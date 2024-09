Derfor kan dine negative anmeldelser på Yelp ende med retssag

Kokke, restauranter, forbrugerstyrelsen, South Park og firmaets egne aktionærer har alle angrebet Yelp og hæren af selvudnævnte madanmeldere. Men den hær har lige fået alvorlige forstærkninger.

Restauratører er begyndt at hive de kunder i retten, som ødelægger deres forretning med ét-stjernede anmeldelser og uforskammet omtale, og nu slår Yelp igen ved at stoppe de virksomheder, der bliver krigeriske overfor anmelderne.

Sidste år var der eksempelvis et par fra Texas, som gav dyrepasserselskabet Prestigious Pets én stjerne, efter de havde overfodret deres fisk. De opdagede overfodringen på grund af et kamera monteret på akvariet og påstod, at den ene stjerne var fordi de “potentielt skadede fiskene, ellers ville det have været to stjerner”. Prestigious Pets endte med at sagsøge parret for over 40.000 kroner og fastholdt, at parret havde ageret i modstrid med en “ikke-nedgørende” klausul i deres kontrakt.

For at undgå lignende sager i fremtiden, eller i det mindste for at minimere sandsynligheden for at de forekommer, er Yelp begyndt at anmærke de virksomheder, der “truer forbrugere, som bruger deres ytringsfrihed”.

Yelp ser sig selv som forkæmper for ytringsfriheden og siger, at det nye system vil hjælpe forbrugerne med at beskytte sig selv mod de store, onde selskaber. “Forbrugerne ved ikke nødvendigvis, at disse trusler nogle gange er tomme eller ubegrundede (og ofte begge!), så truslen om et sagsanlæg er nok til at skræmme dem til stilhed. Det synes vi er forkert,” skriver Yelp på deres blog.

Man skal ikke lede videre end Prestigious Pets’ Yelp-side for at se hvor aggresive forbrugeradvarslerne er, når først en virksomhed er kommet med det du vurderer er en “tvivlsom juridisk trussel.”

Selvom det kan virke til at være både pest og kolera for restauranter og dyrepassertjenester, som allerede skal forholde sig til de til tider urimelige Yelp-anmeldelser, siger skaberne af appen, at sagen handler om meget mere end restaurantanmeldelser og henviser til to love og den amerikanske forfatning som deres moralske bolværk.

De love er “Consumer Review Fairness Act“, der forbyder klausuler i kontrakter med det formål at lukke munden på kunder, og “SPEAK FREE Act“, der har til formål at beskytte borgerne fra at blive sagsøgt. “Lovgivningen er vigtig og fungerer i samspil for at beskytte de rettigheder, der er udtrykt i den første forfatningsændring, så man også har ret til at udtrykke sin mening online,” siger Yelp.

Hvilket er lidt mærkeligt, når man tænker på, at den første forfatningsændring udelukkende henviser til kongressen og lovgivningen – ikke virksomheder, der udfordrer ytringsfriheden. Yelp får én stjerne for deres fortolkning af loven.