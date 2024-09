Det er smukt at være homoseksuel i København

København er flere gange blevet omtalt som en af verdens absolut mest homo-venlige byer. Det betyder naturligvis ikke, at Danmarks homoseksuelle miljø er fri for diskrimination, men ikke desto mindre kan vi bryste os af at være relativt progressive herhjemme. Hovedstaden fik for eksempel sin helt egen regnbueplads i 2014, der dog på trods af de gode intentioner udgør et relativt deprimerende stykke byrum. Heldigvis står pladsen i skarp kontrast til det faktiske liv som homoseksuel mand i København.

Vores fotoserie Being Gay is Beautiful hylder livet som homoseksuel i al dets mangfoldighed verden over. I denne serie har fotograf Sarah Buthmann portrætteret Københavns unge, homoseksuelle mænd i nogle af deres mest intime øjeblikke.

