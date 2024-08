Det er for mærkeligt at drikke vodka med isterninger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

For et stykke tid siden hørte jeg om en usædvanlig ny trend fra en af mine bartendervenner. Han arbejder på en bar. Du ved, sådan et hipt, semi-nyt sted, hvor folk, der arbejder i hippe, semi-nye virksomheder mødes med folk fra mediebranchen, kunsttyper og den slags mennesker. Ejerne af stedet er begyndt at bestille noget specielt: Vodka on the rocks. Ikke vodka med danskvand eller tonic eller shots. Vodka med fucking isterninger.

Min ven og jeg var begge forfærdede og underholdte på samme tid. Det virker så underligt, men vi kunne ikke finde ud af hvorfor. Og sådan opstod spørgsmålet: Hvor underligt er det egentlig? Hvordan bør man drikke vodka?

Svaret er vist ikke, at man skal drikke det med isterninger, men det skal drikkes koldt. Så det er ikke helt uhørt at bestille det med isterninger. Vi skrev til vodkaproducenterne Tito’s og Absolut, og de sagde begge, at man snildt kunne drikke deres spiritus med i, men de ville dog anbefale, at man tilsatte et eller andet, for eksempel citrusfrugt. Absolut anbefalede direkte, at man opbevarede vodkaen i fryseren og serverede den som shots, fordi det “fungerer særlig godt i Sverige omkring midsommertid“.

Så vodkaproducenterne synes, du skal drikke din vodka, lige som du har lyst til, men Absolut hælder især til shots. Men hvordan vil en polak, en russer, en svensker eller en ukrainer gøre, hvis det skal gøres rigtigt?

“Vodka passer til, når man skal fejre noget,” siger Anna Kovalevska, der kommer fra det sydlige Ukraine, men flyttede til USA for syv år siden. “Man drikker ikke bare lidt vodka i hverdagene, ligesom man kan drikke et glas vin til maden eller en øl, når man ser fodbold. Vodka er til sociale situationer, når man rigtig skal have det sjovt.”

Olga fra Museet for Vodkahistorie i Moskva siger, at vodka skal være kold – gerne omkring 9-10 grader.



Anna Kovalevska er enig: “Du skal aldrig drikke varm vodka, for det smager afskyeligt.” Når først vodkaen er kølet ned, og vennerne ankommer, har man brug for en lille snack til at sætte gang i kroppen. “Vodka på tom mave går helt galt. Det er vigtigt, at man i det mindste spiser en let ret, inden man drikker,” siger Olga. Syltede agurker, marinerede tomater, sild, bacon, saltede svampe, kaviar, brød og svinefedt er de vigtigste ingredienser til at undgå blackout.

Både Anna og Olga siger, at vodka skal drikkes i shots, selvom Olga fortæller, at der er nørder derude, som mener, at man skal drikke det i små langsomme tåre. Hun siger, at det er totalt no-go at blande det med noget. I stedet for at chase med sodavand, skal du tage endnu en snack.



Hver runde shots skal drikkes med det samme. “Du må aldrig hælde vodka op i glassene på forhånd,” siger Anna. “Hæld det op lige, inden I råber ‘skål’. Drik det øjeblikkeligt og undgå at holde det i hånden for længe.” Ifølge Olga er de første tre shots i en hvilken som helst sammenhæng obligatoriske for alle – derefter drikker man, hvad man har lyst til. Og hvad man kan klare.

Den prisvindende mixolog Lynnette Marrero fra baren Llama Inn i New York tror, at vodka on the rocks popularitet måske er en reaktion på en tid med dyre og komplicerede cocktails.

“Nogle mennesker vil gerne have det simpelt,” fortæller Marrero. Den slags kunder har måske ikke et problem med at tage på cocktailbar, men de gider ikke altid, at det skal være for kompliceret. Derfor: Vodka med isterninger.

Marrero siger, at isterninger faktisk åbner smagen af vodka op, men ville personligt ikke drikke det med is. Hun vil hellere blande det med bitre frugtsmage og blomsternoter, som går godt sammen med vodkaens kompromisløse smag (som for undertegnede mest smager af ild).

Så det kan være, det er en ting. En underlig ting, men dog stadig en ting. Du skal bare vide, at hvis du drikker vodka med is foran nogen fra vodkabæltet, så ser de nok skævt til dig. Og du fortjener det sikkert.