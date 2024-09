Det er ikke Ku Klux Klan – det er påske i Sevilla

I anledning af påsken genudgiver vi denne fotoserie. Den blev oprindeligt udgivet i 2014 af VICE UK.

Tilbage i 1998 sendte magasinet The Face (hvil i fred) fotograf og instruktør Pierre Winther ud for at lave en forsidehistorie. Ideen var simpel; tag til den spanske by Sevilla, og tag modebilleder, mens der er påskeoptog i den hellige uge. Her er gaderne fyldt med mænd klædt i kegleformede masker, som minder ekstremt meget om Ku Klux Klans.

Selvfølgelig har denne tradition absolut intet med KKK at gøre – den kan spores tilbage til 1500-tallet, godt 300 år før KKK blev stiftet. Men det var netop de tilfældigt sammenfaldende symboler, som Winther ville lege med.

Med hjælp fra sin stylist Greg Fay fik han lavet maskerne i London, og kombinerede dem med tøj fra Prada, Gucci og Valentino. Tanken var at “kombinere en klassisk modefortælling med oplysende indhold, der ikke bare ville vække opsigt og nysgerrighed, men også udfordre vores egne overbevisninger og fordomme.”

Selvom redaktørerne på The Face elskede billederne og åbenbart havde dem hængende på kontoret, syntes de, at historien var for udfordrende til, at den kunne udgives. “Den tog fat i et emne, som de ikke rigtig vidste, hvordan de skulle forholde sig til,” fortæller Pierre mig. “De var bange for, at historien ville blive misforstået i USA.” Af den grund er dette første gang billederne ser dagens lys.

Grey Hutton