Det er lige meget, om du har små solbriller eller ej, vi skal alle dø alligevel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Jeg er typen, som elsker nyt tøj (hver gang der går løn ind på kontoen, begynder det at kilde i fingrene, og jeg dykker ned i den digitale tøjforretning med en virtuel indkøbskurv og dukker først op igen flere timer senere, stakåndet, storsvedende og med syv toppe og et bælte, som jeg næsten ved på forhånd, er for langt.)

Videos by VICE

Jeg er også ekstremt modtagelig for påvirkning og følger religiøst Kylie Jenner på Instagram (det føles slet ikke som et valg, men som en helt obligatorisk del af mit liv. Hvordan finder man ellers ud af, hvad de unge vil have i forsøget på at fravriste sig sin egen dødelighed?)

Det vil ikke komme som en overraskelse for dig, at jeg for nylig dukkede op fra en af mine online shopping-odysséer dækket af metaforisk opkast: Jeg har købt et par af de der hæslige små solbriller.

https://www.instagram.com/p/BihtdSQF-hS/?taken-by=kyliejenner

Som forbruger er jeg overbevist om, at mode bare er et ondsindet spil, som de superrige har opfundet for at se, hvor sindssyge ting vi fattige proletarer er villige til at tage på. Stil handler selvfølgelig om at udtrykke sig selv, og folk skal gå i det, de har lyst til – tøj behøver ikke nødvendigvis at være ”flatterende” for at se sejt ud. Men elitens stil har det med at blive til brede modetrends, og vi forbrugere ender tit med at købe en masse lort, vi egentlig ikke rigtig bryder os om, bare fordi vi føler, det er passende.

I de mange år jeg efterhånden har været del af de ”tøjkøbende masser”, har jeg oplevet taljebælter, disco-bukser, plateausko, lavtaljede jeans, bootcut-jeans, trompetbukser, jeans og blazere, de der frygtelige Topman-skjorter i neonfarver, som drenge gik med i skolen, militærbukser, cykelshorts, bodycons og boobtubes. Der er mange af de her ting, som aldrig burde have set dagens lys.

Det, jeg gerne vil frem til, er det her: Kender du den der fornemmelse, du får, når du kigger dine Facebook-billeder fra 2009 igennem og undrer dig over, hvad fanden der lige skete for dine øjenbryn, og hvorfor du har Converse-sko med flammer på? Sådan bliver det, når du sidder og kigger dit 2018-album igennem – hvor du på 273 billeder er iklædt de der åndssvage små solbriller – om, øhhh, skal vi skyde på, 18 måneder?

Solbrillens gyldne regel er: Din formodede lækkerhed stiger med en procent for hver kvadratcentimeter af dit ansigt, solbrillerne dækker.

Det er derfor, samtlige deltagere i Paradise har solbriller på størrelse med tallerkner på, og det er også derfor, du har lyst til at knalde med alle om sommeren. Det handler om selvfølgelig om mysteriet, de afføder. Man ved aldrig, hvem der gemmer sig bag de mørke glas, hvilket betyder, man kan projicere, så meget som man vil. Du ved det, jeg ved det. Så hvorfor fanden køber jeg de små solbriller, der afslører hele mit kæmpestore fjæs?

Vores fashionable kolleger på i-D mener, at trenden handler om at være “fantasifuld” og “fri” og “ikke give en fuck” og om “at omfavne de sorte rander under øjnene”, og det kan der godt være noget om, fordi det falder i tråd med modeverdenens nyeste filosofi om at finde styrke i den, man er. Men jeg tvivler på, at det er derfor, jeg smed et par i indkøbskurven. Jeg købte dem, fordi jeg blev påvirket af Kylie Jenner og Bella Hadid og alle de andre glamourøse stjerner, som ejer et par. Og ved du, hvad de alle sammen har til fælles? De er yngre end mig.

Jeg siger ikke, at jeg købte de små solbriller, fordi jeg er bange for at dø, men jeg siger heller ikke, at det ikke er derfor. Der er noget ved mode – og især mikrotrends som den her, der blomstrer op via de sociale medier – som er uløseligt forbundet med ungdom og jagten på samme. Det er heller ikke svært at se hvorfor. Modeverdenen forguder ungdom, og mikrotrends – som tit er billige og lette løsninger – er målrettet unge forbrugere, som har fingeren på pulsen med popkultur. Man kan ikke bebrejde mig min trang til at eje et par små solbriller, fordi de smukke, unge mennesker, jeg omgiver mig med online, giver dem eksponering konstant.

Men da jeg tog dem ud af emballagen og så mig selv i spejlet, blev fortryllelsen øjeblikkeligt brudt. Jeg lignede ikke en Akne-model. Jeg lignede derimod et kæmpestort insekt. Det gik op for mig, at selv om små solbriller og illusionen om evig ungdom er behagelige, så er det også rart, hvis man kan få solbrillerne af sit hoved igen, når man har taget dem på. Og man skal også helst kunne se igennem dem. Mens jeg stod og tænkte over funktionalitet, slog det mig, at ungdommens kilde er en illusion. Ikke engang små solbriller kan redde mig fra dødens uundgåelighed. Selv hvis det var muligt, er det ikke det værd at gå rundt en hel sommer og se ud, som om jeg er til Halloween-fest klædt ud som en fra ”The Matrix”.

Og det behøver ikke at være sådan her. Man kan sagtens gå med normale solbriller. Så vil dit fremtidige jeg takke dig, når du sidder og ser tilbage på dine billeder om mange år og griner af alle dine venner, som ser dybt fjollede ud. Hør nu efter. Vi skal alle sammen dø en dag. Også selv om vi går med små solbriller.