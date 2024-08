Det her inspirerende interview med Desiigner er ligesom din barndom, bare bedre

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey Canada

Ville du sommetider ønske, du var barn igen? Uden en eneste bekymring i verden – bare tegnefilm, legesager og videospil døgnet rundt? Det er en længsel, størstedelen af Generation Y kan skrive under på, men for Desiigner, der er 20 år gammel, så er det virkeligheden. I et nyt interview med Montreality fortæller den menneskelige supernova om sine mange lidenskaber og giver også en hurtig update på samarbejdet med Kanye. Men for første gang i verdenshistorien er Kanye det mindst interessante emne i et interview.

Lige fra begyndelsen er interviewet rendyrket, storslået galskab. Desiigner lægger ud med et shout out til sine yndlings-Pokémons, der tæller første generations-starterne (”Jeg har mig en Squirtle. Jeg har en Bulbasaur”), hvor Charmander dog af uvisse årsager må vige for den arrige, lille lort Charizard og Pikachu, fordi: selvfølgelig. Selv om Desiigner også kommer ind på andre millenial-favoritter som Dragon Ball Z (”Da Goku og Frieza gik til den, mand. Det var vildt”), så er han også ret fikseret på Jimmy Neutron: Boy Genius, som han kan relatere til personligt.

Da Jimmy ønskede sine forældre væk, det var et vildt øjeblik… man indser ligesom, at man ikke vil savne nogle af sine OG’s, ikke? Det er sådan, jeg ser det. Med min opvækst i tankerne tænkte jeg: ‘Man har brug for andre mennesker til at vise én vej i livet.’ Man skal aldrig ønske andre væk… Man har brug for dem. Alle har brug for at blive guidet på vej, hvis man vil nå toppen, så det tog jeg som en vigtig læresætning, da jeg var lille. Shout out til Jimmy Neutron.

Det er helt klart det mest oprigtige, Desiigner nogensinde har sagt i et interview. Hvis du troede, du havde fået alt det, man kan, få ud af Jimmy Neutron, så tænk lige over den der igen.

Lad os også lige bruge et øjeblik på at hylde Desiigners fantastiske Timmy Turner-tatovering:

Desiigner kunne formodentlig overtage verdensherredømmet, hvis han ville. Han er i hvert fald et godt bud, når han fortæller, at hvis han var præsident, ville han holde folks humør højt ved at holde fester hele tiden og give alle mennesker en Lamborghini. Desiigner er den hedonistisk-marxistiske utopist, vi ikke fortjener. Nåh, ja, han fortæller også, at Kanye-albummet er på trapperne, og at ”det bliver for vildt”, selv om Kanyes til tider kaotiske kreative proces måske godt kan foranledige nogen skepsis. Men gør dig selv en tjeneste og se hele det dejlige interview herover.