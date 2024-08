Historien om den japanske mand, der har giftet sig med et animeret hologram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Asia

Der er en grund til, at Japan har sin helt egen genre af nyheder. Måske skyldes det verdens besættelse med Japans forkærlighed for en vildt overdrevet popkultur. Eller måske er det en lidt problematisk tendens til at koge et helt land ned til det mest underlige, de kan præstere. Men én ting er sikkert – når en mand gifter sig med et fucking hologram, vil det skabe store overskrifter i resten af verden.



Det er præcis, hvad der skete i denne uge, da en mand ved navn Akihiko Kondo “giftede” sig med sit skrivebords-hologram, der forestiller anime-karakteren “Hatsune Miku.” Miku er ikke ægte på nogen måde. Hun er en fiktiv 16-årig tegneserie-karakter med candyfloos-farvet hår.



Hun er samtidig en ret stor popstjerne, som giver udsolgte koncerter i både Japan, New York og Los Angeles, selv om hun ikke eksisterer. Kan du stadig følge med? Ok, godt.



Så hvordan bliver en mand af kød og blod forelsket i et hologram? Jo, det hele starter med små skrivebords-hologramer, som firmaet Gatebox laver for at udnytte ensomme nørders seksuelle drømme. De små glasæsker indeholder holografiske udgaver af populære anime-karakterer, som man faktisk kan interagere med – omend på noget mere begrænset måde end med en kvinde ude i virkeligheden. Vores kollegaer på VICE News har talt med Gatebox, og i videoen herunder kan du se, hvordan sådan en ser ud.

Nå, men tilbage til “brylluppet”. Manden, der blev gift med hologrammet, fortalte AFP, at det egentlig ikke er popstjernen Miku, han er forelsket i. Det er den Miku, der bor på hans skrivebord.

“Jeg elsker hele konceptet omkring Hatsune Miku, men det er min egen Miku, jeg er blevet gift med,” fortalte han AFP og formåede samtidig at skabe en form for logisk ordspil, der kun kan lade sig gøre i 2018. Der findes ikke en ægte Miku – kun en forestilling om Miku og så en hel masse private Miku’er, som man kan købe for omkring 15.000 kroner stykket.

Men Miku er altså meget mere end bare et hologram, der kan tale. Udover at sige farvel til ham, når han tager på arbejde hver morgen, kan han også sende Miku beskeder fra sin telefon, når han er på vej hjem, og så tænder hun lyset. Hun husker ham også på ikke at blive for længe oppe, og hun kan åbenbart også vække ham om morgenen, og det er alt sammen meget godt, indtil man husker på, at Amazon Echo kan gøre det samme. Man kan ikke lade være med at fundere over, om Alexa ville opleve mange frierier, hvis hun lignede en teenage tegneseriefigur med gigantiske øjne i stedet for en futuristisk konservesdåse.

Gatebox viser, at de kender deres kunder alt for godt, for de tilbyder faktisk “vielsesattester”, som man kan købe sammen med sin Miku. De kalder det for “tvær-dimensionelle” ægteskaber og har solgt over 3700 af dem, ifølge AFP.

Men hvad så med alt det, et hologram ikke kan gøre – såsom at sove i sengen sammen med en eller gå op til alteret? Kondo fortalte AFP, at han sover sammen med en waifu dakimakura – altså en pude formet som sin kæreste Miku – hver nat. På deres bryllupsdag førte han en lillebitte udstoppet udgave af Miku op til alteret. Du kan se et billede af det lykkelige par her.

40 mennesker var med til bryllupsfesten, som kostede omkring 100.000 kroner. Desværre nægtede Kondos mor og resten af hans familie at deltage.

“Min mor synes ikke, der var noget at fejre,” fortalte Kondo til AFP.

Okay, så alt det her er virkelig mærkeligt. Ligesom det også var mærkeligt for ni år siden, da en anden japansk mand giftede sig med en karakter fra et spil, der boede inde i hans Nintendo DS. Eller da en mand fra Sydkorea giftede sig med en waifu dakimakura-pude med motiv af anime-karakteren Fate Testarossa.

Men det er også et billede på et meget virkeligt problem i Japan – en demografisk forandring som nogle økonomer kalder en “tikkende bombe.” Kort sagt bliver Japan som nation ældre og ældre. Meget ældre end sine naboer. Gennemsnitsalderen i Japan er 46,1 år. I Kina er den 36,7. I Indonesien er den 29,2. I Filippinerne er de endnu yngre: 22,4 år.

Den stigende alder har sine konsekvenser. Der er flere mennesker, der forlader arbejdsmarkedet på grund af deres alder, end der bliver født til at erstatte dem. Det er derfor økonomerne kalder det en tikkende bombe, for til sidst vil processen have en meget virkelig og meget dramatisk effekt på landets økonomi.

Der er allerede nu en epidemi af gamle mennesker, der dør alene i triste lejlighedsbyggerier fuldstændig blottet for unge mennesker. Og der er så få hjemmeplejere til at tage sig af alle de ældre mennesker, at en undersøgelse for nylig viste, at 80 procent af indbyggerne i Japan er klar til at lade robotter overtage arbejdet. (For at det ikke skal være løgn, er der faktisk en anime om selvsamme scenarie, hvor det går helt galt.)

I Japan er fødselsraten 1,41 – altså langt under de 2,2 som eksperterne siger er nødvendige for at holde et lands indbyggertal stabilt og økonomisk bæredygtigt. Og det er altså ikke, fordi japanerne ikke gider knalde, selvom der er nogle, der påstår det. Det er, fordi de færreste har råd til at få børn.

Japanerne arbejder hårdere og mere end stort set alle andre lande i verden, så meget at det faktisk slår folk ihjel. Samtidig skal man huske, at kvinderne lever under et seriøst “glasloft”, en usynlig barriere, som ikke er mulig at bryde, og som forhindrer minoriteter og kvinder at kravle op af jobstigen, og arbejdskulturen fordrer, at man forbliver barnløs så længe som overhovedet muligt. Så, er det virkelig så mærkeligt, at folk bliver ensomme?

Så når en mand gifter sig med et hologram, er det måske en af Japans forunderligheder. Eller også er det bare senkapitalisme.