Derfor skal du lade være med at spise mad, som fluer har landet på

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Hvis du er vokset op med de samme tegnefilm som mig, så ved du, at når man spørger en tjener, hvorfor der er en flue i ens suppe, så laver han et skørt ansigtsudtryk og siger “rygcrawl”. Men ifølge videnskaben ville et mere korrekt svar være: “Rygcrawl, men den er også i gang med at sprede flere klamme bakterier, end vi nogensinde har troet.”

Et forskerhold fra Penn State’s Eberly College of Science har brugt DNA-sekventering til at undersøge mikrober fundet på kroppen, benene eller vingerne af fluer, og forskerne har fundet ud af, at insekterne er helt ekstremt klamme. De fandt over 350 forskellige bakterier på fluerne, herunder e-coli og salmonella. Nogle af fluerne bar endda rundt på Helicobacter pylori, som er en type bakterie, der kan give mavesår.

“Folk havde en idé om, at der var patogener, som blev transporteret rundt af fluer, men vi anede ikke, at det sker i så høj grad,” siger Donald Bryant, der er professor i biokemi og molekulær biologi ved Penn State. “Vi tror, det kan være tegn på en mekanisme for spredning af patogener, som indtil nu er blevet overset af sundhedsmyndighederne.”



De 116 fluer, der blev undersøgt, var indsamlet på tre forskellige kontinenter i by, land og natur. Forskerne fandt ud af, at der på insekternes ben og vinger var “den største mangfoldighed” af bakterier, og det kan du så tænke på næste gang, en flue sætter sin klamme, lille fod på din ostemad. “Det får nok folk til at tænke to gange, inden de spiser den kartoffelsalat, der har stået fremme til grillfesten,” siger Bryant.

Ifølge et skema lavet af Penn State’s Entomologiafdeling vidste vi allerede, at fluer er kendt for at overføre over 60 forskellige sygdomme til mennesker, herunder dysenteri, kolera, miltbrand og tuberkulose. Hvorfor? Fordi de er pisseklamme. Mange fluer er ådselsinsekter, hvilket vil sige, at deres føde består af blandt andet “afføring, udflåd fra sår, spyt, rådden fisk, æg og kød”. (Det er værd at bemærke, at de 15 fluer, der bar rundt på Helicobacter pylori blev fundet i Brasilien. Forskerne mente, at de havde opsamlet bakterierne fra åbne kloaker eller udendørs toiletter).

Hvad kan du så gøre for at undgå fluer på din mad? Du kan spise indenfor resten af dit liv. Men hvis du slet ikke kan holde dig fra at grille eller tage på picnic, så foreslår Bryant, at du tager madkurven med i skoven i stedet for en park i byen. Selvom forskningen er både vigtig og kvalmende, så er der ingen grund til at gå i panik. Der er trods alt ret sandsynligt, at du på et tidspunkt har spist noget, som en flue har hoppet rundt på (eller svømmet igennem), og du har det helt fint, ikke?

Har du ikke?