‘Trainspotting’ 2’er bliver med alle de oprindelige skuespillere

Opfølgeren til Danny Boyles gennembrud fra 1996, Trainspotting, er på vej, og hele det originale cast er ombord på projektet. Sonys produktionsselskab TriStar har købt de internationale rettigheder til den endnu unavngivne film, der ikke vil tage navn efter Irvine Welsh’s litterære opfølger Porno. Selskabet har derudover bekræftet, at Danny Boyle endnu engang instruerer Ewan McGregor som Renton, Jonny Lee Miller som Sick Boy, Ewen Bremner som Spud og Robert Carlyle som Begbie.

Optagelserne begynder i foråret 2016, mens filmen er sat til at udkomme i 2017. Filmen vil tage udgangspunkt i de oprindelige karakterer tyve år efter hændelserne i den første film. Manuskriptet er skrevet af John Hodge, der også adapterede Irvine Welsh’s bog til den første film.

Ved premieren for hans seneste film om Steve Jobs udtalte Danny Boyle sig til BBC om Trainspotting-opfølgeren: “Det er naturligvis bekymrende, for folk slår os ihjel, hvis vi gør det dårligt. Jeg vil blive korsfæstet… Men du bliver nødt til at buge den potentielle fare ved det, og hvis det kan overføres til [filmen], så får man måske en fin film ud af det, du ved.”

