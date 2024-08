Derfor tisser nogle mennesker meget oftere end andre

Artiklen er oprindeligt udgivet af Tonic USA

Nogle mennesker skal bare tisse oftere end andre. Lige siden gymnasiet har jeg vidst, at jeg var et af de mennesker. Det betyder, at jeg altid stresser lidt over, hvor det nærmeste toilet er, og bruger lang tid på at overveje, om det nu også er klogt at tage en sidste tår vand, inden jeg lægger mig til at sove. For min hyppigt tissende ven Tony betyder det, at han altid reserverer gangpladser i fly, og hvis han drikker en øl, før han går i biografen, bruger han ”mere tid på at planlægge et godt tidspunkt at smutte på toilettet end på at følge plottet.” Det er ikke et kæmpe problem, men det er irriterende; og jeg kan ikke lade være med at spørge: hvorfor?

Det gennemsnitlige menneske tisser seks eller syv gange om dagen, men alt mellem fire og ti anses dog for at være normalt. Men for dem med ”hyppig vandladning” – den utilfredsstillende banale medicinske term for at tisse meget – er tallet meget højere. Det kan skyldes en af en lang liste af omstændigheder, der påvirker urinrøret, alt fra blæresten til forstørret prostata til diabetes.

Når der ikke er nogen decideret diagnose at stille (det var der ikke i mit tilfælde), kan det være svært at give et præcist svar på, hvorfor nogle føler trang til at tisse oftere end andre. Vi ved dog, at nogle ting kan ligge til grund for mit behov for at sætte et 56 minutter langt afsnit af Narcos på pause mere end én gang for at gå på toilettet. ”Alt påvirker din blære – hvad du spiser, hvad du drikker, stressniveau, selv vejret,” siger Michael Ingber, der er urolog. Her et par potentielle årsager.

Din krop producerer mere tis end andres

Når folk skal tisse meget, er det oftest, fordi de føler, at de skal tisse hele tiden, selv når deres blære er ret tom. Men dem, der lider af polyuri, producerer faktisk mere urin – op til fem gange så meget som det voksne gennemsnit, som ligger på tre liter om dagen. Visse eksterne faktorer som for eksempel diabetes, forskellige typer receptpligtig medicin, eller hvis man drikker spandevis af vand kan være årsag til, at en person producerer mere urin.

Du er stresset

Stress kan vælte en lang række psykologiske dominobrikker, og nogle af dem giver dig trang til at tisse. Først og fremmest kan stress og angst få det limbiske system (som kontrollerer vores “kæmp eller flygt-instinkt”) til at tilsidesætte de hjernesignaler, der plejer at bremse vores tissetrang. Stress hæver også kortisolniveauet, hvilket kan forstyrre de hormoner, der hæmmer udskillelse af urin, og resultere i øget tissetrang. De hormoner forøger normalvis mængden af væske, der genoptages af kroppen. Uden dem optager kroppen altså mindre væske, og der samles mere urin. ”Adskillige forskningsstudier bekræfter, at stress spiller en rolle i tilfælde af hyppig vandladning,” siger Ingber.

Du spiser noget, der forstyrrer din blære

Vi ved alle sammen, at visse madvarer kan forstyrre vores mave eller spiserør, men blæren er åbenbart også ømtålelig over for visse typer mad. Generelt er stærk og syreholdig mad de største skurke, men en klinik i Cleveland har lavet en omfattende liste, der inkluderer både sild og jordbær (ikke sammen, det ville være klamt). ”På samme måde, som de her madvarer kan irritere din mund, kan de også irritere din blære og give dig trang til at tisse,” siger urologen Anita Ackerman.

Du drikker de forkerte ting – eller bare for meget af det

Alkohol kan også irritere blæren og kan få dig til at føle, at du skal tisse hele tiden. Som du sikkert allerede ved, kan koffein have samme effekt. Og hvis du skulle trænge til en påmindelse, så vil dine toiletbesøg blive mere hyppige, hvis du drikker mere end den normale mængde af noget som helst.

Du fryser

Når du fryser, trækker blodkarrene i dine arme, ben, hænder og fødder sig sammen for at transportere mere blod ind til midten af kroppen. Den forhøjelse af blod sætter pres på området, hvilket din krop så normaliserer ved at skille sig af med overskydende væsker (altså urin).

Du er dehydreret

Det lyder måske mærkeligt, men hvis du ikke drikker nok, kan det også øge din trang til at tisse. Det skyldes, at jo mere koncentreret din urin er (når det får den der mørkegule farve), jo mere irriteret bliver din blære, og jo mere får den lyst til at skille sig af med det, forklarer Ackerman.

Du er på medicin

Tag en pille for at løse et problem, og pludselig står du med et andet – kender du det? At tage receptmedicin kan ofte føles, som om det skaber flere problemer, end det løser, og øget tissetrang er en af bivirkningerne. Medicin mod forhøjet blodtryk, angst og depression samt visse typer antibiotika kan være kilde til flere tissepauser.

Det er bare noget, du bilder dig ind

”Jeg har erfaret, at nogle mennesker psykologisk føler trang til at tisse oftere,” siger Ackerman. ”Der er ikke nødvendigvis nogen fysiske årsager til, at de her mennesker tisser så ofte.” Det kan skyldes en fortid med inkontinens, lavere ubehagstærskel eller i nogle tilfælde bare kedsomhed.

Du har en overaktiv blære

”Overaktiv blære” er en fællesbetegnelse for, når din blære ufrivilligt trækker sig sammen og dermed får dig til at tro, at du skal tisse, selv om det ikke er tilfældet – årsagerne til de sammentrækninger er dog endnu vagt definerede.

Du har en lille blære

Størrelsen betyder noget. Næsten alle hyppige tissere har på et eller andet tidspunkt brugt undskyldningen, at de har en lille blære, selv om det sikkert er de færreste af os, der troede, at det var sandt eller overhovedet en mulighed. Mens nogle menneskers blærer kan holde på omkring en halv liter væske, kan andres anatomi være skruet sådan sammen, at de kan gå rundt med betydeligt mindre. ”Hvis en person er født med en mindre blære, kan de ganske enkelt ikke holde på lige så meget urin som folk med større blærer,” siger Ackerman.

Overdreven tissetrang om natten er også en ting, og det defineres som trangen til at gå på toilettet mere end én gang om natten. Nocturia, som det kaldes, kan skyldes en hvilken som helst af de ovenstående faktorer. Søvnapnø udskiller også et enzym kaldet atrialt natriuretisk peptid, som får nyrerne til at øge urinproduktionen, fortæller Ackerman.

Uanset hvornår eller hvorfor du tisser, har eksperterne nogle gode råd til, hvordan du begrænser problemet:

Notér dine vaner

Hvis du holder styr på, hvad du spiser og drikker, og hvor ofte du tisser, kan det hjælpe dig til at lokalisere et klart mønster – eller måske bare få dig til at indse, at du tisser lige så meget som alle andre.

Notér, hvad du spiser og drikker

Det giver lidt sig selv, men prøv at skære ned på de blære-forstyrrende eller urindrivende ting, du indtager (ja, det betyder mindre kaffe og sprut).

Find en måde at sænke dit stressniveau på

”Når unge mennesker kommer til os og klager over, at de tisser for ofte, arbejder vi i mange tilfælde på at nedsætte deres stressniveau – for eksempel med visualiseringsterapi,” siger Ingber. Visualiseringsteknikker bruges i stressnedsættende meditation og smertebehandling og involverer en, der er trænet i meditation eller hypnose, som får patienten til at forestille sig, at de befinder sig i et beroligende scenarie. Derefter beder de patienten forestille sig, at deres bækkenmuskler slapper af.

Træn din blære

Hvis du tisser, hver eneste gang du mærker den mindste trang, vænner kroppen sig til det. Træn den til at gøre det modsatte ved hjælp af ”tidsindstillet udtømning” – tis hver halve time i en dag eller to, hvad enten du skal eller ej; så forøg tidsintervallet med et kvarter hver dag. Det kan hjælpe din blære til at øge dens kapacitet og vænne den til følelsen af at holde urinen tilbage. ”At modstå trangen til at tisse og give blæren mulighed for at blive fyldt kan forlænge tidsintervallerne mellem vandladninger,” lyder det fra Ackerman.

Alternativt kan du bare acceptere det og komme videre med dit liv. Jeg er gravid for tiden, så at tisse ofte er pludselig blevet normalt – og eftersom jeg ikke har det underligt med det længere, er det ikke noget problem. Jeg er blevet klar over, at det eneste problem, jeg havde med at tisse ofte, var, at jeg skammede mig lidt over det. Efter jeg har oplevet glæden ved at tisse skamfrit, har jeg i sinde at gøre det lige så ofte, min lille blære ønsker det.