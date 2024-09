Derfor føler du dig fuldere når dine venner er kampstive

Er du nogensinde vågnet op efter en bytur og undret dig over, hvordan du blev så fuld, selvom du egentlig holdt igen med de våde varer?

Det gjorde du i hvert fald i forhold til dine venner. Du snoede dig elegant uden om fiske-shots og takkede pænt nej til flasken med supermarkedsrødvin, der blev delt rundt til efterfesten.

Nu har videnskaben måske løst mysteriet bag din stive adfærd.

Ny forsking publiceret i tidsskriftet BioMed Central Public Health tyder på, at vi baserer vores beruselsestilstand på, hvor stive menneskerne omkring os er, rettere end at basere det på mængden af alkohol vi rent faktisk drikker.

Forskerne tog ud på britiske barer og pubs og fik 1,862 personer med en gennemsnitsalder på 27 til at puste i et alkometer. 400 af de adspurgte udfyldte derefter et spørgeskema, hvor de blev bedt om at rangere deres branderter, ekstrem druk, deres risiko for at blive skadet af deres druk, og i hvor høj grad de var i risiko for at udvikle levercirrose.

De to datasæt blev derefter sammenlignet, og i rapporten stod der følgende: “Hvis man er beruset og befinder sig i et miljø, hvor der bliver drukket, så vurderer man sin brandert ud fra, hvor fulde folk omkring en er, og ikke ud fra hvor fuld man selv er.”

Så hvis du tyller fadøl, mens dine kolleger nipper til en cider, så er der en god chance for, at du ikke vil føle dig særligt fuld. Men hvis dine venner hamrer igennem tequila-shots, vil du føle dig lige så fuld som dem, selvom du holder dig til øl. På den måde kan du faktisk spare nogle kroner på din næste bytur.

Forskerne bemærker yderligere, at deres opdagelse kan bruges til at mindske alkoholindtag og alkoholforårsaget anti-social opførsel i det offentlige rum.

Professor i folkesundhed Simon Moore, der har været med til at forestå undersøgelsen, sagde til MUNCHIES: “Vi ved, at i takt med at antallet af barer og klubber stiger i et område, er der tendens til, at antallet af alkoholrelaterede skader øges. Parret med resultatet af vores undersøgelse ville vi nok foreslå, at et blandet udvalg af beværtninger i et område – og dermed flere ædru mennesker i nattelivet – måske ville hjælpe.”

Moore tilføjede, at yderligere research kræves for at teste deres teori om, at flere ædru mennesker i nattelivet også vil have en indflydelse på de mennesker, der drikker.

Hvem ved, det kan være barer i fremtiden vil have særligt ædruelige mennesker ansat, der skal agere modvægt til dine ekstreme drukture.