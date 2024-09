Det er så varmt i Japan, at restauranternes plastikmad smelter

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES USA.



Verden er varm. Sommeren er ulidelig varm. Men hvor varmt er det egentlig, spørger du. Det er så varmt, at Europa har set ud til spontant at kunne bryde ud i flammer. Hvor varmt er det? Det er så varmt, at et supermarked i Helsinki arrangerede en sleepover, så kunderne kunne opleve bare en enkelt nat med afslappende aircondition.

Hvor varmt er det? Det er så varmt, at den falske plastikmad i japanske restaurantvinduer er begyndt at smelte.

Ifølge mediet Kotaku begyndte plastikudgaver af matcha latte at smelte i vinduet på caféen Oasis 21 i Nagoya, og den flydende plast flød ud over kanten på de ægte kopper, det blev præsenteret i. Temperaturen i Nagoya blev målt til 40 grader celcius den dag, men temperaturen inde i vinduet var tættere på 60 grader. “Dette er dagens største chok,” tweetede en person. “Fødevareprøver kan smelter.”

Disse replika fødevarer er kendt som shokuhin sanpuru, og i næsten 90 år har man kunne finde dem i vinduerne eller udstillet på restauranter i hele Japan. De tjener to formål, fordi de både illustrerer, hvordan en ret kan se ud på tallerkenen, og det giver ikke-japanske turister mulighed for bare at pege og sige: “Jeg skal havde den der.” (Nogle af os blev introduceret til shokuhin sanpuru gennem den episke film Big Bird i Japan, hvor den fjollede fugl fra Sesame Street brugte et helt minut på at spise en falsk fisk).

The Guardian skriver, at der er god forretning i de uspiselige plastikvarer, især i byen Gujo Hachiman. Takizo Iwasaki, som er kendt som “faderen til replikamad”, åbnede et værksted og produktionsanlæg i Gujo Hachiman i begyndelsen af 1930’erne, og nu er byens specielle industri vurderet til at være cirka 590 millioner kroner værd om året.

Tilbage i Nagoya kom restauranten med det smeltende matcha latte-plastik på en løsning: man drejede blot kopperne 180 grader, muligvis i håbet om at det ville smelte igen og glide tilbage på plads.

Det er varmt, mand. Det er varmt.