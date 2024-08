Derfor har mange mænd svært ved at tisse i urinaler

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det er en travl lørdag aften på min lokale pub. Efter tre vodkacocktails med frisk limesaft og tranebærjuice (jeps, jeg er homo), kan jeg mærke, at min blære er ved at være fuld. Da jeg når frem til herretoilet, bliver min værste frygt bekræftet: fuldt hus. Ikke alene er den eneste bås optaget, der er også lang kø til urinalerne.

Hvis man er en mand, der ikke bryder sig om at tisse i et urinal, har man nu følgende to muligheder: enten stiller man sig i kø til båsen (hvilket på én eller anden måde er ydmygende i sig selv, fordi man signalerer, at man skal skide), eller også venter man på sin tur foran urinalet og beder til gud om, at blæren ikke snører sig sammen, når det er tid til at præstere. Jeg vælger – desværre – mulighed nummer to. Panikken sniger sig indover mig, da jeg først står med åben gylp foran urinalet, og udvikler sig hurtigt til et totalt mentalt kollaps, da det går op for mig, at der ikke kommer noget ud. Jeg skynder mig at improvisere; ryster tissemanden af, som om jeg lige har ladet vandet, vasker hænder og forlader toilettet med halen mellem benene.

Jeg har altid hadet at tisse ved et urinal. Det er næsten altid samme scenarie, som det jeg lige har beskrevet, med mindre jeg har kværnet nok vodka til slet ikke at fatte noget. Som homoseksuel mand har jeg som regel intet problem med tissemænd – jeg vil faktisk gå så langt som til at sige tværtimod – men forventningen om, at man skal bruge et urinal og stå op, når man tisser, hører til to af de største slagsider ved at være indehaver af en penis. Derhjemme har jeg et meget afslappet forhold til hele seancen – jeg plejer at sætte mig ned for at tisse, så jeg samtidigt har lejlighed til at dømme andre menneskers opslag på Instagram. Men så snart jeg bevæger mig ind på et offentligt toilet, har vi balladen.

Og jeg er langt fra den eneste, der har det sådan. James på 29 fortæller mig, at han for cirka fem år siden begyndte at opleve ”sceneskræk”, når han stod foran et urinal. ”Det havde aldrig generet mig før,” forklarer han. ”Men jeg oplevede engang, at jeg slet ikke kunne tisse, da jeg stod ved et af de der festivalurinaler med plads til fire på én gang. Måske har det efterladt et varigt psykisk aftryk?” I forhold til at undgå dem, siger James, at ”det afhænger af omstændighederne – hvis der ikke er andre på toilettet, bruger jeg urinalet. Men hvis der er andre til stede, og der er ledigt i en bås, så vælger jeg den.”

Det er almindeligt, at mænd, der bruger urinaler, stiller sig så langt fra mændene ved siden af dem som muligt. Faktisk er online-urinalsimulatoren, urinalman.com, dedikeret til dilemmaet. På baggrund af tre millioner undersøgelser viser simulatoren, at flertallet af mænd vælger det urinal, som er længst væk fra andre tissetrængende urinalbrugere, hvis der er mulighed for det.

Screenshot via Urinal Man, der viser, hvor mænd foretrækker at stå ved urinalerne.

Men der findes undtagelser. Liam* holdt op med at bruge urinaler på arbejdet, da en ældre kollega blev ved med at stille sig lige ved siden af ham på toilettet. ”Vi har fem urinaler på toilettet, men selv hvis jeg valgte den for enden, så stillede salgsdirektøren sig altid ved den ved siden af mig for at sludre,” forklarer han. ”Det er et power-move. Han udfordrer mig ligesom til at holde masken.”

Henry* prøver også så vidt muligt at undgå urinaler, men fremhæver et særlig frygteligt minde, om engang han oplevede ”sceneskræk”. ”Jeg var på besøg hos mine svigerforældre for første gang. Jeg havde aldrig mødt min kærestes far før, og jeg ville gerne gøre et godt indtryk,” fortæller han. ”En aften går vi så i biografen. Da filmen er ovre er der kaos på toilettet, og på en eller anden måde ender jeg med at stå ved siden af min svigerfar ved urinalerne. Jeg kunne ikke engang fremmane en enkelt dråbe, og det var frygteligt pinligt – den dag i dag tænker jeg stadigvæk over, om han lagde mærke til det. Jeg har ikke tisset ved et urinal siden.”

Ifølge psykologen Rachel Hard er paruresis – eller ”genert blære” – et meget udbredt fænomen blandt mænd. Det betyder helt grundlæggende, at man har svært ved – hvis man da ikke finder det direkte umuligt – at tisse, mens der er andre til stede. Stress påvirker tilstanden, hvilket får ringmusklen til at snøre sig sammen, så der ikke kommer urin ud igennem urinrøret. ”Så snart vandladning kobles sammen med en stressende eller anstrengende situation, er der risiko for, at individet udvikler et negativt tankemønster omkring vandladning såsom, ’Jeg kan ikke’ eller ’Folk kigger på mig, og de synes sikkert ikke, jeg er helt normal,’” forklarer hun. ”Tankerne afbryder strømmen af urin og bliver selvforstærkende.”

Terapeuten Sally Barker er enig i, at vandladningsrelateret stress er en af de mest udbredte former for social angst blandt mænd. Hun beskriver det som et eksempel på en ”alt eller intet”-mentalitet hos mænd. ”Nogle gange har mænd det med at lade ubehaget ved at urinere i offentligheden dominere deres tænkning, indtil det helt blokerer vandladningen. De glemmer simpelthen, at det ikke altid har været et problem.”

Både Rachel og Sally nævner barndomsminder fra offentlige toiletter – især minder, hvor man har tisset ved siden af ældre slægtninge eller fremmede og følt sig afskrækket – kan hjemsøge mænd hele livet igennem. Jeg husker levende, at jeg som dreng var bange for at gå ind på et herretoilet alene, så min mor tog mig som regel med ind på dametoilettet i stedet.

Stephen*, som også er homoseksuel og heller ikke bryder sig om urinaler, deler en lignende hændelse. ”Det med ’sceneskræk’ minder mig om dengang, jeg blev gammel nok til at skulle gå på toilettet alene. Det skræmte mig,” fortæller han. ”Da jeg blev lidt ældre, tror jeg egentlig tanken var lidt ophidsende, men det gjorde også, at jeg følte skam og forvirring. Jeg har det på samme måde i et omklædningsrum i fitnesscentret, fordi det minder mig gymnastik i skolen – men i det mindste skal jeg ikke lade vandet der.”

Andre homoseksuelle mænd, som jeg har talt med i forbindelse med artiklen, har haft lignende oplevelser med ubehag i ”rum forbeholdt mænd”. Ifølge LGBTQ+-identitetscoachen Gina Battye kan urinalrelateret angst udløse psykologiske problemer for homoseksuelle mænd, som for eksempel kropsdysmorfi og angst for berøring. ”Scenskrækken” kan også vække følelser af mindreværd fra barndommen. Den skam, som homoseksuelle børn oplever i forbindelse med at blive ”socialt konditionerede til at leve i en heteroseksuel verden,” føles meget intens på herretoiletter og i omklædningsrum. Det er kønnede, heteronormative rum, der kan være ubehagelige at skulle navigere.

Den homoseksuelle urinalfobiker Jake* beskriver en form for paranoia over, at andre mænd automatisk ved, at han er homoseksuel: ”Jeg bekymrer mig over, om heteroseksuelle mænd tror, at jeg kigger på deres pikke, selv hvis de ikke ved, at jeg er homo,” siger han. Josh* bruger kun urinaler, når han gæster homoseksuelle etablissementer. ”Jeg undgår urinaler på heteroseksuelle barer, især hvis der kører fodbold på tv’et. På bøsseklubber har jeg lettere ved at slappe af, fordi folk allerede ved – eller går ud fra – at jeg er homo.”

Urinalubehag er en tilbagevendende diskussion – ikke bare i homokredse. ”Der hersker altid en underlig stemning, hvis der er for mange omkring urinalerne. Hvis der kun er én ledig, og der er kø, tøver de fleste, eller venter på at en bås bliver ledig,” forklarer Matt*. ”Nogle fyre kan bare pisse, hvor og hvornår de har lyst, men hele stemningen påvirker mig meget. Hvis jeg ikke føler mig tilpas, opstår der en usikkerhed, men hvis jeg til gengæld føler mig tilpas, kan jeg tisse ved siden af hvem som helst.”

Fordi mænd ofte bliver udskammet for at vise svaghed, kan det være svært for mange at diskutere usikkerhed. Drenge er allerede bevidste om det pres, der ligger på deres skuldre for at være ”modige”, når de bliver gamle nok til at bruge de voksnes toilet. Selvtillidscoachen Lisa Philips forklarer, at urinaler – og faren for ikke at kunne ”præstere” foran et – udgør ”en risiko for at blive udskammet på et tidspunkt, hvor man allerede føler skam inden i.”

Philips mener, at den skam, vi oplever som børn, bliver siddende i os. Prakash* mindes den urinalmobning, han blev udsat for som barn på grund kulturelle forskelle. ”Jeg er opvokset med en sydasiatisk kultur, hvor man enten sætter sig på hug eller sætter sig helt ned, når man skal tisse,” fortæller han. ”Det satte jeg aldrig spørgsmålstegn ved, før jeg kom til Storbritannien, hvor mine venner gjorde nar af mig, fordi de troede, jeg altid skulle skide. Selv om jeg virkelig skal tisse i dag, kommer der aldrig noget ud, når jeg står op – det føles unaturligt.” Som den eneste jødiske dreng i sin klasse, blev Jonathan* mobbet, fordi han er omskåret. ”Mine klassekammerater opdagede det, første gang jeg brugte urinalet. Jeg trak i forvejen bukserne helt ned omkring anklerne, så det blev jeg allerede mobbet for. Så lagde de mærke til, at min tissemand så anderledes ud. Derefter brugte jeg kun båsen, når jeg skulle på toilet i skolen.”

Der er mange grunde til, at mænd kan have det svært med at tisse i et urinal, men et tilbagevendende tema er tidligere oplevelser, hvor det enten har udløst ubehag eller selvtillidsproblemer. Det kommer ikke som nogen overraskelse, eftersom tissemanden ofte refereres til som ens ”manddom,” at det er svært ikke at leve op til forventningen om at kunne tisse foran andre på et offentligt toilet. Urinaler og offentlige toiletter udgør et rum, hvor ens maskulinitet – som vi alle opfører på forskellige måder – kan være svær at forlige med følelser, der hænger sammen med opvækst, seksualitet, kultur eller et generthed.

Vi mænd – både de generte og de selvsikre tissere – skal blive bedre til at tale om de ting, der udløser ubehag i vores liv. Men at tisse ved et urinal? Nej, tak! Du tager pis på mig.