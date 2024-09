Det ændrede mit syn på sex at kneppe en fyr med en strap-on

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Jeg var praktikant på et nu nedlagt erotisk magasin, da jeg mødte bladets dominatrix til den årlige julefrokost. Hun spurgte mig, om jeg havde lyst til at være hendes assistent, og eftersom jeg ikke fik løn på magasinet, tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne prøve.

Dengang anede jeg intet om pegging – jeg havde ikke engang set det i porno. Så hun skulle lære mig det hele fra bunden. Hun viste mig sit udstyr: seletøj af læder med forskellige pikke af varierende størrelse og i alle tænkelige former og farver.

Jeg så hende pegge andre, og jeg bed mærke i, hvor stor nydelse mænd lod til at få ud af det – der findes millioner af mænd i verden, som er desperate efter at blive pegget. Synet af en smuk kvinde iført et seletøj med en pik er utroligt! Det er en triumf. Alle fortjener at se det mindst én gang i deres liv.

Engang udbad en fyr sig en strap-on-session med dominatrixen. Hans fantasi var at blive penetreret af to kvinder. Vi startede med lidt penisydmygelse, og så tvang dominatrixen ham til at tilbede sin pik. Kort tid efter udbrød hun: ”Så er det nok. Nu skal du kneppes”.

Hun tvang ham ned på alle fire, trak et kondom over pikken, påførte den en masse glidecreme og begyndte så at bearbejde ham med en finger. Herefter gled hun op i ham – først gjorde hun det blidt og roligt, men langsomt gik det hurtigere og stødene blev dybere. Han spillede pik under hele seancen.

Han kom. Men efter han havde fået pusten, sagde dominatrixen, ”Jamie” – det var mit arbejdsnavn – ”nu skal du miste din strap-on-mødom”.

Ugen forinden havde vi købt pik og seletøj til mig. Pikken var 15-16 centimeter lang og havde en god tykkelse. Jeg kan huske, at jeg var glad og tilfreds med synet, da jeg så mig selv i spejlet med den på. Dominatrixen gav mig et kondom på, smurte glidecreme udover pikken og viste mig, hvordan jeg skulle bære mig ad. Manden var allerede åben, så jeg behøvede ikke bearbejde ham med fingeren først – jeg kørte lige op i ham. Jeg husker det, som var det i går. Det var en fortryllende oplevelse.

Det ændrede mit syn på sex at pegge den fyr. Jeg blev mere empatisk overfor mænd. Det er fysisk krævende at kneppe en anden person. Da jeg var yngre, lagde jeg ikke så meget energi i det, når jeg havde sex i forhold til at støde og manøvrere kroppen generelt. Og når en person åbner sin krop for en, er de meget sårbare – man har en utrolig magt over dem. Sådan havde jeg aldrig set på sex før, fordi jeg aldrig havde følt mig fysisk sårbar på den måde.

Jeg var ikke ophidset, men det var et interessant psykologisk eksperiment. Pegging er den ultimative måde at tæmme en mand på. De elsker det. Det er ligesom at have et kernevåben i sit arsenal.

Jeg fortsatte mit arbejde som dominatrix og fik mine egne klienter. Man bliver ofte nødt til at skuffe folk, som har set for meget porno, hvor der bliver råkneppet med strap-on. Hvis man ikke har prøvet det før, kan man ikke lægge så hårdt ud. Når man mærker den andens krop yde modstand, bliver man nødt til at stoppe. Ellers ender man med at gøre dem fortræd. Så virkeligheden når ikke altid fantasiens højder.

Jeg har dog svært ved at pegge en person, som jeg er forelsket i. Det er en udveksling af energi, som finder sted – men de fleste mænd oplever også negative følelser bagefter. Selv om de fantaserer om at underkaste sig en kvinde, er de også bange for at give afkald på noget værdifuldt ved at lade sig kneppe. Mænd kan føle sig nedgjorte og vrede og fortryde det hele bagefter – det er interessant, for kvinder lader mænd kneppe dem hele tiden, men de føler sig ikke undertrykke af den grund.

Derfor var jeg temmelig tilbageholdende med at pegge mænd, jeg var i forhold med, efter jeg indstillede karrieren som dominatrix. Selv hvis fyren kunne lide det, var det som om, de så dominatrixen og ikke mig som person. Jeg har haft en partner, som var virkelig vild med pegging, og jeg var stolt på hans vegne, fordi han var så åben omkring sine lyster.

Jeg peggede ham et par gange om året. Den første gang, vi gjorde det, lå han på ryggen og så op på mig, så vi kunne kysse samtidigt. Det var mere intimt og handlede ikke så meget om at blive kneppet, men mere om at afgive kontrol. Det er sexet, når en mand kan gøre det.

Jeg tror, jeg peggede ham i omkring et kvarter. Det var en meget sund og positiv seksuel oplevelse. Vi var begge engagerede i det og tilstede i nuet. Det var lidenskabeligt og kærligt, det handlede ikke om ydmygelse. Det er det, der er så fedt ved pegging. Det kan være lige det, du gør det til – kun fantasien sætter grænser.

En strap-on skal føles som en forlængelse af kroppen, for at det føles, som om du har kontrol over den. Det er bedst at købe seletøj og pikke i forskellige størrelser uafhængigt af hinanden, da de har det med at være af bedre kvalitet. Så kan man også tilvende sin partner gradvist.

Der er mange mænd, som ikke bryder sig om at blive beskidte, hvilket afholder dem fra at slippe kontrollen og give sig hen til nydelsen. Hvis du har en person i dit liv, som er nysgerrig på pegging, så tag et bad sammen og få vedkommende til at slappe helt af. Du skal ikke give ham et lavement – det kan efterlade vand i tarmen, og det er en opskrift på katastrofe. Bare brug masser af glidecreme.

Alle kan pegge. Du skal bygge det op gradvist og selvfølgelig finde den helt rigtige mand, som er oprigtigt interesseret i det. Jeg tror, du bliver overrasket over, hvor mange mænd, der er åbne overfor det. Og det giver også kvinden seksuel selvtillid at pegge.

Da jeg først følte mig i stand til at bruge pikken ordentligt og dominerer en mand på den måde, vendte det op og ned på min verden. Det har hjulpet mig til ikke at være mindre bange for den mandlige seksualitet. Jeg har set, hvor sårbare mænd kan være – hvis de vel at bemærke er villige til at åbne sig.