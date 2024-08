Det her vloggende barn stjæler snart mit job

Denne artikel er oprindeligt Noisey USA

Jeg er 23, hvilket på en almindelig livs-skala ikke er særlig gammelt, men på internetskalaen gør det mig til en fucking olding. For teenagere styrer internettet: Det er deres dæmoniske hjemmebane, og jeg er bare en gammel trold, som bor under en bro, hvor jeg sidder og tweeter. Mens jeg for nylig var på rejse gennem det digitale meme-kongedømme, stødte jeg på den spritnye tronarving til hele molevitten. Han er vlogger, han går under navnet Rory, og en dag bliver han kongen af internettet.

Screenshot via

Rory er et barn, der vlogger om musik. Han elsker Brockhampton og Migos, mens han er mere lunken over for Lil Yachty og Lil Pump. Han lægger videoer op fra en konto, der har det enkle navn ’PF’, han taler flydende internet (på billedet ovenfor kan man se ham iført hans clout-briller), og han har udråbt sig selv til at være ”den nye Anthony Fantano”. Han gør sig mest i reaktionsvideoer – enten sin egen reaktion eller sin fars – hvor han reagerer på forskellige musikere (oftest rappere), selv om han også en gang i mellem lader sin far vise noget ny musik.

Mit første møde med Rory var hans Brockhampton ”BOOGIE”-reaktionsvideo, som du kan tjekke ud her:

Rory: ”Jeg ved bare, at det her bliver ren fire.”

Det er svært ikke at blive grebet af hans entusiasme. Kyniske, voksne anmeldere (som undertegnede) kunne godt bruge en dosis af, hvad det nu er, Rory tager. Lige nu høster han likes på sin Lil Pump x Lil Yachty x Offset-reaktionsvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=guPbrEQuc-A

Er det ikke noget nær det den ultimative opskrift på vlogging? Hans video har det hele: en bizar introduktion med en kat? Tjek. Mindeværdige citater? Fandme så (”Jeg har ikke bare min mors telefon og et kamera med. Jeg har pakket alt mit Rory-udstyr” – en kop, melonsaft og en flaske vand, “i tilfælde af at det bliver alt for ild,” samt en pose chips). Alvorligt rap-ansigtsudtryk? Det kan du tro:

Screenshot via

Det, jeg prøver at formidle her, er, at Rory, et barn, kommer og stjæler mit job en dag. Og det har jeg det faktisk okay med.