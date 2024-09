Det lukrative og sørgelige liv som mandlig ‘sugarbaby’

Tvivlsomt råd. Billede via Flickr-brugeren Jaysin Trevino

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada.



Scott har planer om at være CEO for sin egen medievirksomhed, når han er 37.

I dag er han 29. Han er arbejdsløs og går ikke i skole på grund af ubetalt gæld. Men i modsætning til andre nogle-og-tyve-årige med store drømme og en deprimerende privatøkonomi, er han ikke spor bekymret. Han har nemmerligt nogle ret gavmilde sugardaddies.

I løbet af de sidste fire år har Scott datet sugardaddies rundt omkring i Toronto, hvor han tidligere læste på universitetet. De har foræret ham for over 48.250 kroner i form af gaver og pengegaver og givet ham professionel vejledning, som han siger har fremmet hans entreprenante aspirationer.

“Jeg håber ikke, at jeg fremstår følelseskold eller som en gold digger,” siger Scott om sin livsstil, “men verden er styret af penge, og hvis man kan finde dem, der har mange af dem, så er det fantastisk!”

Scott er langt fra den eneste mand med denne type plan. Flere unge mænd i storbyen er trætte af at date ludfattige fyre fra på deres egen alder, og de finder sig derfor nogle sugardaddies, der bedre kan understøtte deres ambitioner for fremtiden.

Når man taler om sugardating, er det som regel ud fra den stereotypiske forestilling om en nogle-og-tyve-årig pige med studiegæld parret med en silver fox-type. der sagtens kunne være hendes far (eller morfar). Via hjemmesider som Seeking Arrangement og sugardaters.dk kan ‘sugarbabies’, ‘daddies’ og selv ‘mommies‘ lave aftaler, der er til “fordel for begge parter”. Sugarbabies promoverer sig selv og oplyser deres ønskede mængde lommepenge, mens sugardaddies og mommies oplyser, hvad de har at byde på herunder egenkapital og indtægt.

Ifølge Brock Urick fra Seeking Arrangement identificerer 10 procent af hjemmesidens canadiske brugere sig som LGBT. Der er lige nu registreret omkring 52.000 LGBT sugarbabies og 3.700 LGBT-sugardaddies og mommies i Canada. Urick siger, at medlemskab er stigende i alle samfundsgrupper, blandt andet fordi sugardating er ved at blive mere mainstream.

“Der er mange piger og fyre på siden, der dater folk, som er under middel, og det er ikke noget de nødvendigvis behøver at affinde sig med,” siger Urick. “De kan nå ud over den gruppe mennesker, som de er vokset op og gået i skole med. Derved kan de finde nogen, som de faktisk ville kunne møde normalt, som kan tilbyde dem en særlig livsstil og fungere som mentor for dem.”

Men det er ikke altid, at pengene kommer helt uden betingelser. De sugarbabies, jeg interviewede til denne artikel, afslørede, at udvekslingen af penge, gaver og vejledning ofte resulterer i, at sugardaddien har ekstremt kontrol over modtageren af pengegaverne.

Reglerne

Scott havde sin første sugardaddy i 2012 og har bevæget sig ind og ud af sugardating lige siden. For tre år siden mødte han Peter, en nogle-og-fyrre-årig frisør med sin egen salon. Sammen har de det længste sugardaddy-forhold, Scott har været i.

Peter slog fast fra begyndelsen, at han ville forkæle Scott med fine middage og gaver og give ham professionel vejledning, men at de ikke skulle have sex.

“Han havde haft mange seksuelle forhold, og det var ikke det, han var ude efter med mig. Han ville have en, som han kunne være mentor for,” fortæller Scott mig. På trods af, at han var tiltrukket af Peter, accepterede han betingelsen for at kunne nyde godt af de andre fordele.

“‘Jeg forsørger dig økonomisk, men du skal gøre alt, hvad jeg siger, for det er i princippet ikke gratis,’ sagde han til mig.”

Peters regler dikterede blandt andet, at Scott skulle være fri mindst en gang om ugen, være punktlig, ikke smaske, når de var ude og spise (!!!), altid tale klart og tydeligt og opretholde et professionelt udseende og kropssprog.

“Der var et par gange, hvor jeg kom for sent, og det var han ikke glad for. Man kan ikke komme for sent, især hvis personen forsørger dig,” siger Scott. Peter kritiserede hans tøj, konfiskerede usund mad fra hans lejlighed, beordrede ham til at holde sit hår kort og forbød ham at gå i sneaks. Forholdet sluttede efter to år, fordi Peter gik konkurs.

“De vil gerne hjælpe,” siger Scott, “men samtidig vil de ikke ses med en, der ser slasket ud.”

Dog indrømmer han også, at han bevidst giver afkald på noget kontrol, når en daddy ligger sin autoritet på bordet, og at det kan “være meget kastrerende.” Men samtidig er der ingen tvivl om, at han fuldt og fast tror på, at sugardaddies er vejen frem.

“I den her verden er man nødt til at tjene penge,” sagde han.

Jeg er ikke din søn

Elijah er 20 år og læser på George Brown College. Han har altid været tiltrukket af ældre mænd. Han begyndte utilsigtet at date en sugardaddy for et par år siden og har haft fire siden da: en advokat, en revisor, en IT medarbejder og en lærer.

“Jeg ville date en ældre fyr, fordi det virkede som om det var dem, der var mere interesseret i at have et forhold,” sagde Elijah. “Jeg følte lidt, at mange yngre homofyre bare ville have sex, og det var det.”

Elijah mødte tre af sine daddies på Grindr og den sidste på Scruff. Mændene var smed om sig med deres penge, og selvom han aldrig rigtig var i pengenød, vidste han, at han sagtens kunne bruge lidt ekstra gryn. De gav ham penge til taxaer, tog ham på fine restauranter og gav ham dyre gaver.

I modsætning til Scott var Elijahs forhold seksuelle, men varede ikke så længe. Ud af alle hans daddies var det revisoren, der gav ham den mest ekstravagante oplevelse, men samtidig var det også det forhold, der var mest kontrollerende. Efter et par uger med forkælelse blev han super overbeskyttende.

“Hvis jeg ikke svarede inden for et rimeligt tidsrum, hver gang han ringede eller skrev, ringede, SMSede, ringede og skrev han igen og igen, indtil jeg svarede,” siger Elijah. Det nåede til et punkt, hvor han bogstaveligt talt behandlede Elijah som sin søn, så den yngre af de to herrer endte med at gøre det forbi efter 2½ måned.

“Jeg føler helt klart, at [sugardaddies] bliver meget besidderiske, fordi det går op for dem, hvor mange penge de har brugt på en,” siger Elijah.

‘Daddy Issues’? Så simpelt er det ikke

Da jeg interviewede Elijah gav han udtryk for, at manglen på en faderfigur i hans liv muligvis lå til grund for hans interesse i ældre fyre. Da jeg spurgte Scott om hans forhold til sin far, sagde han, at de ikke snakkede sammen i fire år, dengang han var teenager, og at de stadig er ved at lappe deres forhold sammen.

“Jeg har aldrig rigtigt haft et stærkt eller tæt forhold til nogen af de mænd, eller faderfigurer, der har været i mit liv,” sagde Elijah. “Jeg har ikke lyst til at pålægge det nogen skam, men jeg tror der er mange yngre, homoseksuelle mænd, der har et problematisk forhold til deres fædre.”

Alex Borovoy, der er psykoterapeut og arbejder med både LGBT-par, heteropar og singler, bekræfter, at den type tiltrækning kan skærpes af en forælders manglende tilstedeværelse, men tilskriver ikke samtlige homoseksuelle sugar-forhold problemer sønnen og faderen imellem.

“Der er et behov for vejledning, en mentor og omsorg fra en ældre mand [i de forhold],” siger Borovoy. “Det er måske en oversimplificering – men det giver også rigtig god mening.” Også i forhold til daddy-siden af forholdet mener Borovoy.

Det var en tilbagevendende faktor i flere af mine samtaler med mandlige sugarbabies, og selvom det er umuligt at generalisere en hel samfundsgruppe, så lader der til at være hold i hypotesen.

Barry, en mand fra Toronto, der foretrækker at udelade sit efternavn, har været på jagt efter en sugardaddy i mange år. Han er i øjeblikket i et længerevarende forhold med en kvinde, men ideen om en ældre mand, der forkæler ham og træffer beslutninger, tiltaler ham. Han bragte også sit forhold til sin far på banen.

“Min far døde, da jeg var fem, og det får mig til at spekulere over min fascination med faderfigurer,” sagde Barry.

Det skal også siges, at Barry er 55 år gammel. Da jeg tog kontakt til ham via en homoseksuel sugardaddy-side på Facebook, gik jeg naivt ud fra, at han var sugardaddy. Men mandlige sugarbabies kan være fra vidt forskellige aldersgrupper, og efter at have været sammen med ældre mænd før i tiden er Barry nu interesseret i at finde en sugardaddy – hvis det altså lykkes ham at gå fra sin nuværende partner.

Han er ikke bekymret for eventuelle daddy-ulemper. “Jeg kan ikke understrege nok, hvor rart det ville være at blive forkælet for en gangs skyld,” siger han.

Et gyldent bur

Da Scott og jeg sidst snakkede sammen på hans 29. fødselsdag, virkede han oprigtigt glad. I dag er han single og aktiv på Seeking Arrangement. Han mødte en ældre herre på et kursus for et par måneder siden, der viste interesse i måske at hjælpe Scott med sin studiegæld.

Scott har valgt at mødes i byens dyreste shopping-distrikt. Hans hår er langt, og han har løbesko på. Hvis han stadig havde været sammen med Peter havde det ikke været tilladt. Han kom 20 minutter for sent, hvilket ikke gjorde mig det helt store, men en sugardaddy havde bestemt ikke været imponeret.

Scott indrømmer, at han nu er meget opmærksom på farerne ved sugardating.

“Jeg er bange for at blive fanget,” siger han. “Det sidste jeg har lyst til er at møde nogen, der er stenrige, spærrer mig inde i en penthouse-lejlighed og tager sig af alle mine behov, mens jeg egentligt bare er fanget i forgyldt elendighed. Et bur støbt i 24-karats guld er stadig et bur.”

