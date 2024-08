Det er tilsyneladende en ting, at hotelgæster pisser i minibarens tomme flasker

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

”I stedet for en minibar har de kopper fyldt med pis i skufferne,” kan man læse i en foruroligende, men på ingen måde usædvanlig Yelp-anmeldelse af La Cienega Motel i Los Angeles. Den frastødende sætning akkompagneres af et billede af en kop, som en tidligere gæst har efterladt, og det lader til at vedkommende har været relativt dehydreret under sit ophold.

Det er selvfølgelig beyond ulækkert, men ifølge en ny undersøgelse foretaget blandt feriegæster, så er der gode muligheder, for at minibaren på dit hotelværelse også er fuld af pis. Hosbec, en kæde med hoteller langs Spaniens Costa Blanca, melder, at en ud af tre gæster, som udfylder en kundeevaluering efter endt ophold, indrømmer at have drukket miniflaskerne med sprut for så at genopfylde dem med vand, andre væsker og ja, egen urin.

“Det lyder vanvittigt, men det passer,” udtaler en talsmand for kæden til den britiske tabloidavis Mirror. “Folk fylder flaskerne med tis, men tak gud for, at vores personale altid opdager det.”

I en anden del af undersøgelsen kan man læse, at gæsterne også indrømmer, at de rapser håndklæder, lader ikke-registrerede gæster sove på værelserne og tager ekstra portioner ved morgenmadsbuffeten. Det er selvfølgelig ikke acceptabel adfærd, men det er lidt i en anden boldgade end af hælde eget pis på flasker og lade dem stå til den næste intetanende gæst.

Ifølge Mirror overvejer Hosbec helt at fjerne minibaren fra deres værelser og i stedet sætte ekstra automater op på gangene. Men tilbage til urinen. Det er super ulækkert – men det er på en måde også imponerende, når man tager i betragtning, hvor små de flasker er (Hvordan hælder man bedst tis på de små flasker? Ved at dyppe dem i toiletkummen? Udvikle superkræfter i urinrøret? Tisse ned i en andens… vent, lad være med at svare. Vi stiller vores tandbørste i glasset ved siden af vasken).

For flere år siden skrev en ansat ved et svensk hotel på Reddit, at hun engang skulle tackle en gæst, som prøvede at bytte pis for sprut. ”Tjek altid forseglingen på flaskerne i minibaren,” siger hun. ”Jeg havde engang en gæst, som havde drukket en flaske whisky, tisset i flasken, lukket den og sat den tilbage i baren. Jeg har også set slik, som var tre måneder for gammelt”.

Vent… slikket er også for gammelt? Smid nu de minibarer ud.