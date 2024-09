For et år siden sked nogen så voldsomt på et fly, at det måtte nødlande

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Nogle gange tænker jeg stadig på det. Jeg ligger med åbne øjne i nattens mulm og mørke og kan ikke slippe det. Jeg undrer mig: hvad blev der af dig, person der sked et British Airways fly så voldsomt til, at flyet måtte vende om og nødlande? Velsignede du: hvornår blev din afføring normal igen? Og så tænker jeg: hvis jeg tænker på personen der sked et British Airways fly så voldsomt til, at flyet måtte vende om og nødlande, hvad tænker personen der sked et British Airways fly så voldsomt til, at flyet måtte vende om og nødlande så på? Tænker vedkommende på den flykaprende hømhøm? Eller vigtigere endnu: er der nogensinde øjeblikke, hvor vedkommende ikke tænker på den lort, der fik et passagerfly til at ændre kurs og nødlande? Er hans/hendes kinder stadig rødglødende med skam og forlegenhed?





For præcis et år siden udgav jeg min mest-læste artikel nogensinde, Someone Did a Shit So Bad On a British Airways Plane That It Had to Turn Around and Come Back Again. Det er et faktum. Det skete. Flyet var på vej fra Heathrow til Dubai, men 30 minutter efter det var lettet, var maskinen nødt til at vende om og flyve tilbage. Det skyldtes, at nogen kaprede flyet med deres røv. Det blev vurderet som sikkerhedsfarligt at flyve videre, fordi der var risiko for, at analforbrydelsen ville forgifte luften i kabinen. En medarbejder fra British Airways kendt under navnet ‘Sarah’ udtalte kort efter hændelsen følgende til BBC: “Når man er oppe i den højde skal kabinen sættes under tryk, så problemet er, at alle sådan nogle ting faktisk bliver et sundheds- og sikkerhedsproblem, fordi det kun er 50 procent af luften, der bliver renset og recirkuleret.” Abhishek Sachdev, en passager der endte med at skulle vente 15 timer på det næste fly til Dubai efter uheldet, kom med følgende udtalelse om den bæklagelige oplevelse: “Vanvittigt. Vores British Airways fly til Dubai vendte tilbage til Heathrow, fordi der lå en lort i toilettet, der stank. Folks liv blev forandret af den her lort. Det var lorten, der ødelagde ferier, og kickstartede karrierer i medierne. Der blev snakket om den her lort. Hvornår er en af dine bedrifter sidst blevet omtalt i radioen? Var det godt eller skidt? Var det aldrig?”

Ser man meget overordnet på det, så er den giftige puha mere betydningsfuld end mange af os, og ja, det gælder også mig. Og alligevel er lortens ejermand forblevet anonym.

Det får mig til at tænke endnu mere på vedkommende, der lagde lorten – hvem det er, og hvordan vedkommende har det. Det er har plaget mig de sidste 12 måneder. Jeg har forsøgt at sammenstykke en gerningsmand i hovedet og her er det, jeg er kommet frem til indtil videre:

i. Jeg er næsten sikker på, at skideren er en mand. Hør engang: jeg har forsøgt at genopfinde mit syn på feminisme, det har jeg virkelig. Og et centralt dogme i feminisme lader til at være, at man ikke skal gå ud fra, at mænd er svaret på alt. Man kan ofte pr. automatik tænke, at det nødvendigvis er en mand, der udfører job x, eller leder team y eller lægger lort z i flytoilet q, og den indgroede antagelse skal vi kæmpe imod. Vi skal tænke større. Men lige i det her tilfælde nægter jeg at tro, at en kvinde sked så voldsomt, at det fik et fly til at nødlande. Jeg har været på toilettet efter mænd. Jeg har været på toilettet efter kvinder. En mand lagde den her lort, med sit mande-anus.

ii. Man er nødt til at gå ud fra, at lortelæggeren havde en dag, der var uden for normen, fordøjelsesmæssigt. Nogen med en længerevarende, kronisk lortesygdom af den slags, der kan forgifte en flykabine på under ti minutter, booker sig ikke en flyvetur til Dubai, der tager syv timer. Det lister de sig udenom. De holder deres ferie i Frankrig, hvor de tager hen med tog. Alle rejser på mere end en time fra dit hjem må anses som yderst risikable. Men British Airways Heathrow-Dubai skideren, som jeg ser det, havde ikke forventet, at denne uhyrlighed ville komme ud af deres krop. De havde måske tømmermænd. De var måske hjemme hos nogen dagen før, hvor de fik serveret kylling, der var lyserød indeni, men de var for høflige til at sige noget. Ikke noget vildere end det. Og alligevel kom der noget usædvanligt ud af dem, ned i og udover det toilet, de sigtede efter, og gav et fly flyveforbud i 15 timer.

iii. Jeg kan godt lide at forestille mig det paniske øjeblik, som skideren må have oplevet post-skidning, da vedkommende indså, at flytoilettet ikke var i stand til at bearbejde det, han havde præsteret. Var der for eksempel folk, der ventede i kø uden for toiletdøren? Du kender det godt: du skal forlade toilettet, men du har lagt en livsforandrende og urengørlig lort i det, og der er nogen, der venter, men deres tålmodighed holder kun i omkring otte minutter eller sådan noget, så du sidder der bare i komplet stilhed, mens en enkelt dråbe sved pibler ned af din næseryg. Du venter bare i dit fækalie-fængsel, i hvad der udgør et nyt lavpunkt i dit liv, indtil de går.

iv. Hvordan lever man sit liv efter en episode som denne? Hvordan kommer man overhovedet til Dubai? Du ankommer en dag senere end forventet, og alle dem, du skal mødes med, har allerede hørt om bæ-flyet. “Var du med det fly?” spørger de desperat. “Så du hvem, der lagde lorten?” Og du griner nervøst og svarer: haha, nej. Og så prøver du at nyde din uge i Dubai med sol og sand og drinks, men det kan du ikke – du kan ikke slappe af, med mindre du er under 100 meter fra et toilet, du kan ikke sove uden at drømme dig tilbage i den lille bås på flyet. Hjemturen er et helvede. Og så kommer du hjem, tilbage til din egen porcelænstrone, men intet føles, som det plejer. Er… er du bange for at skide? Det er du. Sidste gang du sked, fik du et fly til at nødlande. Dette er en byrde, som du vil bære i al evighed.

Du tænker nok: Hey Joel, passer ovenstående skildring af bæ-banditten ikke perfekt på dig selv? Det lader til, at du ved en hel del om denne mytiske skikkelse. Og jo, mange af ovenstående karaktertræk passer ganske rigtigt på mig. Men jeg er ikke bæ-banditten. Jeg er bare en mand, der har brugt et helt år på at prøve at forstå bæ-banditten på alle leder og kanter, se ham fra alle vinkler. Jeg føler nu, at jeg forstår bæ-banditten bedre, end bæ-banditten forstår sig selv. Hvis alle de mennesker, der var på den flyvetur fra Heathrow til Dubai, stillede sig på række, og jeg fik muligheden for at kigge dem dybt i øjnene hver især, så ville jeg kunne fortælle dig, hvem der lagde den lort. Jeg ville se ind i hans ængstelige sjæl og tænke ham her, han er skideren. Det var denne mand, der lagde lorten.

Hvis du læser dette du anonyme flyskider, så skal du vide, at du er tilgivet. Du begik en fejl, men det gør vi alle sammen. For et år siden lagde du en lort. En lort, der påvirkede et flys driftevne, men alligevel blot en lort. Dem laver vi alle sammen. Lad den, som er uden synd – lad ham, der ikke har indtaget seks store Guinness fadøl og en karryret aftenen før han skal flyve interkontinentalt – kaste den første sten. Gå med Gud, flyskider. Læg den lort bag dig.

