Derfor kan vi ikke lade være med at se på vores skærme, når vi spiser

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Hvad laver du lige nu? Klikkede du på den her artikel, fordi du så en overskrift, og tænkte det måske var interessant for dig og kunne være din underholdning, mens du propper mad i munden med den ene hånd og scroller med den anden?

Videos by VICE

Bare rolig, vi har ikke hacket dit kamera. I takt med at vi bliver stadig mere afhængige af vores telefoner, computere og tablets, er det ikke urimeligt at forvente, at en stor del af jer sidder og spiser, mens I læser det her.

Og hvorfor skulle du dog ikke det? Der er noget dejligt betryggende ved at skovle mad indenbords, mens man hygger sig i sofaen med et gammelt afsnit af Friends på sin computer eller tager en tur ned gennem sine Instagram-stories.

En person, der kender det alt for godt, er Taranah. “Jeg kan ikke spise i stilhed,” siger hun. “Min hjerne går i selvsving, og det ødelægger oplevelsen af maden. Jeg kan godt lide, at jeg ikke skal tænke på noget og kan forsvinde ind i maden og fjernsynets verden. Det er lidt svært at forklare. Jeg kan kun koncentrere mig om et måltid, hvis jeg er på restaurant, og selv der har jeg samtale som underholdning.”

Gbenga er også meget glad for at kombinere skærmtid og et måltid mad. “Jeg kan godt lide at vide, hvad jeg skal se, inden jeg har sat mig ned for at spise,” siger han. “Det er sjældent, at jeg spiser aftensmad uden at se et program, og hvis jeg gør, føles det underligt. Noget er forkert.”

Det er ikke kun os almindelige mennesker, som er fanget af vores skærme. De kendte dyrker også mad foran fjerneren. For nylig tweetede rapperen T-Pain: “Jeg stoler ikke rigtig på folk, som kan spise et helt måltid uden at se TV. Jeg kan slet ikke tage den første bid, før jeg har fundet det rigtige program.” Hans opslag gik selvfølgelig viralt. Det siger sig selv, for vi sidder alle sammen hypnotiseret af vores egne skærme.

https://twitter.com/TPAIN/status/952557159530795009?ref_src=twsrc%5Etfw

Men hvad er det, der gør, at vi ikke kan lade være med at spise og se fjernsyn samtidig? Ifølge eksperter er der ikke ét simpelt svar. Charles Spence, professor i eksperimentel psykologi ved Oxford University og forfatter til Gastrophysics: The New Science of Eating, mener, der er flere faktorer, der gør sig gældende.

“Familiemåltidet er på tilbagetog, og flere mennesker bor alene på grund af skilsmisser, alderdom eller samfundsforandringer,” forklarer han. “Så vi søger noget andet at lave, når vi spiser, som for eksempel at tænde for et tv eller en computer.”

Rae har ikke noget valg, når det kommer til at spise foran fjerneren. Hun er selvstændig forretningsejer, så et måltid foran fjernsynet sammen med sin partner tæller som kvalitetstid.

“Det er det eneste tidspunkt, hvor jeg ser min bedre halvdel,” siger Rae. “Jeg synes helt sikkert, det ville være svært at holde op med at spise på den måde, for jeg er så vant til det.”

Du tænker måske, at oplevelsen af maden kun bliver bedre af, hvis du sidder med fødderne oppe og ser Game of Thrones, men du tager fejl.

“Der er intet, der tyder på, at maden skulle smage bedre,” siger Suzanne Higgs, der er professor i appetittens psykobiologi ved University of Birmingham. “Der er nogen, der har fundet ud af, at når vi spiser, starter maden med at smage helt vildt godt, men lige så langsomt falder nydelsen ved maden. Det er blandt andet den mekanisme, der gør, at vi til sidst holder op med at spise. Tv kan muligvis udskyde det fald i nydelse ved maden, så man kan sige, at glæden ved maden varer længere.”

En ting, som er blevet bevist ved adskillige lejligheder, er, at det er skadeligt for vores helbred at spise foran fjernsynet.

“Vi har lavet en del forskning omkring det, og der har også været en række undersøgelser fra andre forskere, som tyder på, at hvis man spiser, mens man ser tv, er der en stor chance for at man spiser mere, end man ellers ville have gjort, hvis ikke man blev distraheret,” siger Higgs. “Måske kan man ikke på samme måde mærke, at man er mæt.”

Selvom det lyder utroligt, er svaret til at droppe vores vane med at spise foran skærmen ganske simpel, ifølge Spence.

“Hvis du virkelig gerne vil gøre noget ved det, skal du se på det sociale aspekt af middagen,” siger han. “Hvis flere mennesker spiste sammen med deres familie og venner, ville de få noget positivt ud af ikke at være distrahereret af andre ting.”

Så hvad skal der ske i aften? Rækker du ud efter fjernbetjening eller vender du fjernsynet ryggen?