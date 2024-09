Derfor stortrives den livsfarlige asbest-industri stadig

På trods af beviserne for, hvor farligt asbest er, bliver to millioner tons af det kræftfremkaldende stof stadig eksporteret til verdens udviklingslande hvert år, hvor det ofte bliver brugt stort set uden nogen form for regulering.

I dette afsnit af VICE Reports tager vores udsendte Milène Larsson til en af verdens største asbest miner i den eponyme russiske by, Asbest. Her møder hun arbejderne, der lever af at udvinde eller behandle det livsfarlige mineral. Overraskende nok lader risiciene, der er forbundet med asbest-minedrift, ikke til at bekymre indbyggerne. Tværtimod er asbest byens stolthed og hyldes med monumenter, sange og endda sit eget museum.

Dernæst tager Larsson til Libby i Montana, en mine-by på den anden side af kloden, hvor asbestens skadelige virkninger mærkes overalt: 400 indbyggere er allerede døde af asbest-relaterede sygdomme, og der er mange flere, der er ved at blive kvalt ihjel.