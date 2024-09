Det lærte vi om LGBTQ i 2015

Den homoforskrækkede Putin og de danske dragdronninger. Illustration af Erik Pontoppidan.

Her på tærsklen til 2016 viser et hurtigtblik på LGBTQ i det forløbne år, at der bliver mere og mere plads til forskellige seksualiteter og kønsidentiteter – både i Danmark og i visse andre dele af verden – men det er for tidligt at lade champagnepropperne springe. Der er nemlig stadig plads til forbedringer og opstramninger, mener Thomas Kim Rasmussen, som er kommunikationschef for Copenhagen Pride og medstifter af Homotropolis. Her er hans gennemgang af LGBTQ-året 2015.



Danskerne vilde med Pride

Selvom der nok skal sidde et par grundigt tørre bibel-misbrugere rundt omkring i de indremissionske hjem, som ikke føler sig synderligt inkluderede under denne overskrift, så viste 2015 heldigvis, at langt størstedelen af danskerne elsker regnbuefest. Copenhagen Pride 2015 blev større end nogensinde før, og op imod 300.000 deltagere og besøgende bakkede op om mangfoldighed, kærlighed og tolerance i hovedstaden – ikke at forglemme Aarhus Pride og den lille ny i form af Aalborg Pride.

Landvindinger for ægteskabsligestillingen

Den 26. juni blev en historisk dag for LGBTQ-personer i Guds eget land, da den amerikanske højesteret afgjorde, at de eksisterende forbud mod indgåelse af ægteskab mellem personer af samme køn var forfatningsstridige. Dermed var ægteskabsligestillingen med et vægtigt hammerslag kommet til USA.

I det katolske Irland kom spørgsmålet til folkeafstemning i maj måned, hvor et markant flertal af den irske befolkning sagde ja til at lade personer af samme køn gifte sig. Og så skal det heller ikke gå ubemærket hen, at også Grønland og Luxembourg fik ægteskabsligestilling i 2015.

Men nu skal vi ikke henfalde til at tro, at verdens LGBTQ-personer rider på en regnbuefarvet bølge af homoægteskabelig lykke. I Slovenien nedstemte befolkningen parlamentets forslag om ægteskabsligestilling så sent som i december 2015, og i det hele taget er det generelt nogle ret så uvenlige vinde, der blæser på LGBTQ-befolkningerne i Central- og Østeuropa. Sikkert inspireret af de seneste års udvikling i Vladimir Putins Rusland.

Trans-udspring og hjemlige udfordringer

Hvad lærte vi i Danmark om transkønnede i 2015? Det korte svar må være: For lidt. Foråret bød godt nok på et af de helt store internationale udspring, da Caitlyn Jenner – nu stedmor til 4 Kardashian’er – ryddede forsiden på Vanity Fair og talte åbent om sin transkønnethed, men kendis-udspring er langt fra nok til at sætte den brede befolkning ind i, hvad det vil sige at være transkønnet, og hvilke udfordringer der følger med i kølvandet på en anderledes kønsidentitet.

Ud over at kæmpe med en manglende forståelse og accept i Danmark anno 2015, så har man som transkønnet også en lang, sej kamp med det danske sundhedssystem, hvor mange oplever dårlig eller manglende behandling samt en umyndiggørelse i forhold til at kunne bestemme over egen krop. Det blev året hvor mange af os lærte begrebet “informeret samtykke“, fordi det ikke omfatter transpersoner.

Dronningerne lever

Anderledes godt går det for dragdronningerne og deres mange fans og tilbedende drag-hags. RuPaul’s Drag Race fyldte Store VEGA med internationale queens i foråret, og drag-miljøet i København har fået Draghouse, som med spektakulære dragshows har kørt for fulde huse på Jazzhouse og været med til at genoplive dragscenen og kaste fornyet spotlight på kunstigt hår, lip-sync og høje hæle. Under Copenhagen Christmas lykkedes det for Copenhagen Pride at fylde et gigantisk telt på Nytorv i København til jule-dragbingo, og selveste DF-kulturborgmesteren fik lov at råbe et par numre op, mens han blev nappet kærligt bagi af juleopstemte dronninger. På tærsklen til 2016 er der slet ingen tvivl om, at drag er kommet tilbage, og det er kærkomment i et år, hvor LGBTQ-miljøet rent faktisk stod og manglede det der glamourøse glimt i øjet. Shantay, you stay.

Druk, smøger og stress

I oktober viste en undersøgelse lavet af Københavns Kommune, at LGBTQ-personer både ryger, drikker og stresser mere end heteroseksuelle. Måske fester vi bare for meget på barerne i Studiestræde – hvor der stadig ikke findes en eneste med rygeforbud – og kommer alt for sent hjem med de helt forkerte personer, hvorefter vi bruger den kommende uge på at angre og bekymre os om klamydia? Nej, alvorligt talt, så er det selvfølgelig et vigtigt signal om, at LGBTQ-miljøet har nogle særlige sundhedsudfordringer, og det er klart, at det er helt essentiel viden i forhold til at målrette kampagner og iværksætte relevante initiativer. Sandheden er jo også, at både alkohol, rygning og stress desværre er elementer, som ofte indgår i utrygge tilværelser, og det ligner en klar indikation af, at vi fortsat i 2015 er en del af en gruppe, som slås med nogle helt særlige udfordringer.

Store regnbueambitioner

København viste i 2015, at man også på længere sigt er klar til at investere i LGBTQ-projekter, og organisationen Happy Copenhagen har fået pæne tilskud fra både kommunen og regionen til et storstilet projekt, der skal skaffe både World Pride og Eurogames til København i 2021 og dermed skabe det største LGBTQ-event, der nogensinde er blevet afholdt på dansk grund.

Også på ældreområdet har der været klare visioner i København, hvor landets første regnbueplejehjem blev indviet i 2015. Dermed kan ældre fremover vælge at tilbringe tiden på plejehjem blandt ligesindede uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt ens seksualitet eller kønsidentitet bliver accepteret.

Og så var der også…

The lumbersexuals. Skovhugger-look’et hos fyre, som nogle troede, kun skulle blive en kortlivet trend, der hørte 2014 til, men som viste sit fuldskæggede ansigt i det meste af 2015. Aldrig har så mange mænd beundret hinandens skægvækst så meget. På klubben SLM afholdt man sågar BEARD’S Night, hvor dresscoden kort og godt var skæg, og modebladene var spækket med urbane skovmands-modeller iført jakkesæt og veltrimmet fuldskæg. Alt tyder på mere ansigtsbehåring i 2016.

International Day Against Homophobia & Transphobia (IDAHOT), der blev markeret for første gang i København den 17. maj. En stor flagdemonstration på Rådhuspladsen arrangeret af Copenhagen Pride, hvor et flag fra hvert land i verden var at finde i forskellige områder alt afhængig af, hvordan lovgivningen for LGBTQ’er er i det pågældende land. Trist at se så mange landes flag fortsat repræsenteret i den kriminelle zone, hvor det at være LGBTQ kan medføre både bøder, fængsel, piskeslag og det, der er værre.

En tidligere X Factor-vinder, der vil have fjernet sine bryster. Cane Skaalum, tidligere kendt som Sarah, der vandt X Factor, stod frem i medierne og fortalte, at hun ønsker at få bortopereret sine bryster.

Den vigtigste lære fra 2015 må dog være, at der er plads til os allesammen på tværs af seksualiteter, kønsidentiteter og mængden af skægvækst. Det handler bare om at åbne armene op og favne forskellighederne. Det er Danmark trods alt blevet en lille smule bedre til i 2015, og skal vi ikke gå ind i det nye år med ønsket om, at den udvikling fortsætter?

