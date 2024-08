Derfor følger Trumps unge tilhængere ham stadig

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

9-årige James Thaddeus’ største fødselsdagsønske går i opfyldelse.

Han skal møde sin store helt: præsident Donald Trump.

”Jeg har fødselsdag om to dage, så det er en tidlig gave,” siger Thaddeus, som går i fjerde klasse og har tilbagelagt over 160 kilometer med sin familie fra Bible Grove til Columbia i delstaten Missouri for at møde præsidenten ved et vælgermøde torsdag aften.

Thaddeus er vokset op med tv-værten, som blev USA’s 45. præsident, i serien The Apprentice, og han er mest stolt over, at Trump har sænket skatterne, selv om han ikke selv skal betale dem endnu.

Thaddeus er en af de yngste fans tilstede ved vælgermødet i Columbia i torsdags, som markerer første gang i et årti, at en amerikansk præsident besøger byen, som har 121.000 indbyggere, men der er til gengæld masser af teenagere og unge voksne til stede ved arrangementet. Selv om Trumps støtter generelt er ældre, så er der tit mange unge til hans møder. Man ser dem blandt andet torsdag aften i byens lufthavn, hvor en folkemængde – bestående hovedsagligt af ældre mennesker og forældre med deres børn på skuldrene – har taget opstilling med vimpler og små flagnåle fastgjort til hattene.

Mange har trodset regnen for at overvære den historiske begivenhed. Andre håber på, at arrangementet kan hjælpe dem til at træffe en beslutning ved det forestående midtvejsvalg. To af de sidstnævnte er Brett Williams og Ryan W. Giesing, som begge er 19 år gamle og læser ved University of Missouri.

”Vi er begge to konservative, men vi er som sådan ikke store tilhængere af Trump,” sagde Giesing. ”Jeg har ikke besluttet mig for, hvem jeg stemmer på til senatet. Jeg vil høre om, hvilke fordele og ulemper han kan klargøre ved den republikanske kandidat, Josh Hawley.”

Hawley, der på nuværende tidspunkt er rigsadvokat for Missouri, er oppe imod den siddende demokrat Claire McCaskill i kampen om en plads i senatet. Ifølge meningsmålingerne ligger de to meget tæt. Selv om Giesing siger, at han bakker op om Trumps holdning i forhold til økonomiske spørgsmål, så er hans største anke måden, hvorpå Trump udtrykker sig.

”Han er ligeglad med andre menneskers følelser, og der rammer han tit ved siden af. Der er nogle steder, hvor jeg kan sige, ’Amen, præsident Trump, jeg tror på det, du siger, men hvor er det dog dårligt udtrykt’,” siger Giesing. ”Han påstår jo, at han er meget kristen i sin verdensanskuelse, men i visse sammenhænge lader det ikke helt til at være tilfældet. Der er svært at se som ung amerikaner – altså, at vores land er repræsenteret på den måde.”

Ifølge en meningsmåling foretaget blandt millenials, som Pew Research Center udarbejdede i marts i år, er det kun 27 procent, som billiger Trumps handlinger, mens 65 procent misbilliger. Derfor repræsenterer unge mennesker til mødet i Columbia med andre ord en demografisk minoritet, og deres grunde til at støtte præsidenten varierer også.

Visse, som 17-årige Michael Brown, siger, de støtter Trump på grund af hans syn på immigration. Brown fortæller, at hans far er immigrant fra Mexico, og at han kom ind i landet på lovlig vis, og ”sådan skal det også være”.

Austen Wolken på 11 år er meget enig: ”Trump vil bygge en mur. Han holder mexicanerne ude af landet.”

16-årige Jessica Clay fra Moberly var stolt og holdt hovedet højt, som hun gik ned af landevejen på vej til mødet med sin røde ”Make America Great Again”-paraply, som holdt hende tør. Clay fortæller, at hun fik en masse kommentarer med på vejen fra sine klassekammerater og lærere, da de fandt ud af, at hun skulle deltage i vælgermødet.

”Jeg vil altid give udtryk for mine holdninger,” siger Clay, der er sammen med sin bedstemor og lillesøster. Hun siger, at hendes familie, som lytter til Fox News hver morgen, er hendes værdimæssige grundsten. Hun har venner, der ikke deler hendes overbevisning, men som hellere undgår de til tider akavede samtaler om politik, hun glædeligt kaster sig ud i.

Og kløften mellem venner fra hver deres side af det politiske spektrum bliver kun bredere. Ifølge en undersøgelse foretaget af Pew Research Center i oktober 2017 har der sjældent være længere mellem republikanere og demokrater. I gennemsnit er der en forskel på 36 point mellem republikanere og demokrater fordelt over ti spørgsmål om politiske værdier. I 1984 var det kun 15 point.

”Jeg skændes med dem. Men det er vigtigt, at man ikke råber af folk og siger til dem, at de bare tager fejl. Man skal bruge fakta og statistikker,” siger hun. ”Det er okay, at de tror på det, de vil tro på. Og det er okay, at jeg tror på det, jeg vil tro på.”

Clay ved, at hendes klassekammerater taler om, at hun er imod abort. ”Jeg ændrer ikke min holdning, men jeg bliver da nervøs, fordi folk ser på mig anderledes. De dømmer mig. Jeg tror, det er én af årsagerne til, at unge ikke gider stemme,” siger hun.

Unge mennesker plejer ikke at være så engagerede i midtvejsvalg, som de er ved det kommende. Typisk får de ikke nær så meget opmærksomhed, som præsidentvalgene gør. Men meget tyder på, at 2018 kan blive et skelsættende år, hvor mange stater melder om et højt antal brevstemmer fra vælgere under 30. En meningsmåling fra Harvard konkluderer, at 40 procent af landets unge vælgere har planer om at stemme ved valget, hvilket er dobbelt så mange som ved midtvejsvalget i 2014, hvor antallet var meget lavt.

”Hvis du vil have, at dine børn har et land at leve i, når de bliver voksne, skal du stemme republikansk,” siger Trump senere i sin tale.

Men Giesing mener, at unge mennesker skal tænke sig godt om, inden de går til stemmeurnerne. ”De er uoplyste, og det er trist. Der er mange, som ikke forstår forfatningen, og hvad den står for,” siger han. ”Hvad godt gør man, hvis man bare stemmer på et parti? Hvis man bare stemmer på et ansigt?”

Anthony Welch på 17 år er for ung til at stemme, men han mener, at alle, som har stemmeret, har pligt til at gøre det.

”Det generer mig, at mange har kæmpet for vores ret til at stemme, og det ignorerer man bare, sådan ’Det gider jeg ikke,’ eller ’Det er bare lige meget’,” siger han. ”Det har betydet så meget, at folk har kæmpet for det, så det burde også betyde noget for dig.”

Flere af hans jævnaldrende, som ikke kan stemme endnu, understreger, hvor vigtigt det er at være politisk aktiv. Den 16-årige demokrat Brock Freeman er alene af sted til arrangementet.

”Jeg har det ikke godt med at sige det højt,” siger han, mens han kigger over skulderen, inden han annoncerer sit politiske ståsted. Men han føler alligevel, at han må trodse følelsen af at være outsider og alene på frontlinjen til et Trump-møde.

”Jeg håber, at flere bliver aktive, for det er meget interessant. Der er ikke mange mennesker i verden, som har de rettigheder, vi har, og kan deltage ved den her slags arrangementer,” siger Freeman. ”Demokrati fungerer kun, når alle deltager.”

Freeman trækker hætten over hovedet og sætter kurs mod hangaren, hvor Trump nedgør hans parti.