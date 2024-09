Det er latterligt sjovt og etisk problematisk at fotografere fulde mennesker

Japan er kendt for at være et sofistikerert og rafineret land. Det kan forklare, hvorfor besøgende overraskes over stedets nonchalante forhold til folk, der er gået kold på gaden. Det kunne også forklare, hvorfor Instagram-profilen @shibuyameltdown får så meget opmærksomhed.

Her kan man se billeder af folk, der er i byen i Shibuya, på forskellige stadier af deres fuldskab. Manden bag profilen er en australsk-født modedesigner fra Tokyo, som startede med at tage billederne for sin egen fornøjelses skyld. For i Australien er det umuligt at falde i søvn offentligt uden at blive røvet, tæsket og anholdt. Men japanske Instagram-brugere er begyndt at opdage projektet, og indtil videre er responsen dog positiv.

Vi talte med manden bag shibuyameltdown, Thom O’Brien, om det etiske og det latterligt sjove ved at fotografere fulde mennesker.

VICE: Hey mand, lad os starte med hvorfor? Gør du det, fordi fulde mennesker er sjove?

Thom: Ja, af en eller anden grund er det det sjoveste i hele verden. Folk tagger altid deres venner og skriver tjek lige det her. Men samtidig er det jo bare hverdag, ik’?

Som i at det er lovligt at gå kold, hvor man vil?

Ja, præcis. Jeg tror, det er fordi, lønarbejdere har meget lange arbejdstider, og de giver slip ved at drikke. Og det sidste tog går midnat. Så hvis folk ikke når det sidste tog, og ikke kan blive ved med at drikke, falder de i søvn. Så det er helt okay at falde i søvn i en klub, bar eller restaurant. Hvis man ser sig omkring, vil man opdage det hele tiden. Man kan gå forbi en burgerrestaurant eller lignende, og så sidder halvdelen af gæsterne og sover derinde. Der er ingen, der kommer og siger, at man skal skride. Folk arbejder så meget, at de snupper en lille lur hvor som helst, de kan komme til det. Måske er det derfor, så mange sover i toget. Jeg har set stående personer, der holder fast i et håndtag og bare sover, mens de svinger fra side til side i takt med toget. De er ikke fulde, de tager bare lige en morfar. Jeg har hørt, at japanske lønarbejdere kun sover fire eller fem timer om natten. Det er bare en travl kultur.

Men de fleste mennesker på din Instagram er fulde, er de ikke?

Jo, jeg vil sige, at langt de fleste er fulde. Jeg lægger ikke billeder op af hjemløse eller den slags, det skal være lønarbejdere eller festgængere. Men man kan se forretningsmænd på steder med fri bar, og det er 100% sikkert, at man vil se nogen, som er gået kold. Der var et bestemt sted med fri bar, hvor jeg kom rigtig meget, fordi jeg vidste, at der altid var nogen, der havde brækket sig ud over sig selv eller var gået kold. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle billederne, de hober sig bare op.

Er der andre, der bidrager til din Instagram?

Ja, folk sender mig billeder. For at jeg kan fange disse øjeblikke, er jeg også nødt til at være ude og feste, og det er jo ikke ideelt, vel? I sidste uge var der faktisk en kendt japansk fyr, der tweetede om min profil og det gik viralt. Jeg har fået 800 følgere i løbet af en dag.

Var hans tweet positiv?

Ja! Jeg oversatte det, og det betød noget i retning af tjek den her profil, den er virkelig sjov. I starten var de fleste af mine følgere udlændinge, men alle de nyeste er japanere.

Tjener du penge på det?

Overhovedet ikke. Det er noget, man ikke ser andre steder i verden, og det er interessant. Det er nået til det punkt, hvor jeg forlader en bar, for lige at tage en runde på min cykel for at se, hvad jeg kan finde. Jeg ser masser af situationer, men efterhånden skal det have en nyhedsværdi. Der skal være bræk eller en underlig position eller lignende.

Sætter du nogle gange spørgsmålstegn ved det etiske i at fotografere folk i så pinlig en tilstand?

Helt sikkert, jeg er også blevet overfuset flere gange. Når man bruger den slags kamera, jeg gør, kommer der en meget pludselig blitz, så folk vågner og bliver skide sure. Halvdelen af dem sover, men hvis de kravler eller brækker sig, er de stadig vågne, og så bliver de sure. Eller deres venner siger jeg skal stoppe.

Hvordan forsvarer du så det, du laver, hvis de ikke bryder sig om det?

Jeg tænker, at det er helt okay, når man er i offentligheden.

Hvordan ser du på denne side af japansk kultur?

Jeg tror ikke, det er en dårlig ting. Faktisk tror jeg ikke, man kunne gøre det nogle andre steder i verden, for du ville blive røvet. Jeg har set folk med deres iPhone på brystet, og der er ingen, der rører dem. Deres pung ligger ved siden af dem på jorden, eller deres taske står åben. Der er ingen, der tager deres ting.

Interview af Mimi LaMontagne.