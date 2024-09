Det her er den eneste rigtige måde at lave carbonara på

Der er den rigtige måde at lave carbonara på, og så er der den virkelig, virkelig forkerte måde.

Da Mitch Orr fra Sydney-restauranten ACME fortalte os, at fløde ikke har noget at gøre i en carbonara, startede det en større diskussion blandt vores læsere. Og de lagde ikke lagde fingre imellem, hvad enten de forsvarede Mitch Orr eller det tykke hvide stads.

Videos by VICE

Vi stoler på Mitch, og derfor opfordrer vi nu eventuelle nej-sigere til at give hans metode et forsøg, for at finde ud af om de virkelig vil savne fløden.

Det er helt simpelt: frisk pasta, fyldige æggeblommer, røget guanciale, saltet pecorino og en smule friskkværnet peber.

Bland det hele sammen og drys så yderligere pecorino og peber udover serveringen. Det er svært at forbedre det perfekte. Og en carbonara er uden tvivl den bedste hurtigret, du kan lave inden dit næste Say Yes to the Dress-maraton i sofaen – det er billigt at lave, og så kræver det ikke meget af din tekniske kunnen.