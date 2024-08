Derfor spiser danske rappere sig skæve i receptpligtig angstmedicin

Den ene gang jeg har taget Xanax, satte jeg mig i min sofa, spiste to pizzaer, imens jeg så Family Guy, og lagde mig så ned og sov 13 timer i træk. Jeg havde fået pillen af en ven og var blevet forsikret om, at den ikke var farlig, men at jeg kunne få en vildt god aften derhjemme ved at spise den. I virkeligheden ved jeg ikke, hvad jeg havde forestillet mig, der ville ske, men jeg havde nok regnet med, at oplevelsen ville være lidt mere hiphop. Især efter at have haft det helt vildt over Xanax-forherligende raptekster som Bellys // off them xanny bars // like we took a trip to Zanzibar // og Travis Scotts // Crushed xans, crushed xans in my soda // ridin’ round the city with my eyes closed //.

At mange danskere har ladet sig forføre af den vanedannende afslapning-på-pille er ikke noget nyt, men det er først i løbet af de seneste år, at det er blevet stort i hiphopmiljøet.

Oprindeligt blev det amerikanske receptpligtige lægemiddel udviklet til at dæmpe angst, og derfor kan pillerne bruges som en downer, der giver en afslappende effekt, men uden den paranoia, der ellers er forbundet med for eksempel at ryge joints. Sjovt nok har den effekt gjort stoffet populært i amerikansk rap, hvor det for alvor begyndte at dukke op for omkring seks år siden.

En opgørelse fra hjemmesiden Genius, der specialiserer sig i sangtekster, har vist, at der siden da har været en støt stigning i antallet af gange Xanax og lignende lægemidler er blevet nævnt i amerikanske raptekster, mens alle næsten alle andre stoffer er faldet i popularitet. Alle fra Tyler, the Creator til Kanye West har rappet om det, og virkningen er nært forbundet med den sovsede trap-lyd, der er overalt lige nu.

Den 16-årige Florida-rapper Lil Pump, der decideret går op i at være ignorant, præsenterede tidligere på året en fødselsdagskage formet som en stor Xanax-bar:

Selve mærket Xanax bliver ikke solgt i Danmark, men den overordnede medicintype – benzodiazepiner – kan sagtens findes herhjemme (for at gøre det simpelt skriver jeg i det følgende bare Xanax, for det er sådan, rapperne omtaler benzodiazepiner uanset mærke).

Som tidligere manager for rapperen Louis Valuta har jeg oplevet hans brug af Xanax på tætteste hold. Derfor har jeg spurgt ham, om han vil fortælle mig lidt om udviklingen i lægemidlets popularitet omkring det danske rapmiljø. Det vil han gerne.

“For to år siden begyndte Xanax lige så stille at dukke op i København, og nu er efterspørgslen så stor, at jeg ved, hvor man kan gå ind i en kiosk og købe det.”

Den 27-årige københavner er nemlig selv én af de dem, der er blevet rigtig glad for receptpligtig angstmedicin. Og så er han ikke bange for at bruge det i sin musik. Tværtimod propper den selvudråbte Mr. Xanax bars sine sange med referencer til sit drug of choice (tag bare linjen: // Skrr Skrr // gæt hvem der’ tilbage // Xanax-piller // benzodiazepiiin //).

Louis Valuta prøvede Xanax for første gang, da han var 18 år, fordi en ven havde taget det med hjem fra USA. Efterfølgende holdt han en pause på flere år fra stoffet, før det for nylig altså begyndte at blive populært blandt hans danske jævnaldrende. Og rapperen har en klar teori om, hvor inspirationen er kommet fra.

“Jeg går ud fra, at de flestes interesse er kommet gennem rapmusik, for hvorfor ville det ellers lige pludselig poppe frem,” spørger han retorisk. “Lige pludselig har alle det, alle spørger om det, og mange rapper om det.«

Det seneste år har jeg, gennem forskellige kontakter i musikbranchen, hørt flere uudgivede demoer, hvor veletablerede kunstnere også er begyndt at namedroppe de moderigtige piller.

Foto via Flickr-brugeren Jacek Becela

Men indtil videre er det i høj grad Louis Valutas kollektiv Rig Forevigt og københavnske Pizzagang, der offentligt og eksplicit hylder Xanax i deres tekster og videoer.

Jeg ringer derfor til rapperen Baby Bino, der startede sin karriere i netop Pizzagang og nu er aktuel med en solo-ep, og spørger ham, hvorfor han begyndte at eksperimentere med pillerne for omkring et år siden.

“Jeg prøvede én i studiet for at se, hvad hypen handlede om, og jeg fik lavet to numre på en aften,” siger han. “Det er jo angstmedicin, så når man er i gang med at skrive sine vers, gør Xanax, at ens filter forsvinder.”

Ud over studiet bruger han blandt andet også pillerne, når han er i byen. Han tilføjer, at medicinen er blevet hypet gennem amerikansk rap. Det er selvfølgelig ikke alle stoffer, amerikanerne rapper om, der kommer på mode herhjemme, men Baby Bino mener, at udbredelsen på dansk grund især bliver afgjort af, hvor let det er at få fat i stoffet. Og i Danmark er der flere mere eller mindre skumle måder at skaffe Xanax på.

10 minutter efter vores snak skriver den 20-årige rapper mig en privat besked på Messenger:

“Du ka os lige tilføje at baby var på xans under interviewet hvis vi skal være Real.”

For at være helt sikker på, at det ikke kun er Louis, Bino og mig selv, der fornemmer en tendens, tager jeg fat i mand, der ikke selv tager Xanax, men har et stærkt netværk i den danske hiphopverden: Marc Johnson.

Hvis du ikke husker ham fra hans hits som “Kig Forbi” og “Bawler Hele Dagen“, er du enten i den unge ende af Generation Y, eller også er du hermed anklaget for at være en hater i forklædning.

Gennem flere årtier har han set forskellige stoffer komme på mode og forsvinde igen i dansk rap, og under arbejdet med sin kommende ep har han også været vidne til den stigende Xanax-begejstring. Ikke at den har overrasket ham.

“Vi har altid påtaget os den amerikanske kultur inden for rap. Vi har gået i tøjet, og i det hele taget gjort alt, hvad de gør i USA på vores egen måde i eget tempo. Og det er lidt det samme med Xans. Det er forlængelsen af, at det er populært i USA,” siger han. “Det er ligesom med mode: Der er altid noget, der er sæsonens farve. Og lige nu er Xanax sæsonens farve i rapverdenen. “

Marc Johnson mener dog, at bare fordi amerikanske kunstnere tager Xanax og er gode til det, de laver, betyder det ikke, at du automatisk kommer til at lyde som Young Thug, når du popper angstpiller.

“Det er lidt det samme som, når en rapper siger, at han knepper en pige med rigtig stor røv. Det betyder jo ikke, at hvis du ikke er til piger med store røve, så kan du ikke lave god rapmusik. Det er en personlig præference, som tit ender med at blive opfattet som en opskrift.”

Men hvad gør et Skittles-agtigt forhold til de små angst-piller egentlig ved kroppen? I rapmiljøet er teorierne mange – lige fra at det er helt ufarligt, til at du risikerer at dø, hvis du blander det med alkohol.

Så for at finde ud af, hvilken virkning stoffet egentlig har, og hvor farligt det er, tager jeg kontakt til Kim Dalhoff, der er overlæge i klinisk farmakologi og tilknyttet Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

“Det giver en beroligende effekt, og derfor er det oplagt, at man bruger det som downer. Muskelafslapning, beroligelse eller psykisk afdæmpning,” fortæller han.

Overlægen er hurtig til at påpege, at der kan være visse bivirkninger ved Xanax.

“Hvis man tager en meget stor dosis, kan man få vejrtrækningsproblemer, og blive bevidstløs” men siger han, “det værste er næsten muligheden for at blive afhængig af stofferne.”

Derfor ordinerer læger det typisk i en uge ad gangen, forklarer Kim Dalhoff. Bivirkningerne kan desuden blive farligere end ellers, hvis man blander Xanax med andre rusmidler.

“Hos mange forgiftede patienter indgår alkohol i stor stil, og det kan være svært at adskille, hvad der skyldes alkohol, og hvad der skyldes stofferne. Men der er større risiko for blackout. Og når du mister bevidstheden, er der selvfølgelig risiko for at komme til skade,” siger overlægen.

At blande stoffet med alkohol betyder altså ikke, at man risikerer at dø, mens man sover. Men det kræver ikke den store fantasi at regne ud, at det kan føre til både farlige og yderst pinlige situationer.

Og noget tyder på, at der skal relativt meget angstmedicin til at slå dig ihjel. Psykiateren Arielle Salama fra St. Michael’s Hospital i Toronto har udtalt til Noisey US, at folk kan indtage op til seks milligram om dagen, uden at det er decideret livstruende.

Tilbage hos Louis Valuta fortæller han mig, hvorfor nogle kan være villige til at udfordre risikoen for at besvime og blive afhængig. Én ting er, at de amerikanske forbilleder gør det, men selve virkningen har naturligvis en afgørende betydning:



»Det tager al angst og frygt, og du bliver hæmningsløs ligesom med alkohol, men du kan styre det selv. Så bliver du bare ligeglad med de dårlige ting og tænker for eksempel ikke over, at Donald Trump er ved at fucke verden op, og at miljøet er i stykker. Du sidder bare i dine underbukser, ser SpongeBob SquarePants og får munchies på.«

Xantastisk.