Dit socialliv behøver ikke dø, fordi du stopper med at drikke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Jeg var ædru hele juleferien. Takket være en strid omgang antibiotika, som man oprigtigt talt ikke kunne indtage samtidig med, at man drak, var jeg helt klar i hovedet i fem uger. Det betød, at jeg drak mange sodavand og havde flere penge på min konto end nogensinde før, og til min store overraskelse mærkede jeg slet ingen forandringer i mit sociale liv.

Videos by VICE

Selv uden den flydende selvtillid gik jeg i byen, snakkede og blev endda på klubber, indtil de tændte lyset. Der er i øvrigt nogle ting, jeg lærte ved at være ædru i de situationer: 1) Der ligger faktisk ret mange stoffer på gulvet, hvis bare man kigger ned. 2) Som journalist er det meget sværere at interviewe folk til et rave klokken 7 om morgenen, hvis man ikke har bare en lille smule mdma i sit system. Og 3) Alle de bedste klubber har takeaway-mad lige ved siden af, selvom du aldrig har opdaget det før.

Men de fem uger fik mig også til at tænke mere over, hvordan vi indtager alkohol og hvorfor. Undersøgelser af vores vaner tegner et ret ambivalent billede. På den ene side viste en undersøgelse af 6000 briters forbrug, at bekymrende mange (60 procent) “drak alkohol for at håndtere hverdagens stress”. Det er usikkert om resultaterne kan ses som en generel tendens, men de britiske sundhedsmyndigheder mener, at over 10 millioner englændere ofte drikker “mere end den anbefalede mængde”. I Danmark ved vi, at i hvert fald 860.000 danskere har et reelt misbrug.

På den anden side har vi lige haft “hvid januar”, hvor flere og flere vælger at være på vandvognen i årets første måned. Ifølge en undersøgelse var det i år 3,1 millioner mennesker i Storbritannien, der i år ville holde sig fra alkohol, og den udvikling betød blandt andet, at salget af alkoholfri øl skød i vejret med 30 procent i 2016 sammenlignet med året før. Du har sikkert også selv lagt mærke til, at de alkoholfri muligheder er blevet en normal del af inventaret på klubber og barer. En alkoholfri måned er stadig et nyt koncept i Danmark, så der er ingen tal på, hvor mange der gør det, men i min vennekreds har overraskende mange stillet snapsen på hylden i hele januar.

Læs mere:

Noget kunne tyde på, at selvom vi stadig lever i en kultur, hvor mange dyrker en nærmest apokalyptisk rus hver weekend, så er der flere og flere, der vælger det fra. Det giver jo egentlig også fin mening: Sprut er trods alt et ret dårligt stof. Den rus, man får, er ikke så vild, sammenlignet med mange andre ting, og tusindvis af mennesker dør hvert år af et usundt forbrug. Desuden er der et væld af frygtelige bivirkninger som hukommelsestab eller det, der er endnu værre: At man pludselig kommer i tanke om den ufatteligt dumme bemærkning, man fyrede af over for kollegerne til fredagsbaren.

Men de fleste af os drikker stadig videre, selv om vi fortæller os selv, at vi burde stoppe eller i hver fald skære ned. Hvorfor? Fordi en drink eller en øl er en vidunderlig måde at hive stikket ud efter en arbejdsuge. Men også på grund af det sociale aspekt: Stoffet er så indgroet i vores kultur, at man nogle gange kan få det indtryk, at hele samfundet er bygget op omkring frokoster med snaps, godnatbajere og alle mulige andre traditioner, som umiddelbart kun eksisterer for at retfærdiggøre druk på alle tider af døgnet.

Overvej hvor mange gange du har hørt folk påstå, at de ville holde op med at drikke i morgen, hvis altså ikke hele deres sociale liv var centreret omkring det?

Jeg aner ikke, hvordan det er at stoppe fuldstændig med at drikke, så jeg talte med nogle mennesker, som har gjort det, for at høre, hvad det betød for deres sociale liv. Jean Pierre Szajniuk arbejder for Anonyme Alkoholikere (AA). Han er 54 år gammel og har været ædru i 13 år, fordi hans alkoholforbrug var kommet ud af kontrol. “Folk, som stopper med at drikke, og som følger AA’s program, kan sagtens have et almindeligt liv,” fortæller han. “Jeg tager selv på festivaler, til masser af koncerter, på fisketur og i teateret.”

Den 54-årige journalist Kate stoppede også for 13 år siden, fordi druk gav hende migræne, og hun er enig med Szajniuk. “Jeg har stadig et aktivt socialt liv,” påstår hun. “Men der er også dårlige aspekter ved det: Hvis man tager på bar, er det fint i et stykke tid, men hvis folk begynder at være rigtig stive, så føler man sig udenfor. Det bliver lidt uinteressant til sidst.”

En ung mand peger på en pøl af bræk – den slags kan du undgå, hvis du holder op med at drikke. Foto: Jake Lewis

27-årige Valeria arbejder i mediebranchen, og hun lagde alkoholen på hylden for tre år siden, fordi hun følte, at druk drænede hende for energi og ødelagde hendes hud. “Når jeg går i byen, går jeg nok hjem lidt tidligere,” siger hun. “For man får et punkt, hvor alle andre er helt væk. Det er en ret underlig oplevelse, når man selv er ædru.”

Szajniuk forklarer, at hvis man vil på vandvognen, er det en god idé virkelig at tænke over sit miljø og hvilke situationer, man sætter sig selv i. “Hvis du tager til frisøren, får du klippet håret,” siger han. “Og hvis du hænger ud med folk som drikker, så kan fristelsen til selv at gøre det nemt opstå.”



“Det ødelagde simpelthen mit liv,” siger den 27-årige Tom, der arbejder i et supermarked. Han satte proppen i for et år siden. Der er visse barer og gamle venner, som han “undgår” i dag, men han tager tit i byen alligevel. Selvom det er noget af en fristelse: “Det er hårdt at gå i byen, for tit tænker jeg ‘fuck det, jeg drikker en enkelt øl,’” siger han. “Men samtidig ved jeg godt, at jeg skal lade være, for det fungerer ikke for mig, og jeg har forstået, at det er et skodstof.”

Så sådan er det: Du dræber ikke dit sociale liv ved at droppe denne helt særlige form for statsautoriseret narkotika – du kan sagtens ses med dine venner, mens de drikker, og du ikke gør. For nogle mennesker vil det måske være nødvendigt at ændre lidt på, hvordan de hænger ud med andre – i hvert fald de første par måneder. Det kan være, du mødes med venner på caféer, tager ud og bowler, eller hygger jer et sted, hvor de ikke serverer alkohol, for eksempel i svømmehallen eller i Apple-butikken. Andre har ikke mulighed for at gøre andet end at droppe alkoholen og forholde sig til deres venner, så godt de kan.

“Hvis man virkelig er alkoholiker er det et spørgsmål om liv eller død,” tilføjer Szajniuk. “Så vil du forandre dig og overleve, eller vil du dø? Det er et svært valg.”