Det er tid til at erkende, at Ed Sheeran er vores allesammens nye allestedsnærværende overherre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey

Det kører, efter enhver målestok, ret godt for Ed Sheeran. Hans album, ÷ har sat et hav af nye rekorder, og hvis man ser bort fra et spændende, lille øjeblik, hvor Steps krøb foran ham på iTunes med disco-bangeren “Scared of the Dark“, ligger han suverænt øverst på stort set alle officielle hitlister i verden, fra Australien til USA.



Men fordi det tilsyneladende ikke er nok for Ed at dominere bare et enkelt aspekt af underholdningsbranchen, har han nu kastet sig over skuespillerverdenen. Vorherre bevares.

Han er blevet bekræftet som gæsteoptrædende i den kommende sæson af Game of Thrones, hvilket bestemt ikke er et dumt valg, eftersom jeg er ret sikker på, at dem, der køber fysiske Ed Sheeran-album, er de samme mennesker, der skriver statusopdateringer på Facebook om, at Game of Thrones er “epic” (hvis han spiller en karakter, der synger, smadrer jeg samtlige fjernsyn, jeg kommer i kontakt med, i et desperat forsøg på at No Platform‘e ham). Men skuespillet stopper ikke her. Den jordbærhjelmede popstjerne dyppede også for nyligt tæerne i lidt selvudslettende humor, da han spillede sig selv sammen med drengene fra People Just Do Nothings Kurupt FM, for Comic Relief:

Men det er vigtigt at huske på, at det her ikke er første gang Ed har prøvet lykken som skuespiller: Han hoppede for nylig med på James Blunts historie om, at prinsesse Beatrice skar ham i ansigtet, en historie, som viste sig at være falsk. Jeg siger det lige igen, for klarhedens skyld: En prinsesse skar ikke Ed Sheeran på kinden til en fest, mens hun lod, som om hun slog ham til ridder. Det var bullshit. Opspind.

Jeg har ikke lyst til at sidde her og bagtale nogen, men det, der sker, er, at James Blunt er en kæmpe løgner, og Ed Sheeran gik med til det, af ukendte årsager. Blunts egen teori? At Sheeran valgte at springe ombord på “Jeg blev skåret med et sværd”-vognen, fordi “han må være desperat – han skal have solgt nogle plader.” Beklager, hr. Blunt, hvis vi heller ikke lige tager den teori for gode varer. Nu hvor Sheeran selvsikkert har positioneret sig som det største britiske musiknavn i 2017, ligger resten af underholdningsverden for hans fødder. Det bliver et langt år.

