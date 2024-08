Derfor kan amerikanerne ikke få nok af danske småkager

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES USA.

Stella Parks elsker Royal Dansk. Da hun var barn, havde hendes far altid en lyseblå dåse med de smørsmuldrende danske butter cookies med sig hjem efter den sidste arbejdsdag i december. Hvert år så hun dette som et tegn på, at højtiden var begyndt, og hun stod praktisk talt og inhalerede duften af kagerne. Der var vaniljekranse, kringler og små sukkerdryssede rektangler, og alle var variationer af samme grundlæggende tema: sukker og smør.

“De var så sprøde og enkle, og lige præcis søde nok,” fortæller Parks. “Og dåsen duftede af småkagerne langt tid efter, de var spist.”

I Parks’ kogebog BraveTart: Iconic American Desserts finder du en opskrift på Royal Dansk-småkager. Det er en bog, der viser, hvordan du selv kan lave varemærkede godbidder som Milky Ways, Fig Newtons og Nutter Butters. Pludselig er der lidt logik bag de smagsoplevelser, der ellers synes næsten ulogisk lækre.

Dåsen som amerikanerne ikke kan få nok af. Billede via Royal Dansk.

Parks lavede sin opskrift på de danske småkager ved et uheld. Hun forsøgte egentlig at bage en kopi af amerikanske Trefoils-kager, men Parks rullede dejen alt for tyk og kom til at give kagerne lidt for lang tid i ovnen. Dette resulterede i en bageplade med katastrofale Trefoils-kloner, men smagen var skræmende tæt på Royal Dansk-kagerne. Så prøvede hun igen, men denne gang med det klare mål at lave de danske småkager ved hjælp af en kagesprøjte og en overdådig mængde sukker for at genskabe den velkendte smag fra barndommen.

Det er svært at efterligne den særlige følelse, man får, når man spiser Royal Dansk. De her masseproducerede herligheder, der balancerer mellem budget og luksus, har fået en helt særlig plads i amerikanske hjerter og kranspulsårer. Lad os bare kalde småkagerne ikoniske, ligesom de kongeblå dåser, de er pakket ind i. (Og ja, der er mange af os, der genbruger dåserne til at gemme sytøj og andre småting.)

Kagerne fremstilles i øjeblikket af det danske selskab Kelsen, som er sammensmeltningen af to forskellige danske bagerier, der fusionerede i 1990. Det ene firma, Kjeldsen, startede i 1933, da et ungt ægtepar ved navn Anna og Marinus Kjeldsen åbnede et bageri i landsbyen Nørre Snede i Jylland. Det andet bageri, et kooperativ i Helsingør kaldet Royal Dansk, var spiret op i 1966 i den anden ende af landet. De to selskaber fulgte parallelle successpor, som efterhånden voksede ud over Danmark.

“Kjeldsens, som det var kendt, blev populært i Hong Kong og senere i Kina,” forklarer Jette Rasmussen, som er Royal Dansks brand manager i Danmark. “Royal Dansk slog sit navn fast i Europa og USA.”

I dag viser låget på kagedåsen et gammelt fynsk bondehus, der hedder Hjemstavnsgaard. Det er et billede, der ifølge Rasmussen første gang optrådte på Royal Dansk-dåsen i begyndelsen af 1970’erne, og som skulle signalere rigdommen i Danmarks landbrugsarv.

“Gården blev en vigtig del af Royal Dansk-brandet fra starten,” fortæller Rasmussen. “Vi kan kun forestille os, at bageren dengang satte pris på koblingen mellem det lokale landbrug og de traditionelle småkager lavet med smør af høj kvalitet. Vi kan selvfølgelig ikke spørge ham, men vi er meget enige.”

Dåserne findes i dagligvarebutikker og supermarkeder i hver lille flække i USA. “Folks første reaktion, når man spørger dem om Royal Dansks succes? Det er den blå dåse og kagernes kvalitet.” Sådan siger Timothy Roufs, som er medforfatter til bogen Sweet Treats Around the World: An Encyclopedia of Food and Culture. Han udgav bogen sammen med sin kone, Kathleen, i 2014.

Sådan så kagedåserne ud i 1970’erne og 80’erne. Foto via Royal Dansk.

Familien Roufs bor i Duluth, Minnesota, som de selv beskriver som en smule provinsielt. Timothy fortæller, at de lokale supermarkeder og turistbutikker sælger imitationsmærker, men ikke Royal Dansk. De steder, hvor du kan få den originale vare, er Walmart og Walgreens, hvor en dåse koster 4,99 dollar.

Timothy og Kathleen siger, at det er produktets “exceptionelle” kvalitet, der er skyld i brandets popularitet, og det faktum at producenten ikke har tilføjet yderligere konserveringsmidler eller farvestoffer. Og så hænger det selvfølgelig også sammen med amerikanernes fetich for alt, der lugter af noget royalt, og forbrugerne forestilling om et mytisk Skandinavien, hvor alt smager bedre.

Men der er måske en mere enkel forklaring på, hvorfor danske småkager hitter. Det bunder i en grundlæggende biologisk kendsgerning, siger familien Roufs og låner et citat fra bogen Salt Sugar Fat: Vi er alle født med en hang til smagen af salt, sukker og fedt.