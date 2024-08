Derfor får nogle det nice og andre det fucked af sprut og stoffer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Hvorfor er det, at sprut og stoffer gør nogle mennesker sjove, mens andre er super nederen at være sammen med?

En af dine venner skal jævnligt stoppes i at slå ud efter dørmanden, mens en anden begynder at tude efter præcis otte genstande. Den generte, indadvendte person i jeres vennegruppe får pludselig mere selvtillid end hele Beatles tilsammen, og den højlydte type bliver i stedet intens og fortæller i alt for lang tid om, hvorfor du betyder så meget for ham. Andre – langt de fleste faktisk – har det bare sjovt på en lidt mere højlydt måde end normalt.

Så meget ved vi, men vi ved til gengæld ikke, hvorfor personer, som har indtaget stort set de samme rusmidler, opfører sig så forskelligt, når først de begynder at virke. Er det fordi, stoffer og alkohol får vores sande jeg frem? Er nogle mennesker disponeret til at reagere på en bestemt måde? Og er der overhovedet noget, man kan gøre for at ændre eller undgå de reaktioner?

Raffaella Margherita Milani er kursusleder for “Studier i stofbrug og misbrug” ved University of West London, og hun siger, at der er mange faktorer, der bestemmer, hvordan stoffer påvirker den enkelte: Genetik, fysik, alder, køn, psykisk helbred og så videre. Hvor hurtigt eller langsomt, vores stofskifte behandler sådan noget som mdma, påvirker også vores reaktion på stoffet negativt eller positivt.



Jeremy Frank er afhængighedspsykolog, og han er enig. Han siger, at selvom stoffer og alkohol påvirker vores hjerner og kroppe forskelligt, så ved vi, “at stoffer påvirker bestemte områder i hjernen, forskellige signalstoffer og andre hormoner – men det ser også ud til, at det samme stof kan få nogle mennesker til at opleve et øget dopamin-niveau, mens andre oplever en stigning i serotonin.”

“Vores kemi er bare så utroligt forskellig fra person til person,” tilføjer han, “og det er en del af forklaringen på, hvorfor én person måske oplever et stof virke på en bestemt måde, mens en anden får en helt anderledes effekt.”

Selvom videnskaben langt hen af vejen kan forklare, de effekter stoffer og alkohol kan have på forskellige mennesker, så er meget af svaret psykologisk.

Frank siger, at “vores forventninger også spiller en rolle i, hvordan stoffer og alkohol påvirker os,” og at “en person kan have bestemte forventninger til, hvad alkohol eller stoffer gør for dem, mens andre har en helt anden opfattelse, og de tanker, forventninger eller ‘erkendelser’ kan faktisk være med til at påvirke eller forudsige, hvilken oplevelse vi får. Det kan blive en selvopfyldende profeti.”

Han tilføjer: “Hvis du tror, at en god førfest er med til at få dig til at slappe af, så er der god chance for, at det bliver sådan. Hvis du tror, at kokain får dig til at miste hæmningerne eller nogle gange lader din vrede komme ud, så vil det sandsynligvis ske.”

Milani er enig og siger, at “forventninger, tidligere erfaringer og personlighed også påvirker vores opfattelse af bestemte stoffer – for eksempel vil de personer, som er mere følsomme overfor belønning og søger vilde oplevelser, i højere grad fortælle om intense, positive oplevelser på stimulanser, men de har også større risiko for at blive afhængige.”

Så stoffer kan have vidt forskellige virkninger. Men hvis vi kun snakker om alkohol, er svarene mere entydige.

Alkoholens fremmeste effekt er at gøre os mere impulsive og sænke vores hæmninger, og den opførsel, der allerede ligger og lurer under overfladen, kommer sandsynligvis ud i det fri. Milani siger, at selvom alkohol kan gøre os mere euforiske og venlige, vil en person, som i forvejen er impulsiv og aggressiv, være mere tilbøjelig til at komme op at slås, når de er stive, end en person, som normalt er mere afslappet. Eftersom alkohol hæmmer vores opfattelse af fare, vil vi i højere grad kaste os ud i farlige situationer.

Kate Blazey er special-psykiater hos Addaction, og hun siger, at selvom alkohol og stoffer gør os mindre angst, og vi slapper mere af efter den første drink eller den første streg, så vil vores underliggende humør efter et stykke tid blive “forstærket”. Hvis en person eksempelvis er deprimeret, vil de kun føle sig mere deprimerede i takt med, at de drikker. Hvis du føler dig venlig, trist eller euforisk, inden du begynder at drikke, vil de følelser blive styrket, efterhånden som du bliver mere fucked. Med stimulanser som kokain kan brugerne føle sig mere aggressive og oppe at køre, og de følelser vil selvfølgelig være endnu mere intense, hvis du allerede er en person, der er tilbøjelig til at føle dig aggressiv og oppe at køre.

Ifølge Jeremy Frank er der ikke særlig meget forskning, der kan bekræfte om stoffer forstærker personlighedstræk eller tendenser, der får en person til at opføre sig på en måde, som allerede ligger latent i ham eller hende. Man han tror på, at fordi de sænker vores hæmninger, kan underliggende personlighedstræk blive styrket, når folk drikker eller tager stoffer. Men han tilføjer også, at det tit skyldes, at “folk bruger deres rus som en undskyldning for at opføre sig på en måde, som de måske i forvejen har lyst til.”

Det vil sige, at alkohol og stoffer fjerner vores hæmninger og vores opfattelse af fare, og derfor opfører vi os nogle gange på måder, som vi normalt ville undgå. Hvorfor, nogle mennesker opfører sig på en meget bestemt måde, er stadig rimelig uklart, men meget peger på, at det hænger sammen med, hvordan de havde det, da de var ædru.