Derfor er nørder sexistiske

“Feminismen har overtaget Star Wars.” Sådan lød en enkelt brugers klagesang i kommentarsporet på YouTube til traileren for det næste kapitel i Star Wars sagaen – Rogue One. Brugeren refererer til, at hovedpersonen i den nye film er en kvinde, ligesom i Star Wars: The Force Awakens fra 2015.

Til den stakkels internetbrugers skræk og rædsel er filmserien – som han elsker så højt, og som historisk set har været centreret omkring mænd – nu blevet helt fremmet for ham. Han er langt fra den eneste med den holdning. Faktisk postede mange andre mandlige YouTube-brugere lignende kommentarer, der gav udtryk for præcis samme opfattelse. En anden bruger skrev, “Jeg kan ikke lide den kvindelige hovedrolle, de bruger. Star Wars er – uanset om man kan lide det eller ej – en mandeverden og en mandefilm.”

Det er svært at argumentere imod. Film og andre fiktionsværker har længe fokuseret på hvide mænds historier. Tendensen er så udbredt, at tegneren Alison Bechdel i 1985 skabte Bechdel-testen, som måler kvindelige karakterers roller i filmplottet ud fra to sørgelige kriterier: Om der er mindst to kvinder i filmen, og om de taler med hinanden om andet end mænd. Ifølge data indsamlet på nettet, så dumper næsten halvdelen af alle film Bechdel-testen – så det er ikke overraskende, at hårdnakkede Star Wars fans anser en kvindelig hovedperson som en trussel mod status quo.

For at forstå hvordan uligheden mellem kønnene i fiktionsværker er med til at forme mænds socialisering, kontaktede vi sociologen, kønsforskeren og maskulinitets-eksperten CJ Pascoe. Hendes prisvindende bog Dude, You’re a Fag: Masculinity and Sexuality in High School undersøger, hvordan de sociale normer for maskulinitet påvirker teenagedrenge. Pascoe forklarede, at når vi opdrager mænd til at være “maskuline” i den traditionelle forstand, så socialiserer vi dem også “til at være ufølsomme, heteroseksuelle, konkurrencemindede og dominerende.”

I interviewet fortalte Pascoe om, hvordan maskuliniteten påvirker fankulturen. Mens nogle mænd måske trives med maskulinitetsnormen og bliver populære og respekterede for deres opfyldelse af den – ved at være atletiske, for eksempel – så udelukkes andre, fordi de ikke lever op til de konforme forventninger til dem i kraft af deres køn. “Når man taler om fankulturen, så hentydes der som regel ikke til sportsfans, men i stedet til fans af kulturelle eller kunstneriske produkter,” såsom film, musik, litteratur og spil, fortæller Pascoe.

Selvom denne gruppe af mænd har et stærkt fællesskab, så har det at være en såkaldt “nørd” historisk set ikke været socialt fordelagtigt. “Den mere intellektuelle udgave af maskuliniteten er blevet nedgjort i nyere amerikansk historie. Nørder og intellektuelle bliver anset for at være dybt umandige,” forklarede Pascoe. “De lever på mange områder ikke op til det ideal om at dominere, som samfundet forventer af unge mænd.” Det kan virke enormt nedslående for mænd, som er en del af fankultur, fordi samfundet “underminerer deres version af maskulinitet,” forklarer Pascoe.

“Unge mænd slynger om sig med sexistiske og homofobiske skældsord for at minde hinanden om, hvad det vil sige at være ‘en rigtig mand’,” fortæller Pascoe. For at bevise, at de er “rigtige mænd”, må drenge først bevise, at de ikke er “homoer” – en term som refererer ligeså meget til svaghed som til seksualitet, fortæller Pascoe – og senere skal mændene bevise, at de er heteroseksuelle, og “at de kan dominere en kvindes krop.”

Tristan Bridges er også sociolog og maskulinitetsforsker, og han skrev for nyligt en bog i samarbejde med Pascoe. Bridges understregede i et interview med os, at nørdekulturen har fået mainstream-opmærksomhed de seneste år og at tanken om, at nørder bliver kastreret i modsætning til de mere dominante sociale grupper af mænd, ikke længere er helt korrekt. “Tv-serier som The Big Bang Theory og film, hvor den nørdede maskulinitet er med til at redde verden som i Live Free or Die Hard, viser, at nørder både bliver drillet og samtidig tildelt nye former for status i dag,” forklarer Bridges.

Ifølge Bridges er nørder på en og samme tid kastrerede og aggressive. “Nørder er som kulturel ‘type’ kastrerede,” forklarede han. “Men det er også rigtigt, at der findes meget skadelig, maskulin adfærd i nørdekulturen. Tænk over det: #GamerGate skete i nørdemiljøet og ikke blandt sportsfyrene.”

Nogle gange overfører mænd, som ikke lever op til den traditionelle definition af maskulinitet, deres følelse af fiasko til mennesker, som betragtes som kulturelt underlegne, fortæller Pascoe. Disse mænd udøver ofte homofobiske, sexistiske og transfobiske “praksisser i fankulturen,” tilføjer hun. “Mænd, som er blevet nægtet den traditionelle, stereotypiske maskulinitet, forsamler sig i fankulturen. Den øgede synlighed af kvinder og LGBT-personer kan derfor virke truende, fordi de her mænd anser fankulturen som det eneste sted, hvor de kan være dominerende og blive anerkendt som værende maskuline.”

Hvis Star Wars er moderskibet for det 20. århundredes nørdekultur, så er The Matrix-serien det for det 21. århundrede. Det er måske ikke overraskende, at de såkaldte Manderettighedsaktivister (MRA’er) identificerer sig med “den røde pille“, som reference til Matrix-mytologien. I en scene i den første film i serien bliver hovedpersonen givet valget mellem at tage “den blå pille”, som vil gøre ham i stand til at fortsætte sin semilykkelige tilværelse i en falsk virkelighed, eller “den røde pille”, som vil få ham til at indse, at hans liv har været én stor løgn. For “De Røde Piller” er virkelighedens svar på at sluge pillen, at man indser, at vi lever i et samfund, hvor mænd – og ikke kvinder – bliver systematisk undertrykt.

Til gengæld har søskendeparret, som har skabt den vellidte filmserie, begge forladt den mandlige identitet efter filmtrilogiens udgivelse. De lever nu begge i overensstemmelse med deres identitet – som kvinder – og er nu Lana og Lilly Wachowski. “Man ser tilbage på Lanas og mit arbejde med et kritisk blik i kraft af vores trans-identiteter, og det er fedt,” udtalte Lilly for nylig, da hun modtog en GLAAD Media Award for Sense8 – en Netflix-serie, som søstrene står bag. “Det er en dejlig påmindelse om, at kunsten aldrig står stille.”

“MRA’er fremhæver ofte begivenheder og problemstillinger, som fremstiller mænds kollektive magt som værende urimeligt reduceret,” fortæller Bridges, som tilføjer, at det bunder i tanken om, at mænd mister de privilegier, som de engang havde. “I takt med at samfundet gentænker magtfordelingen mellem kønnene, så er det ikke ualmindeligt, at man ser en stigning i vold mod kvinder som reaktion.” Han fortæller også, at folk har tendens til at tro, at sociale rettigheder og lighed udvikler sig jævnt og konstant. “Men forskningen i social ulighed viser, at det ikke fungerer sådan,” forklarer han. “Nogle gange tager vi to skridt tilbage, når vi tager et frem.”

Når fantasiverdenen bliver taget fra dem, så reagerer nogle mænd i fankulturen ved at kæmpe desperat imod strømmen. På YouTube kommenterede brugeren ArcadeGoon på traileren til Rogue One: “Hvide mænd må åbenbart ikke spille helteroller længere.” En anden bruger, JACKO-LANTERN proklamerede: “De har bare gjort det for at gøre feministerne tilfredse.” På den måde giver de genlyd til tanken om, at vores samfund er uretfærdigt fordelagtigt for kvinder.

“På mange måder fremhæver MRA’er de samme problemer, som vi, der beskæftiger os med ligestilling mellem kønnene, går op i – nemlig at nutidens socialiseringsprocesser af unge mænd er dybt problematiske og skadelige for dem,” fortæller Pascoe. “MRA’erne taget til gengæld fejl, når de tror, at ligestilling er et zero-sum game – altså at øgede rettigheder til kvinder, transpersoner eller andre LGBTQ-personer samtidig medfører reducerede rettigheder for mænd.”

Det er en skam, for mænd har også brug for feminismen. “Mænd har også gavn af ligestillingen af kvinder og seksuelle minoriteter, for det betyder, at den måde vi socialiserer mænd til at være ufølsomme, heteroseksuelle og dominerende er i opbrud,” forklarede Pascoe. Hun tilføjer, at nutidens samfund ikke anser mænd for at være fuldendte mennesker, før de tvinger sig selv til at passe ind i den snævre definition af maskulinitet. “Mens MRA’er efterspørger en genindsættelse af den stereotypiske, homofobiske, sexistiske og transfobiske maskulinitet, så vil vi, som går op i ligestilling af kønnene og seksuelle minoriteter, jo hævde, at inklusionen og synliggørelsen af kvinder, transpersoner og andre LGBT-personer i fankulturen vil resultere i en mindre skadelige kønssocialiseringsproces for alle – inklusiv mænd. Det vil samtidig være med til at ændre på, at nørderne bliver placeret i bunden af det traditionelle maskulinitetshierarki.”

