Det ser ud til, at der er en bulgarer, der har snydt Spotify for seks millioner kroner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Spotifys kvaler med falske kunstnere er en historie, der er dukket op i medierne flere gange over det sidste års tid, og her på Noisey har vi endda gjort os det besvær at lave en elendig sang for at bevise, at man også kan snyde tjenesten ved at købe streams. Med andre ord er der flere måder, folk hustler den svenske streamingtjeneste på. Og det lader ikke til, at problemerne går væk foreløbigt. Fupmagerne har krammet på Spotify, til trods for at firmaet siger, at de har lagt mange kræfter i at forebygge snyd på platformen.

I tirsdags offentliggjorde Music Business Worldwide en rapport, hvoraf det fremgår, at en mystisk person eller organisation i Bulgarien har startet to playlister – “Soulful Music” og “Music From the Heart” – der består af en række falske numre, som lige akkurat når over Spotifys officielle krav om minimum 30 sekunder pr. track. Ifølge MBW har playlisterne præsteret af klatre op ad Spotifys fortrolige ugentlige chart-liste, selv om de har mistænkeligt få abonnenter – ”Soulful Music” for eksempel har under 1.800. Spørgsmålet er derfor, hvordan har listerne klaret sig så godt?

Den mest troværdige teori på nuværende tidspunkt er, at den samme person eller organisation, som står bag playlisterne, også kører en række premium-konti på Spotify, der afspiller listerne døgnet rundt. Det er der selvfølgelig en del omkostninger forbundet med, men til gengæld er profitmarginen høj. MBW anslår, at afspilningerne af ”Soulful Music”-playlisten alene kan have generet op mod 1,8 millioner kroner på en måned. Samlet set – husk på, vi taler om to playlister her – kan bagmændene have tjent omkring seks millioner kroner i de fire måneder, playlisterne var aktive. Og så er det faktisk ikke engang ulovligt.

Pladeselskaberne er selvfølgelig pissesure, og selv om Spotify endnu ikke har kommenteret den her sag specifikt, så er de kommet med en udtalelse om problemet generelt:

Vi tager manipulation med streaming-aktivitet på vores platform meget alvorligt. Spotify har adskillige tiltag i værk, der skal overvåge platformen, efterforske og håndtere sager med den slags aktivitet.

Vi investerer fortsat i at udbygge vores proces og forbedre vores metoder i forhold til at opdage, fjerne og reducerer effekten af denne uacceptable aktivitet, der går udover rigtige kunstnere, ophavsretsindehavere og brugere.

Sådan lyder meldingen altså. Hele den nye sag lyder lidt som plottet til en Ocean’s-film, hvis den altså handlede om en flok nørder, der tager røven på en streaming-gigant. Og hvor er vi – der i forbindelse med vores eget svindelnummer blev lukket ned efter at have købt 10.000 sange og pralet med det i flere forskellige lande – imponerede over, at bulgarerne var i stand til at drive deres lyssky virksomhed så langt.