Derfor raser de ansatte over en kundes ‘geniale’ fastfood-hack

Denne artikel blev oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Selvom det anslås, at der i 2017 er omkring 3,74 millioner amerikanere, der arbejder på fastfoodrestauranter, er de for det meste en del af arbejdsmarkedet, som vi tit ignorerer eller undertrykker. Amerikanerne sværger til drive-ins og ser det som det ypperligste eksempel på menneskehedens opfindsomhed, men når det kommer til de mennesker, der rent faktisk laver og serverer deres fastfood, så er de glemt, så snart folk har betalt.

Men nogle gange kan verden overraske en. I sidste weekend tweetede en mand om et trick (hvis man kan kalde det det), han havde fundet på, og pludselig var der utrolig mange mennesker, der kom til at tænke over, hvor marginaliserede folk i fastfoodbranchen er. Og hvor lidt vi sætter pris på deres arbejde.

Det hele begyndte i søndags, da Josh Williams fra Californien kørte ind på en Chipotle restaurant, der lå 45 minutter fra hans hjem, for at få sig noget mexicansk mad. Han bestilte tacos, og det er der jo ikke noget mærkeligt i.

Men Williams vidste, at inden han kom hjem til sin kone og tre børn, ville maden være klistret og ulækkert, så han fik en “genial” idé. Han bad de ansatte om at pakke hver enkel ingrediens separat i små plastikbøtter. Så lagde han et billede op af resultatet og spurgte: “Er jeg gal eller genial?”

Så gik internettet i selvsving. Nogle mente, at Williams var intet mindre end et geni, og at han havde fundet løsningen på slatne tacos. Der var dog andre, heriblandt selveste JK Rowling, som havde det anderledes.

Altså, der er ingen, der kan lide slatne tacos, men hvad med de stakkels mennesker, der skulle håndtere alt det besvær?

Men hvor går rimelighedens grænser? Hvad kan vi forvente af folk, der arbejder for mindsteløn?

Vi fandt frem til nogle højtråbende Chipotle-ansatte for at finde ud af, hvad de synes om Joshs trick.

Twitter-brugeren @phillymontanna, som arbejder for Chipotle og svarede på Williams’ tweet, sagde, at hans bestilling var et billede på, hvordan mange kunder behandler de ansatte. Efterfølgende skrev han til os: “Som Chipotle-medarbejder synes jeg ikke, kunderne sætter pris på den tid og det arbejde, jeg lægger i at lave deres mad hurtigt. Jeg tror, at så længe restauranterne kører den der med, at kunden altid har altid ret, så vil kunderne blive arrogante, og føle, de er bedre end de ansatte.”

Du sidder sikkert og tænker, at så besværligt kan det vel heller ikke være at pakke alle ingredienserne hver for sig. Le Fine$$e er ikke enig.

“Han er ikke den eneste person i køen,” sagde @phillymontanna. “Der er altid travlt på Chipotle, så jeg kan garantere, at lige meget hvornår han kom ind, så har der været en kø. Og hvis en kunde mener, han kan opføre sig sådan uden at tænke på andre, udviser det virkelig mangel på respekt. Det beviser, at mange kunder føler sig overlegne i en verden, der er styret af forbrugere.”

Hvad skulle Josh Williams have gjort i stedet? @Phillymontanna sagde følgende: “Alternativet er at få to forskellige æsker – en til de varme ting, og en til det kolde. Æskerne kan også bedre holde på varmen end de små plastikbøtter, så det anbefaler jeg altid til folk, der er meget kræsne.”

@Joeli_lewis, som også arbejder på Chipotle, er enig. Hun udtaler: “Hvis alle gjorde det, ville det være spild af enormt meget plastik. Det er også ret strengt, især hvis han gør det, når der er virkelig travlt, for der går alting meget hurtigt, og så er det ikke fedt at skulle stå og fordele en hel skålfuld mad i små bøtter… Det tager vildt lang tid!”

Joeli mener det. “Jeg har ret små hænder, og det gør det endnu sværere. Låget falder af, og så skal jeg samle det op, og skifte handsker hver gang.”

Men hun er dog ikke helt afvisende overfor idéen. “Det er Chipotle, vi snakker om, så jeg gider ikke gå amok over det. Jeg skal nok lave det, folk beder om.” Men så tilføjede hun noget: “Jeg er ligeglad, men det er virkelig åndssvagt og besværligt. Spis nu bare din mad, og lad være med at kræve så meget. Hvem gider have ni små skåle?”

Vi tog selvfølgelig fat i den entreprenante taco-spiser Josh Williams for at høre, hvad han egentlig synes om det hele.

“Jeg elsker Chipotle,” siger han. “Så da jeg lagde billedet op, var det fordi, jeg tænkte, nogle af mine venner ville have optur over, hvor meget jeg havde gjort for at holde ingredienserne friske og lækre. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg sagtens forstå, hvorfor masserne så det på en anden måde, men det havde jeg slet ikke overvejet i øjeblikket.”

Williams påstår, at der ikke var nogen, der brokkede sig på Chipotle. “Det var sidst på eftermiddagen om søndagen, og der var ingen i køen, da jeg kom. De ansatte var virkelig hjælpsomme. Min søn var med, og det var tydeligt for enhver, at vi skulle have maden med hjem til resten af familien.”

Williams siger, at han har stor respekt for dem, der arbejder på fastfoodrestauranter.

“Dem, der skal betjene folk, har et af de mest udfordrende jobs i servicebranchen, og de får helt sikkert ikke nok i løn. Desværre kan man ikke altid få lov til at give drikkepenge, når man betaler med kort, og jeg har ikke altid kontanter på mig. Det burde være nemmere, at give dem lidt ekstra, hvis de gør det godt.”

Williams sagde i øvrigt, at han var temmelig chokeret over den respons, han havde fået på sit tweet. “Med den reaktion jeg har fået, er jeg ikke sikker på, jeg kan vise mig på Chipotle igen. Jeg tror, de ser mig som samfundets største fjende. Men jeg håber, jeg får lov til at komme igen, for jeg elsker det sted.”

Og bare lige for at få en sidste ting på plads udtalte han følgende: “Og nej, jeg har aldrig bedt In-N-Out om at dekonstruere min burger. Det ville jo være helt sindssygt.”