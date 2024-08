Det der Chance the Rapper/Childish Gambino-mixtape kan godt blive virkelighed

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Hvem her har ikke følt noget efter at have lyttet til Childish Gambino og Chance the Rappers “The Worst Guys” på en varm sommerdag? De to elskværdige rappere/sangere har længe teaset et fuldt udarbejdet fælles projekt, og det ser umiddelbart ud til, at vi langsomt nærmer os en verden, hvor det kunne blive virkelighed.

I en snak på Chicagos Museum of Contemporary Art, der var en del af Pitchforks In Sight Out-serie, bekræftede Chance, at ham og Gambino aka. Donald Glover har mødtes i Atlanta (naturligvis) og rent faktisk har indspillet en uspecificeret mængde musik sammen. Der er endnu ikke offentliggjort nogle release-datoer eller øvrige detaljer, og som sædvanlig er det, at rappere siger, de har lavet tracks, langt fra ensbetydende med, at de sange nogensinde kommer ud. Men det er stadig livsbekræftende bare at vide, at de eksisterer.

.@AdrienneWrites “what’s the status of the collaboration with Donald Glover?”@chancetherapper “We perpetuated that rumor for a long time without recording anything (laughs)… We did link up in Atlanta and record some tracks and… they’re amazing.” — Museum of Contemporary Art Chicago (@mcachicago) March 6, 2018

Chance udtalte sig også om Kanye West, som han stadig lader til at være cool med, og fremgangen af det album, som West indimellem har betegnet som TurboGrafx 16. Chance er meget upræcis i sine udtalelser som så mange andre, der er involveret i et Kanye-album.

“We know Kanye has some new music coming, are you working with him on anything?”@chancetherapper “Uhhhhhhhh…. I guess!”

🤔🤭🤔🤭 — Museum of Contemporary Art Chicago (@mcachicago) March 6, 2018

Med det sagt findes der en ret sindssyg anekdote, hvor Chance beskriver, hvordan West tilkaldte “hende damen, der arbejdede på The LEGO Movie” og en vaskeægte tryllekunstner for at diskutere, hvordan de kunne få rapperen til at forsvinde fra scenen. Det er stadig det længste kig, vi har fået bag kulisserne af Kanyes kreative proces, siden han tog på campingtur i Rocky Mountains, og det er mindst lige så bizart.