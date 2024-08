Det er nemmere at få god pizza i New York end i det meste af Italien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

For omkring fem år siden flyttede jeg til Brooklyn, til et område der hverken har dyre butikker, fine murstensbygninger eller fancy restauranter. Min første aften i lejligheden ville min roommate og jeg gerne have noget pizza, så vi tjekkede Yelp og fandt et sted i nærheden – Toby’s Public House – som af en eller anden grund havde de bedste anmeldelser i området, selvom navnet lød som en gammel bar.

Videos by VICE

Nysgerrige gik vi afsted og blev beroliget af det gamle mundheld, om, at pizza er som sex: Når det er godt, er det godt, og når det er dårligt, er det stadig ret godt.

Det viste sig at være den bedste pizza, jeg nogensinde har fået i New York.

Pizza fra Toby’s Public House. Foto via Flickr-bruger Adam Kuban

Tænk bare: Et tilfældigt sted, der både havde et navn og et interiør, der mindede om en bodega i provinsen, havde på en eller anden måde den bedste pizza, jeg nogensinde har fået. Og det er i en by, der bogstaveligt talt har hundredevis af pizzeriaer. Toby’s var ikke et typisk sted, hvor man får slices til to dollars (selvom New York-slices er en genial opfindelse). Det her var ægte, napolitansk pizza med den tynde bund, der alligevel ikke er for tynd, lavet af perfekt dej, store smeltede klumper af mozzarella di bufala, fremfor det revede ost, der kommer i store poser, og der var en perfekt balanceret og skarp tomatsovs. (Som italiener har jeg intet problem med at slå fast, at napolitansk pizza er “rigtig” pizza. Jeg er vokset op i Italien, i nærheden af Milano, og i Barcelona, hvor jeg brugte store dele af min ungdom på min vens napolitanske pizzaria.)

Efter at have boet næsten seks år i New York er det gået op for mig, at det ikke var et lykketræf at finde en napolitansk pizza i et område, der knap nok har et supermarked. Det viste sig nemlig, at det er nemmere at finde god pizza i New York end i mange italienske byer.

SE: Mød Brooklyns Største Pizza-legender i The Pizza Show

Ja, du læste rigtigt. Jeg sidder på mit kontor i Williamsburg i New York, og der er fem-seks virkelig gode napolitanske pizzeriaer indenfor en radius på tre kilometer. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men jeg tvivler på, at nogen kan se mig ind i øjenene og påstå, at de har samme adgang til original pizza af høj kvalitet i byer som Milano eller Venedig.

Pizza fra Roberta’s i Bushwick, Brooklyn. Foto via Flickr-bruger Emma Story

Der skal nok være masser af pizzeriaer. Men den tragiske virkelighed er, at de fleste italienske pizzeriaer udenfor Napoli kun serverer pizza – og endda dårlig pizza – fordi turisterne vil have det. Afhængigt af hvor du tager hen, kan en pizza i Milano eller Rom være fundamentalt anderledes end en pizza fra Napoli, og de bliver tit lavet med dårlige ingredienser, og af en bager, som ikke aner andet om pizza, end at der skal tomatsovs og ost ovenpå noget dej.

Tag til Firenze eller Rom, og spis den første pizza, du finder: du kommer aldrig til at overbevise mig om, at det bliver godt. (Undskyld, romere, men jeres pizza er papirstynd, knasende og lavet med en kedelig dej. Det synes jeg ikke er nær så godt som napolitansk pizza.)

Pizza i Rom. Foto via Flickr-bruger Stuart Wainstock

En af de ubekvemme sandheder om italiensk madlavning er, at den er ekstremt regionsbestemt, og det eneste sted, hvor man konsekvent kan regne med at få god pizza, er i Napoli. Hvis vi glemmer dogmer og national stolthed, så burde det være tydeligt for enhver. Ingen tager pizza seriøst og har perfektioneret håndværket lige så godt som napolitanerne. (Det er derfor, at det er lovpligtigt, at alle pizzabagere i byen har en licens, der beviser, de kan deres håndværk, og at der bliver set ned på uciviliserede pizzaklichéer som at kaste med dejen.)

Ved du, hvor der er mange napolitanere udenfor Napoli? I New York. Faktisk blev det første amerikanske pizzeria åbnet af en napolitaner, og New York-stilen er direkte inspireret af napolitansk pizza.

LÆS MERE: Jeg lod jyske kokkes humør bestemme, hvad der skulle på min pizza

Og det er ikke kun indvandrere fra starten af 1900-tallet, der har gjort New York til et slaraffenland for kvalitetspizza. Der er en ny bølge af italienske udflytninger, og denne gang er det de absolut bedste pizzabagere, der kommer til byen. De seneste år har nogle af de mest anerkendte pizzeriaer i Napoli, for eksempel Starita og Sorbillo, åbnet nye afdelinger i New York. (Deres respektive New York-afdelinger hedder Don Antonio og Sorbillo NYC.)

Pizza i Venedig. Foto via Flickr-bruger Christian Lundh

Så hvis du står i Italien og vil have god pizza, så lav lidt research og find et rigtigt, autentisk, napolitansk pizzeria. Ellers kan du lige så godt spise noget andet – det italienske køkken er propfyldt med lækkerier.

Selvom dårlig pizza i Italien stadig er ret godt, så får du mere ud af, at købe en billet til New York.