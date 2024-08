Det norske curlinghold kommer og stjæler vores damer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Hvis du ikke har tændt for Vinter OL endnu, så er du gået glip af to canadier, der mere eller mindre havde sex på skøjter, en 17-årig knægt, der havde set Netflix hele natten og alligevel vandt guld, og en masse retarderede robotter på ski, der beviser, at der stadig er grund til at have tiltro til menneskeheden. Men vigtigst af alt har du ikke set det norske curlinglandsholds bukser.

https://twitter.com/olympicchannel/status/963365978154422272

Det norske curlinglandsholds vilde bukser har udviklet sig i modgang og medgang gennem årene, og nu er de blevet lidt af et internationalt fænomen. Vores norske broderfolk slog deres status som modeikoner fast under OL i Vancouver i 2010, hvor de vandt sølv iført blå og røde argyle-bukser, i stedet for de kedelige ensfarvede bukser som curlere normalt har på. Så kom de tilbage til OL i Sochi i 2014 med et moderne, geometrisk mønster, og jakkesæt med zigzag, der er lige til at blive svimmel af. Nu har de taget bukserne skridtet videre.

The Norwegian curling team is once again going COLORFUL at the Olympics: http://t.co/ItW87dmBuX (pic via AP) pic.twitter.com/qHBt2Nsf3t — SB Nation (@SBNation) January 21, 2014

I år har de nemlig intet mindre end 12 forskellige par bukser med til OL i PyeongChang. I onsdags stillede de op til kampen mod Japan i lyserøde bukser i anledning af Valentine’s Day og gled direkte ind i vores hjerter.

My highlight of Valentine’s Day will probably be the Norway men’s curling team pants. pic.twitter.com/aU5YNahvNZ — Kara Rose (@kararose27) February 14, 2018

Bukserne er så fede, at de har fået deres egen Facebookside, som har fået næsten en halv million følgere siden 2010. Det er 45-årige Tony D’Orazio fra Rochester i New York, der driver siden, og han siger, at kærlighedsbukserne må være de fedeste bukser indtil videre.

“De gør sporten mere farverig og tiltrækker opmærksomhed, og det fortjener curling. Gutterne, som har bukserne på, er også de helt rigtige til at gøre det,” siger D’Orazio til VICE. “De er fantastiske ambassadører for sporten. De har den rette attitude… De er ikke moderne, men de ved hvordan man curler.”

Wiiiiiiiiiii!