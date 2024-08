Det her beat tape fra Lille Høg gør din hverdag bedre

Musik bliver lavet til mange forskellige formål. Der er musik, der får dig til at bevæge dig, musik, der gør dig aggressiv, og så er der selvfølgelig musik, der får dig til at sige “Gucci Gang” en million gange i træk. Derfor kan det selvfølgelig være en fordel at være selektiv, når man skal vælge, hvad for noget musik man hører hvornår.

For eksempel elsker jeg MellemFingaMuzik, men samtidig prøver jeg at undgå, at mine tanker konstant bliver ledt hen på stoffer og overlagte mord, når jeg skal koncentrere mig om at skrive sammenhængende sætninger henvendt til ikke-narko-og-drabs-relaterede mennesker.

I stedet er fidusen at finde et soundtrack, der rent faktisk forøger produktiviteten og lyder godt – hvis altså ikke man er en hjerteløs robot, der foretrækker at arbejde i stilhed. Noget instrumentalt er godt, men det kan også hurtigt blive for kedeligt og søvndyssende, og derfor er det en gave, at Svendborgs fineste eksportvare, produceren Lille Høg, lige har udgivet et nyt beat tape, der hedder DRIFT. Over 12 numre veksler lyden mellem organisk og industriel, nogle gange i svævende lette soundscapes og andre gange på mere klassiske, nærmest Madlib-inspirerede beats. Og så er der standout-tracket “head”, der drejer sig omkring et sample fra Kendrick Lamars “untitled 04”.

“Alle numrene er bevidst lavet til, at der ikke skal rappes over dem. De er alle sammen lavet alene kun med en bærbar, et par hovedtelefoner og en mappe af samples, jeg har indspillet over tiden,” siger Lille Høg til Noisey om udgivelsen, der har én feature i form af produceren Åndsvage Victor.

“Jeg gik efter at lave en sammenhængende instrumentaludgivelse, man kunne høre i sin fulde længde, uden at man begyndte at kede sig for meget, som ellers er en stor fælde med sådan nogle beat tapes,” fortsætter Lille Høg. Han fortæller, at numrene på udgivelsen er lavet mellem 2017 og 2018, og at mange af dem har været brugt i DR3-serien Yes No Maybe. “Det er meningen, man skal høre den alene klokken fire om natten. Det er i hvert fald sådan, den er blevet til.”

Hvis du ikke har lyst til at vente til klokken fire i nat, kan du også bare gøre dig klar til at forøge din produktivitet i hverdagen og høre DRIFT herunder.

