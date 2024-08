Det her grineren interview om Blade Runner er muligvis endnu bedre end filmen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Harrison Ford virker ikke til at være særlig humoristisk. Ja, okay, Han Solo kom da med et par smørede grin, og Indiana Jones var heller ikke for fin til at komme med nogle gode punchlines engang imellem, men det er sjældent, at man ser manden grine rigtigt. Selv når han er med i komedier eller dirigerer trafikken i New York, så er han stadig sit velkendte, gnavne jeg.



Men under et interview med Alison Hammond fra britiske ITV torsdag morgen viste Ford en side af sig selv, som vi kun har set i nogle få sjældne behind-the-scenes-billeder fra Star Wars: Manden flækkede af grin.



Ham og den anden stjerne i Blade Runner 2049, Ryan Gosling, skulle egentlig tale om den nye film, der åbenbart er visuelt betagende og helt fantastisk eller sådan noget, men som ikke indeholder mange jokes. I stedet for at tale om filmen, og for tusinde gang fortælle den samme historie om, hvordan han kom til at slå Ryan Gosling, så endte de to med at snakke om alt muligt ligegyldigt. Det stikker helt af mere eller mindre med det samme, og hele interviewet opløser sig selv i kaskader af fjoget latter.



Harrison Ford klukker, han fniser og han skraldgriner. Er det ord, man normalt ville bruge til at beskrive manden, der på stoisk vis kæmper med terrorister på Air Force One? Nej, men det skete. Og det var for optur.



Se hele klippet herover, og lad lyden af Harrison Ford, der flækker af grin, give dig troen på menneskeheden tilbage. Selv tak.