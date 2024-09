Derfor ryger folk pot for at behandle depressionssymptomer

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly USA

Keanu Reeves’ ansigt har altid den samme flade udtryksløshed, uanset om han opdager, at han kan lave kung fu, eller at Morpheus er blevet kidnappet. De højeste højdepunkter og de laveste lavpunkter – det bliver kun til det samme, gryntende “whoa”. Ville en person med en svær depression kunne opnå den samme salgs følelsesudlignende effekt ved selvmedicinering med pot?

Da jeg talte med folk om, at jeg skulle skrive en artikel om selvmedicinering af depression med pot, fik jeg et klingende; Nå ja, det gør jeg også som svar. Enten kender jeg et disproportionalt stort antal selvmedicinerende stenere, ellers også er der noget ved det at ryge en pind, der gør livet med depression lidt mere tåleligt.

Cady* blev diagnosticeret med angst, depression og ADHD – det moderne menneskes treenighed. Hun fortæller, at hun ryger i sociale sammenhænge, eller lige inden hun begynder på et stort kunstprojekt. “Det gør det nemmere at fordybe sig endnu mere i en aktivitet eller tankerække, som ikke er angst,” fortæller hun, “men man er nødt til at have noget klar, som man kan gå i gang med, ellers ender man bare på et angst-trip.”

“Folk bruger helt sikkert cannabis til at behandle deres depression,” siger Felicia Carbajal fra My Health Freedom – en gruppe i Californien, der kæmper for medicinsk marihuana. “Nye, ikke-cannabinoide, cannabis-baserede terpen-blandinger er den nye dille til at behandle depressionssymptomer,” siger hun. Terpener er aromamolekyler, som skaber duften af blandt andet citron, sort peber og lavendel. Ifølge en artikel fra High Times fra 2013, er varianterne af terpener det, der gør hver eneste sort af skud unik.

“Der er myrcene i mangoer, som har vist sig at hjælpe på folks depressionssymptomer,” fortæller Carbajal. “Citroner har limonene, som virker anti-depressivt og samtidig angstdæmpende. Der er cannabissorter, som indeholder begge dele og derudover en lille mængde linalool (lavendel), som også virker dæmpende på angst. Så det her naturlige indhold, som er unikt for cannabis, kan have unikke anti-depressive virkninger, når man bruger det i en almindelig aromaterapi-inhalator.”

En undersøgelse fra 2011 af phytocannabinoid-terpenoider (lyssensitive cannabis-terpener) i British Journal of Pharmacology konkluderede, at limonene var virksom til at behandle depression. Linalool og myrcene virkede derimod bedre i behandlingen af angst. Men angst og depression går ofte hånd i hånd. Medicin, der justerer serotoninniveauet i hjernen, er virksomt mod både angst og depression, så hvorfor ikke pot?

Dr. Lucy Troup forsker i kognitiv neurovidenskab ved Colorado State University. Hun er tilbageholdende over for ideen om at behandle depression med cannabis, fordi det forstyrrer bearbejdningen af følelser og særligt empatien. I et forskningsprojekt, hun ledte, kunne det konkluderes, at marihuana påvirkede testpersonernes evne til at aflæse og have empati for folks udtryk for negative følelser. “Cannabis ændrer den måde, hjernen reagerer på følelser. På den ene side er det en dårlig ting,” fortæller Troup, især “i situationer, hvor vi beder folk om at vise empati.”

Til gengæld er nogle mennesker meget sensitive og ville måske have godt af, at komme af med en lille smule empati for at fungere bedre. “På den anden side, kan man argumentere for, at det er god ting, fordi det dulmer folks negative følelser, hvilket gør dem mindre påvirkelige over for det negative,” tilføjer Troup. Hvis ens depression bunder i en følelse af ikke at høre til – en slags “ingen elsker mig, alle hader mig”-situation – så er pot altså måske en brugbar løsning.

Jordan* har taget en række valg, der har ændret hendes liv: Hun blev for nyligt skilt og er begyndt at dyrke og ryge pot. “Da jeg begyndte at ryge igen, blev jeg skæv på en måde, hvor jeg ikke kunne komme ud af sengen,” fortæller hun. “Efterhånden begyndte jeg at microdose en lille smule bare for at tage brodden af sociale situationer og gøre det tåleligt at være i selskab med andre mennesker.”

Jordan har måske fat i noget. En undersøgelse fra 2007 viste, at små doser af THC øger serotoninniveauet hos mus. Selvom der ikke er klinisk konsensus om, hvorvidt et lavt serotoninniveau forårsager depression, så fokuserer størstedelen af de farmakologiske behandlingsmetoder til depression på at øge niveauet af serotonin.

Ifølge undersøgelsen øgede lave doser THC serotoninniveauet, mens høje doser faktisk udtømte niveauet og forårsagede en forværring af depressionssymptomerne.

“Vi har brug for mere støtte til videnskabelige undersøgelser for bedre at kunne forstå cannabissens indvirkning på følelserne,” fortæller Troup. “Med den nuværende viden fra min forskning vil jeg sige, at cannabis har potentiale til at forstyrre følelsesbearbejdningen, og selvmedicinering er derfor noget, jeg vil betragte som værende risikabelt.”

Med andre ord, så gør marihuana noget ved dine følelser, men hvad det er, kan vi ikke rigtig vide. For at finde ud af det, skal vi nok have en hel del flere mus til at ryge sig en hel del skævere.



*Navnene er blevet ændret for at beskytte kildernes privatliv.

