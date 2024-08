Derfor har Japan det for vildt over dansk cheesecake

Resten af verdens kulturelle fascination med Danmark har affødt en masse brandet skrammel, for ingen har vel egentlig brug for “hyggespil” eller nynordiske hormontabletter. Men alligevel er der ikke noget, der er så kulturelt approprieret, at det ikke er godt for noget, for Japan har givet os “Denmark cheesecake”.

Dette bizarre stykke bagværk sælges hos en japansk cafékæde – Kannonya – hvor cheesecaken bliver pakket ind i Dannebrog og nationalpatriotisk schwung, som ville gøre enhver DF-plakatdesigner blød i knæene. Ifølge Kannonyas hjemmeside har de produceret og solgt dansk cheesecake siden 1975, men da en dansk bruger på Reddit postede et billede fra en af deres caféer i Osaka, var forvirringen total: “Mærkværdigt at se dansk ostekage. Som om det var noget, vi var kendt for,” undrede en bruger sig. “Gad vide, om japanerne griner deres bagdel i laser, når de prøver ‘sushi’ i Danmark?” spurgte en anden.

Vi blev lige så lamslåede og begejstrede, for hvornår er cheesecake blevet en udpræget dansk ting? Jo, der er sikkert en glimrende opskrift i et eller anden udgave af Karolines Køkken fra 80erne, men cheesecake hører vel hjemme i New York? Og i øvrigt ligner cheesecaken fra Osaka overhovedet ikke en cheesecake. Det minder mere om en fed lagkagebund, der er blevet iklædt et tyk lag ostefondue.

Cheesecake? Dansk? Billede via Kannonya

Uanset hvad det er, så er Kannonyas cheesecake hamrende populær. Kæden har flere butikker – blandt andet i Osaka og Kobe – som sælger den, og du kan bestille den via postordre. Otte kager pakket ind i en dannebrogsfarvet karton koster 3024 yen (cirka 175 kroner). Ifølge Kannonya er kagerne fremstillet af “dansk ost, sukker, mel, æg, bagepulver, vand og emulgator”. En grafisk manual på hjemmesiden forklarer, at cheesecaken tilberedes ved, at man fjerner et plastiklåg og derefter varmer kagen i noget, der ligner en bordovn.

Bloggen Diner’s Play Pen har prøvet Denmark cheesecake, og skribenten bekræfter, at det ikke er kagen som sådan, der er dansk. Det er osten.

“Den enkle forklaring er, at det er et stykke blødt sponge cake med importeret dansk ost ovenpå, som er smeltet til perfektion,” forklarer bloggens forfatter. “Den serveres lun, og siderne på kagen er en smule sprøde, men samtidig er den saftig inde i, og så er der varm ost på toppen. Jeg blev overrasket, da jeg tog den første bid af cheesecaken, for jeg regnede ikke med, at det ville være rigtig ost. Osten trækker tråde, som man forventer ved smeltet ost, men som man aldrig forventer ved en cheesecake.”

Der er danske juleplatter og pengesedler i udstillingsmontren hos Kannonya. Billede via Kannonya

Vi forhørte os hos flere danskere, som har boet i Japan, og selvom de ikke kendte til cheesecake-fænomenet, fortalte de, at dansk madkultur giver street cred. Sådan lyder det også fra Anna Matzen på den danske ambassade i Japan. Som eksempel på japanernes interesse for danske traditioner nævner hun blomsterdesigneren Nicolai Bergmann, der sælger flødeboller i sin café i Tokyo, og Mikkeller, der serverer smørrebrød på deres ølbar.

“Som sådan er ‘dansk’ cheesecake ikke en ting her i Japan, men brugen af dansk ost som ingrediens er,” fortæller Anna Matzen. “De fleste danske madprodukter, som vi eksporterer til Japan, eksporteres som råvarer, der indgår i fødevareproduktionen i Japan, og de mister derfor en del af deres ‘identitet” i det færdige produkt. Dog kan jeg fortælle, at dansk eksport af ost til Japan steg med hele 39% mellem 2016 og 2017.”

Og et stykke af den eksporttærte ender altså i Kannonyas knap-så-pæredanske cheesecakes.

Efter et par mislykkede opkald til Japan, modtager jeg en email fra Takeshi Hino, som arbejder for Kannonya. Han bekræfter, at firmaet har fremstillet kagen siden 1975, og at den smeltede ost på toppen kommer fra en blanding af forskellige danske oste.

“Dansk ost er verdensberømt, fordi I er kendt for jeres mejeriprodukter,” skriver Takeshi Hino. “Det har en høj næringsværdi – og japanerne har fået smag for det.”

Og ja, det er da kanon.