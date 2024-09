Det her interview med Justin Bieber er ret vanvittigt

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Justin Bieber har haft et par overraskende stille år i sin karriere. Han stoppede med at turnere i 2017 og har ikke udgivet et album siden Purpose fra 2015, og han har ikke engang brugt tiden på at spise burritos fra siden. Det hænger nok sammen med, at Biebers privatliv er faldet til ro. For nylig giftede han sig med modellen Hailey Baldwin efter 12 ugers hvirvelvind af en romance. Nu er der større sandsynlighed for at se billeder af ham fra hippe, amerikanske megakirker end fra natklubber.

I sit første længere interview med pressen i flere år snakkede den nyligt gifte canadier og hans nyligt canadiske hustru med Vogue i et vanvittigt interview om livet som ægtefolk og alle mulige andre, latterlige ting. Blandt emnerne var Biebers præ-ægteskabelige cølibat, hans modvilje over for gruppeterapi, hans gentagne brug af udtrykket ”baby boo,” hvorfor han ikke anser sig selv for at være religiøs, og hvorfor Justin er ”den følelsesmæssigt ustabile” af de to turtelduer. Det var, mildt sagt, meget at forholde sig til.

Skribenten Rob Haskell når vidt omkring i portrættet, hvor Baldwin, 22, blandt andet afslører, at ”ægteskab er virkelig svært. Det er den sætning, du skal indlede med. Det er virkelig effing svært.” Haskell bemærker også, at Bieber spiser druer og chips i samme bid. Nedenunder kan du læse nogle af de mest ”hmm”-fremkaldende citater fra interviewet, og glem ikke at læse det fulde portræt her.

Bieber, som går i en kirke, der historisk set er kendt for at være LGBT-kritisk, om religion:

”Jeg betragter ikke mig selv som værende religiøs. Der er mange mennesker, der bliver forvirrede, når jeg siger det, fordi de tænker: Jamen, du går jo i kirke. Jeg tror på historien om Jesus – det er det simple svar. Men jeg går ikke ind for den religiøse elitisme og selvhøjtidelighed, som om mennesker er bedre end dig, fordi de går i kirke, som om du skal gå i kirke og klæde dig på en bestemt måde. Jeg synes, religion er et svært emne at snakke om, fordi det har været så skadeligt for så mange mennesker. Jeg vil ikke have, at folk tænker på mig som en, der står for noget af al den uretfærdighed, som religion har stået for og stadig står for.”

Bieber, som er 24, om ungdom:

”Jeg mener godt, vi kan være gift og stadig have det sjovt og nyde vores ungdom. Det er noget, vi taler om.”

Bieber om følelser og at have brug for en baby boo:

”Jeg er den følelsesmæssigt ustabile af os. Jeg kæmper med at finde ro. Jeg føler bare, at jeg bekymrer mig så meget, og jeg vil gerne have, at alt skal være så godt, og jeg vil gerne have, at folk skal kunne lide mig. Hailey er meget logisk og struktureret, hvilket jeg har brug for. Jeg har altid haft brug for tryghed – fordi min far nogle gange var væk, da jeg var barn, og også når jeg har været på tour. Alting er så uvist i mit liv. Jeg har brug for én ting, der er sikker. Og det er min baby boo.”

Bieber om sex:

”[Gud] beder os ikke om lade være med at have sex, fordi han vil have regler og sådan noget. Han vil bare beskytte os og sørge for, at vi ikke bliver såret. Nogle gange har folk sex, fordi de ikke har det særlig godt. Fordi de mangler selvværd. Det gør kvinder, og det gør mænd. Jeg ville gerne dedikere mig til Gud igen på den måde, fordi jeg virkelig følte, at det var bedre for min sjæl. Og jeg tror på, at Gud velsignede mig med Hailey på grund af det. Der er fordele. Du bliver belønnet for god opførsel.”

Bieber om Xanax:

”På et tidspunkt gjorde jeg en masse ting, som jeg skammede mig så meget over. Jeg var super promiskuøs og sådan noget, og jeg tror, jeg tog Xanax, fordi jeg skammede mig. Min mor sagde altid, at man skulle behandle kvinder med respekt. Det havde jeg altid i baghovedet, mens jeg gjorde det, og derfor kunne jeg aldrig nyde det. Stoffer fungerede som et filter mellem mig og det, jeg gjorde. Det blev ret dystert. Jeg tror, der var gange, hvor mine sikkerhedsfolk kom ind sent om natten for at tjekke min puls og se, om jeg stadig trak vejret.”