det skidt med sig selv – fra et marketingssynspunkt er det jo let nok at udnytte enhver usikkerhed. Kvinder har det i forvejen hårdt nok med at skulle leve op til Hollywoods airbrushede idealer. Kvinder bliver udnyttet, når de køber kosmetik, af produkters indpakning og anden marketing og [vaginal æstetik] er bare endnu et område, hvor kvinder kan udnyttes – så det er en vurderingssag.”

Mere fra VICE:

Til forsvar for behårede kvinder



En piges guide til kropsidealer

Ting fyre har sagt, når de har set mig nøgen