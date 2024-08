Derfor må du ikke lade din champagne ligge i køleskabet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Bedst som man tror, at man har opbygget en vis viden om løst og fast, så kommer livet – eller i hvert fald eksperter på nettet – og ryster ens grundvold. Den anden dag fandt vi ud af, at vi har tilberedt svampe helt forkert. Nu finder vi så ud af, at vi ikke drikker vin, som vi burde, til trods for at det er en aktivitet, som alle med adgang til en proptrækker burde være i stand til at kunne håndtere.

Men som Huffington Post skrev, så er virkeligheden ikke så simpel. Marie-Christine Osselin, som er kvalitetschef for den franske vinproducent Moët & Chandon, kom med lidt gode råd til, hvordan man opbevarer sin champagne, og det strider mod de flestes viden på området.

Det er åbenbart ikke en god idé at opbevare champagne (eller billig cava, hvis vi skal være realistiske) i køleskabet.

Osselin udtalte følgende: “Hvis du har tænkt dig at nyde din flaske champagne (eller andre bobler) indenfor tre eller fire dage, er det i orden at lægge flasken i køleskabet. Men hvis den står på køl i ugevis, kan proppen tørre ud, fordi der ikke er høj nok luftfugtighed. Når proppen tørrer ud, vil forseglingen mellem flasken og korken løsne op, så champagnen vil ilte hurtigere, og dermed vil aromaen forandre sig.”

Den Asti fra Netto, der har ligget bagerst i køleskabet siden din fødselsdag i forrige måned? Dens aroma er sikkert helt væk nu.

Selvfølgelig ved alle os vinkendere godt, at man skal have en vinreol eller vinkælder, og at champagne altid skal opbevares vandret et køligt sted, hvis man skal undgå iltning. Osselin anbefaler også, at flasken aldrig udsættes for direkte sollys.

Når du så er klar til at drikke champagnen, anbefaler Osselin at køle boblerne 15-20 minutter i en isspand fyldt en tredjedel op med vand.

Hun har også en sidste regel, når du skal drikke: “Du må kun fylde dit glas en tredjedel op, og hold om stilken på glasset – ellers bliver champagnen for hurtigt varm.”

En anden mulighed er at nyde din semi-iltede, iskolde skod-prosecco i et plastikglas fyldt op til kanten. Vi dømmer dig ikke.