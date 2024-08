Det kan være godt for dit helbred at slikke fisse

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Du ved selvfølgelig godt, at din vagina er hjemsted for milliarder af bakterier. Den officielle betegnelse for dit genitale økosystem er “det vaginale mikrobiom”, men jeg tænker mere på det som min Pussy Posse. Men i stedet for at fungere som fluffere for Leonardo DiCaprio, forhindrer det vaginale mikrobiom dårlige bakterier i at blomstre og overtage dit skræv. 70 procent af alle kusser er domineret af en bestemt form for Lactobacillus (mælkesyrebakterier), der producerer mælkesyre og holder en pH-værdi på 4,5 dernede.

Ved du, hvor der også findes mælkesyrebakterier? I din tarm. Det er de bakterier, vi kalder probiotiske, og de påvirker sandsynligvis alting – lige fra fordøjelse til allergi til eksem til Alzheimer’s – og efterhånden som vi lærer mere om dem, bliver markedet oversvømmet med produkter, der efter sigende kan hjælpe dig med at regulere din personlige tarmregnskov. Probiotika bliver tilsat i produkter som yoghurt, men også i sådan noget som shampoo og barbercreme.

Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi går glip af et oplagt lifehack lige her. Hvis din vagina er fyldt med gode bakterier, og folk vil have så mange gode bakterier som muligt, hvorfor så ikke bare slikke en hel masse fisse?

“Jeg tror, det er muligt, men næppe sandsynligt,” siger læge Helena Mendes-Soares. “Jeg kender ikke til noget forskning, der har taget fat i emnet.” Jeg kan ikke forstå hvorfor.

For at være gavnlige probiotiske bakterier skal udflåden indeholde nok gode bakterier til at have en effekt, og i Canada og Italien bliver det defineret som en milliard koloniskabende enheder per portion. Samtidig skal bakterierne rejse sikkert ned i tarmen (hvor de gode bakterier trives) uden at blive udryddet af mavesyre på vejen.

Men hvor mange bakterier er der så i en portion fisse? Og hvordan måler man overhovedet en portion? Ifølge Mendes-Soares er der mellem 100.000 og 100 millioner Lactobacillus-celler per gram udflåd. Så hvis en hyggelig omgang oralsex skal have probiotiske egenskaber, skal den slikkende sluge mellem ti og 10.000 gram (10 kilo) udflåd. Den ene ende af spektret lyder realistisk. Den anden gør ikke.

Lad os forestille os, at din partner kun behøver slubre ti gram i sig. Hvordan kan man så være sikker på, at de ti gram overhovedet finder vej til tarmene uden at blive opløst? En undersøgelse fra 2005 viste, at tilstedeværelsen af glukose i mavesyren beskytter mælkesyrebakterierne, når de bevæger sig gennem spiserøret. Udflåd er ikke kendt for sit høje indhold af glukose. Men hvis man spiser mad, lige inden man kravler ned mellem benene, kan det muligvis udgøre det for det nødvendige sukkerindhold i mavesyren. Lactobacillus er naturligt syreresistente og kunne potentielt klare den hele vejen fra munden til tarmen uden hjælp fra glukose.

Men et andet problem, der opstår, når man henter sine probiotiske bakterier ude i det fri, er, at de kan blive ødelagt. Når man slikker en person, “vil man også få overført andre dele af økosystemet,” siger Mendes-Soares, “både de gavnlige og de skadelige.” Det vil sige, at man kan få mælkesyrebakterier og en masse skadelige bakterier på samme tid. Der er også den sædvanlige risiko for at få kønssygdomme.

For nogle mennesker er den problematiske del af betegnelsen “probiotisk fisse” den probiotiske del. I et blog-opslag fra 2009 var læge og podcaster Mark Crislip meget skeptisk omkring hele den probiotiske industri. En af hans største anker var, at den form for Lactobacillus og Bifidobacterium, man finder i produkter med mælkesyre, ikke nødvendigvis er de samme, som vi finder i vores egne kroppe. På det punkt vinder udflåd over Activia. Vi ved, at det er den samme slags bakterier som i menneskekroppen, for vi har fundet den i menneskekroppen. Vi tapper det direkte fra kilden.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt probiotiske bakterier er lige så gavnlige som visse helsetyper påstår. Der er rigeligt med videnskabelige beviser for, at probiotika hjælper på irritabel tyktarmsyndrom, diarré forårsaget af antibiotika og andre tarmrelaterede problemer. Men vi har ikke de samme beviser for, at probiotika er til gavn for helbredet på den lange bane og kan forlænge livet. Der er foretaget indledende undersøgelser af, hvorvidt Lactobacillus kan forbedre kolestoroltal. Hvis det er tilfældet, kan det betyde en kæmpe forskel, for hjertesygdomme slår millioner af mennesker ihjel hvert år. Resultaterne er lovende, men undersøgelserne pointerer, at der stadig er behov for mere forskning på området.

Ligegyldigt om man er for eller imod probiotika, kan man blive enige om én ting: Probiotiske bakterier bliver kun i kroppen, hvis du bliver ved med at forsyne dig. Ligesom alt andet i din kost er fisse kun godt for dit helbred, hvis du indtager det jævnligt.